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Esta autorização para contratar até 350 médicos é uma resposta claramente insuficiente, o que revela o desnorte total deste governo do Montenegro perante a crise no Serviço Nacional de Saúde. Não basta anunciar vagas, é preciso garantir condições reais para que os médicos queiram e consigam ficar no SNS. E a Federação Nacional dos Médicos avisou há mais de um ano, e agora até ex-ministros da Saúde levantam a voz. Temos mais de 100 mil utentes sem médico de família. Só em junho foram mais 25 mil. Os números não param de crescer e o governo continua a reagir com medidas mínimas e sem visão. Encerram-se urgências, esperam-se 18 horas nos serviços de urgência, bebês continuam a nascer nas ambulâncias, há falhas no INEM, há falhas nas linhas telefônicas e, em pleno verão, há calor extremo nos gabinetes de consulta e nas enfermarias.

Mas estas contratações podem vir a resolver alguns desses problemas, no seu entender?

Sem garantir as condições para serem ocupadas, não vai resolver absolutamente nada. E o que nós entendemos é que o que está a acontecer no SNS não é um descuido, é uma estratégia. O governo de Luís Montenegro e a ministra Ana Paula Martins não estão a tentar salvar o SNS, estão a empurrá-lo para o abismo e depois apresentam o setor privado como a única solução inevitável. Isto não é incompetência, isto é uma opção política fria, consciente, e está a sacrificar o direito constitucional à saúde em nome de interesses privados. E entendemos que é inaceitável. É urgente termos soluções, é urgente que estas vagas que abrem tenham contempladas melhores condições de trabalho, salários justos, condições de trabalho dignas.

Aquilo que acha é que apesar dessas vagas serem abertas e serem urgentes, não haverá médicos interessados em ocupá-las. Acredita nisso?

É isso que é esperado e é isso que vai acontecer, porque, de facto, nada mudou para que os médicos sintam que querem ir para o Serviço Nacional de Saúde e fazer ali a sua carreira. Muito pelo contrário, as vagas têm ficado desertas porque nada tem sido feito, nem por Luís Montenegro, nem por Ana Paula Martins, em reverter toda esta situação. E a situação é: negociar é, de uma vez por todas, garantir salários justos, condições de trabalho dignas, e a Federação Nacional dos Médicos está pronta para trabalhar nisso