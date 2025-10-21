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O Parlamento Europeu vai debater nesta quinta-feira o fim da mudança da hora. Os deputados querem ouvir a Comissão e o Conselho Europeu. Isto porque em 2019 os eurodeputados votaram pelo fim do acerto sazonal da hora, tal como o governo espanhol está agora a reivindicar, só que os Estados-membros nunca se acertaram para pôr em prática a decisão. A menos de uma semana para a entrada do chamado horário de inverno, a questão volta ao Parlamento Europeu. Em direto temos, neste jornal, o eurodeputado do PS, Sérgio Gonçalves. Muito bom dia. Será desta? Que resultados é que podem sair do debate que está marcado para esta quinta-feira no Parlamento Europeu?

Esta é uma situação que se arrasta já há quase sete anos, porque o Parlamento votou favoravelmente a abolição da mudança sazonal da hora em março de 2019, com uma maioria considerável de deputados, e ficou a faltar o acordo por parte do Conselho da União Europeia. Ou seja, os Estados-membros não chegaram a um acordo relativamente à sua posição e, portanto, não seguimos para a fase de negociações. E é precisamente neste ponto que estamos agora. Existem vários argumentos a favor, contra a abolição da mudança de hora, mas há também a indicação, e isto de um estudo de uma consulta pública que a Comissão Europeia promoveu também à data desta votação no Parlamento, onde participaram mais de quatro milhões de cidadãos e 84% manifestaram-se efetivamente a favor do fim da mudança sazonal de hora. O Parlamento concorda com esta posição, tem uma votação maioritária relativamente à abolição desta mudança sazonal da hora. Indo um pouco atrás, esta harmonização e esta mudança da hora vêm já da década de 80, e tinha como principal objetivo a redução do consumo de energia, por via da adaptação à luz solar, à luz do dia. Esses efeitos hoje em dia já são nulos ou até contrários, devido a vários fatores: a evolução tecnológica, a maior utilização de ar condicionado, por exemplo, a introdução de LEDs, e portanto, já não há uma evidência clara dessa poupança. Por outro lado, existem, sim, evidências de que a mudança sazonal de hora tem impactos negativos para a saúde das pessoas e, portanto, isto justifica em grande parte a posição do Parlamento. Aquilo que se irá proceder agora será um debate na próxima quinta-feira, aqui em Estrasburgo, onde os eurodeputados deverão indicar à Comissão ou solicitar à Comissão e, neste caso, à presidência dinamarquesa, a revisão deste dossiê, porque de facto falta essa posição do lado do Conselho e poderemos, após essa posição estar clarificada, prosseguir então para as negociações.

Para as negociações.

Até lá, temos que aguardar por essa posição dos Estados-membros.

E o objetivo será mudarmos a hora neste domingo e não voltar a ter de a mudar ou não será tão rápida uma decisão?

Não sabemos, depende efetivamente dos Estados-membros. Tem que haver um acordo a 27. Esse acordo não foi possível obter em 2019 e, portanto, sem o acordo do lado do Conselho, não poderemos avançar com as negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia.

E nesse sentido, Sérgio Gonçalves, o que sabemos da parte do governo português é que ainda não tem uma posição definida sobre o tema. Esse é mais um obstáculo.

Sim, esta é sempre uma decisão de cada Estado-membro. Não é consensual, mesmo dentro dos próprios governos. Eu recordo que mesmo na posição que o Parlamento Europeu tomou em 2019, e com todos os dados que estavam disponíveis à data, a posição foi maioritária, como já referi, em termos de Parlamento Europeu, mas mesmo na própria delegação portuguesa houve vários sentidos de voto. Deputados votaram favoravelmente, outros se abstiveram e muitos votaram contra. E, portanto, é necessário também clarificar essa posição do governo português e depois, a 27, clarificar a posição do Conselho para que, eventualmente, ainda nesta presidência dinamarquesa, se possa dar início às negociações e então, depois, produzir a legislação que permita abolir a mudança sazonal da hora.

A ver vamos então como corre na quinta-feira. Muito obrigada, Sérgio Gonçalves, pelos esclarecimentos que aqui nos deixa. Eurodeputado socialista, isto a dias do Parlamento Europeu voltar a discutir o fim da mudança de horário. O governo de Luís Montenegro diz que ainda não discutiu o assunto. Também não há consenso nos países da União Europeia, nem na comunidade científica.