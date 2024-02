Museu das Marionetas faz 11 anos. Diretora artística lança convite para este museu "pequeno, mas surpreendente"

A diretora artística do Museu das Marionetas do Porto explica que não só de marionetas de fios se faz o museu. Isabel Barros e aponta os próximos desafios do espaço cultural que faz 11 anos.