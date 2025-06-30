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Carlos Moedas vai ser vice-presidente do novo Plano Europeu de Habitação Acessível da União Europeia. Este é um plano da Comissão Europeia para enfrentar a crise habitacional, um grupo constituído por 15 elementos, entre eles estão especialistas, responsáveis políticos, e Carlos Moedas é o único presidente da Câmara a integrar esta equipa. Primeiro queria agradecer lhe esta disponibilidade de falar com a Rádio Observador sobre este assunto e pergunto-lhe se as autarquias vão ter um especial poder neste plano e se é por isso que o presidente da Autarquia de Lisboa vai assumir este cargo de vice-presidente.

Muito obrigado. Eu penso que, em primeiro lugar, é a primeira vez que a Comissão Europeia se lança numa área que não é, de certa forma, uma competência da Europa, que é a habitação. E aqui há o primeiro grupo, que nunca tinha existido, e também o primeiro comissário que tem o pelouro da habitação. O comissário Jörgensen tem o pelouro da habitação e, portanto, fui de facto convidado para ser parte deste grupo de 15 pessoas, mas sou o único presidente da Câmara, portanto, Lisboa é a única cidade representada. E isso foi, de certa forma, devido àquele que tem sido o trabalho visível da cidade de Lisboa nos últimos anos na área da habitação, especialmente aquilo que fizemos, seja na habitação acessível, mas também no apoio à renda, onde já conseguimos ajudar mais de 2600 famílias com chaves de casas, mas também ajudando as famílias a pagar a renda, aqueles que pagam grandes, hoje em dia, rendas muito elevadas, nós conseguimos ajudá-los. E também o que foi o lançamento das cooperativas, que fizemos pela primeira vez, não acontecia há mais de 25 anos. E no fundo, temos aqui uma série de atividades que foram feitas que são exemplo europeu, uma vez que a solução para a habitação tem que ser uma solução que passa por muitas soluções e por muitas maneiras de olhar o problema e não muitas vezes como é feito com ideologia ou apenas com o público ou com o privado. E penso que nesse sentido, tive este convite da parte do comissário europeu da Habitação para integrar este grupo, que o faça, obviamente, é um convite pessoal, mas é uma honra para Lisboa e para os lisboetas e para todo o trabalho que a Câmara Municipal de Lisboa tem feito na área da habitação.

E este é um problema que não se resolve de forma fácil, é um problema que não afeta só Portugal. Lisboa tem neste momento habitação muito cara no geral, apesar dessas medidas que referiu. Pergunto-lhe se este plano, obviamente pretende baixar as rendas, mas se tem algum prazo já para que as pessoas sintam o efeito dessas medidas, se há algum prazo previsto por parte deste Plano Europeu da Habitação Acessível para que finalmente as pessoas consigam pagar casas a preços mais acessíveis em Lisboa e em todo o país. Mas neste caso foco Lisboa, porque obviamente é o autarca.

