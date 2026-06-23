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Está conosco em direto Paulo Mota Pinto. É um dos subscritores do Manifesto dos 50, foi líder parlamentar do PSD, foi juiz do Tribunal Constitucional. Muito obrigada por estar conosco, Paulo Mota Pinto. Bom dia. A situação da justiça está, de facto, assim tão grave?

O diagnóstico que o Manifesto 50 faz, dois anos depois de ter sido organizado, é de que não está melhor, pelo contrário, piorou. Vê-se isso, por exemplo, em relação a vários megaprocessos, alguns dos quais tiveram consequências relevantes na nossa vida pública, sobre os quais não temos qualquer conhecimento. Não há um esclarecimento público sobre o seu desenvolvimento. Em geral, além disso, aparecem notícias sobre o descontrole, por exemplo, na avaliação das provas, no andamento dos processos, em instituições tão importantes como o Departamento Central de Investigação e a SAPIN. Sabemos de um relatório recente sobre isso. E verificamos que o poder político, também o Parlamento, aprovou uma lei, sobretudo para reagir a abusos ou alegados abusos dos árbitros, no fundo, de cidadãos. Mas é uma lei unilateral, porque só limita, só incide sobre os direitos dos advogados, isto é, do cidadão, e não combate, a nosso ver, uma causa central, a mais importante dos atrasos, que é o atraso na investigação, o atraso na instrução, o atraso no processo quando ele está na dependência do Ministério Público e também já depois, na prática de alguns atos judiciais. Nós pensamos que isso tem a ver com o fato de, apesar de o código prever prazos, esses prazos sistematicamente serem interpretados como meramente indicativos para os juízes e para os procuradores. Quer dizer, o cidadão ou o advogado tem prazos perentórios, sem cujos cumprimentos não pode defender-se, não pode fazer valer os seus direitos. O Ministério Público pode andar anos a arrastar as coisas e de vez em quando vão sair umas notícias no jornal, e enfim, não há nenhuma consequência. Pensamos que o poder político deve pôr cobro a isto.

Diz-nos então que a situação não está, pelo menos, melhor. Acredita que é desta, pelas iniciativas que o manifesto vai tomar, os subscritores do manifesto vai tomar, acredita que é desta que pode mudar alguma coisa?

Não nos compete, nós não fizemos uma proposta de articulado dizendo qual é a medida que entendemos que deve ser tomada, até para compensar a unilateralidade das que foram aprovadas recentemente na Assembleia da República. Nós temos esperança de que sim, entendemos que o movimento e o Manifesto 50 continua a justificar-se. A realidade dos fatos tem vindo a dar razão a isso e mantemos a esperança de que a situação melhore. Nós fizemos muitos progressos nos 50 anos, desde o 25 de Abril, em áreas como a saúde, como a educação, mas na justiça fizemos alguns progressos, mas não comparáveis, realmente. E, portanto, nós mantemos a esperança e pensamos que a intervenção cívica, despertar a opinião pública, chamar a atenção para os problemas, isso é um contributo fundamental. É isso que nós continuamos e que continuaremos a dar. E temos esperança que isso move, leve os decisores políticos a atuar.

Com esta iniciativa de pedirem para serem ouvidos pelos partidos, aqui o Presidente da República também pode ter um papel importante?

O Presidente da República não tem iniciativa, como se sabe, não tem iniciativa legislativa. Nós também temos esperança que ele esteja sensibilizado para isto e a seu tempo também contamos, se for possível, mais tarde, eventualmente, falar com ele ou tentar saber qual é a posição dele sobre isto. Mas ainda está no início do seu mandato, é compreensível. Além do mais, não tem iniciativa, é compreensível que não queira já comprometer-se. E, portanto, no início do mandato, por outro lado, não tendo iniciativa legislativa, nós estamos expectantes, pensando que a iniciativa deve surgir sobretudo da Assembleia da República. Até porque foi lá que recentemente foram aprovadas medidas, veja até um pouco o estranho, quer dizer, grande parte dos deputados são até advogados e juristas, mas as medidas que são aprovadas são sistematicamente para cortar os direitos dos cidadãos e dos advogados. Pensamos que isso é unilateral e não identifica as causas corretas e as causas reais dos atrasos e do problema da ineficiência na Justiça, além do corte de alguns direitos fundamentais. Por exemplo, o fato da pessoa poder ser condenada apenas gravíssimas, apenas com base numa confissão, sem qualquer outro meio de prova. Nós muitas vezes sabemos como é que as confissões são obtidas. Isso é apenas um exemplo concreto. E outras medidas que foram aprovadas, todas elas se dirigem, neste caso concreto, a limitar os direitos dos advogados e, portanto, dos cidadãos. E pensamos que isso é unilateral. Vamos ver.

E que são medidas, de resto, que estão nesta altura no Palácio de Belém para promulgação do Presidente da República.

Sim, não quero pronunciar-me sobre isso. O senhor Presidente da República fará o seu juízo. Eu não estou a dizer que não haja algumas que são justificadas. O que criticamos é, sobretudo, a unilateralidade dessas medidas. Todas elas se dirigem a limitar as possibilidades, os direitos dos advogados, isto é, do cidadão, e não à verdadeira causa da maior parte dos atrasos, que é o não cumprimento dos prazos. E todos temos essa experiência, vemos operações com centenas de funcionários, centenas de meios mobilizados e com consequências públicas gravíssimas, muitas vezes, e depois estamos meses, anos, sem saber nada sobre isso. Isso não pode ser, é evidente, não pode ser. E, portanto, se não há outra forma de resolver isto, como aparentemente não há, deve tornar-se os prazos perentórios, prazos que podem ser prolongados, haver justificação, e enfim, decorrido o prazo, o processo deverá ser arquivado. Não quer dizer que não possa ser reaberto, se houver outro meio, se surgirem outros meios de prova, se surgirem outros elementos, claro.