Não, obviamente os planos europeus são planos que dão no fundo linhas, diretrizes de políticas e aquilo que eu vou poder aqui mostrar neste grupo é o que fizemos em Lisboa nestes últimos quatro anos, que já teve efeito, já teve efeito com mais de 2600 casas que entregamos aos lisboetas, a reabilitação que fizemos nos bairros municipais, aquilo que fizemos com o lançamento, por exemplo, como referia, de cooperativas municipais, que já há mais de 20 anos que não se fazia, todas medidas que fizemos de apoiar as pessoas, porque nós não conseguimos só construir casas. É importante dar apoio imediato. As casas demoram a construir um ano e meio, dois anos, não é? E, portanto, nós temos que reabilitar casas, isso é muito importante nos planos hoje da habitação, porque essa reabilitação é mais rápida, mas depois também temos que olhar para quanto é que as pessoas estão a pagar de renda de casa e ajudar pagando a diferença. Ou seja, olhando que hoje, matematicamente, um agregado pode pagar de casa, eventualmente, um terço do seu rendimento, mais do que isso já não é normal e já causa muitos problemas ao próprio agregado familiar. E, portanto, as câmaras municipais, nesse aspeto, têm que pagar a diferença. Aquilo que nós fazemos hoje é uma pessoa que tenha um rendimento de mil euros, se pagar mais de trezentos euros de renda, a câmara paga-lhe a diferença, ou seja, não o deixa pagar mais de trezentos euros para poder manter um nível de rendimento que lhe permita ter uma vida digna. E, portanto, todos esses exemplos são exemplos que já deram efeito, estão a dar efeito. Obviamente, como diz, é um problema e um desafio muito grande e, portanto, não se resolve em três anos. Resolve-se todos os dias, a cada família, a cada dificuldade. A dificuldade é grande, mas são este tipo de exemplos que a União Europeia quer transmitir a nível da Europa e poder também aconselhar outros países, mas também aqui, neste caso, câmaras municipais para que o possam fazer e que possam tomar medidas como Lisboa tomou, mas também outras das quais tenho sido testemunha noutros países. Portanto, eu também aqui represento, de certa forma, outros colegas noutros países que me têm contactado para fazer parte deste grupo e para lhes poder transmitir aquilo que também fazem noutras cidades.

Sim. E Carlos Moedas, assumir este cargo de vice-presidente do Plano Europeu de Habitação Acessível mexe alguma coisa com a decisão de se recandidatar à Câmara de Lisboa? Disse na sexta-feira que ainda está em reflexão e não falta muito tempo para as autárquicas.

Não, eu já disse várias vezes que estou em reflexão e, portanto, estando em reflexão, isso é um tema que não tem a ver aqui com as minhas atividades a nível, seja da União Europeia, seja o dia a dia da Câmara. Portanto, é isso que eu estou a fazer. Neste momento, eu penso que é o momento de trabalhar, não é o momento de fazer qualquer anúncio.

E pode então conciliar estes dois cargos?

Não, este é um cargo, obviamente, que é um cargo de consultor, de certa forma, de consultor não remunerado, é apenas algo que eu faço para o bem comum, mas também para dar o exemplo daquilo que tem sido feito em Lisboa. E aqui o trabalho que tem sido feito pela vereação da Câmara, com a vereadora Filipa Roseta e com a vereadora Joana Almeida, mas neste caso a vereadora Filipa Roseta, que tem feito um trabalho que é reconhecido a nível europeu e, portanto, eu também represento esse trabalho que tem sido feito pela cidade e o facto de Lisboa ser a única cidade representada neste grupo de trabalho, eu penso que mostra que estamos no bom caminho. Agora sabemos que as dificuldades da habitação são muitas, que para resolver serão necessários muitos anos, mas estamos num caminho e numa aceleração que nunca tivemos antes, porque nunca em três anos se conseguiu entregar 2600 casas como fizemos agora.

Pedia-lhe também uma última palavra sobre o CDS, que neste momento há dúvidas sobre se vai integrar ou não a coligação em Lisboa. Pergunto-lhe se aí ela é agora o parceiro preferencial do PSD também para resolver estes problemas da habitação.

Olha, em primeiro lugar, essa é uma pergunta que tem a ver com uma reflexão pessoal que eu tenho que fazer. Essa reflexão é minha, não tem a ver com os partidos. E portanto, essa reflexão sobre uma potencial candidatura é uma reflexão que, acima de tudo, é comigo, como presidente da Câmara que sou, sobre a minha vida, sobre aquilo que essa reflexão me dirá, mas ela não tem a ver com os partidos políticos e, portanto, esse é o primeiro passo. Depois pode haver ou não conversas com partidos políticos.

E tem algum prazo para decidir essa candidatura?

Não, neste momento, não lhe posso aqui dar nenhum tipo de prazo. Penso que já o disse várias vezes, neste momento nem sequer há eleições autárquicas marcadas. Pensa-se que será em outubro, mas ainda não tenho sequer confirmação disso, portanto, ainda estamos longe do prazo.