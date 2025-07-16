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Em direto neste jornal do meio-dia está Filinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Boa tarde, Filinto Lima. Um dia depois, as escolas já receberam esses resultados ou ainda não?

Não, nós estamos à espera desses resultados, na prática, há 48 horas, porque esses resultados, essas classificações, deviam chegar às escolas na tarde de segunda-feira. Tarde para a qual nós convocamos os respectivos conselhos de turma. Estamos a aguardar termos uma segunda informação do Júri Nacional de Exames, prometendo que hoje, durante o dia, o dia começa cedo nas escolas e acaba tarde, as classificações chegarão às escolas. Até este momento, que eu conheço, que eu saiba, não chegaram ainda.

E há informação sobre o porquê desses atrasos, alguma informação mais específica sobre o que está a levar esses atrasos?

Aquilo que nós lemos ontem nos mídia foi que são questões técnicas, mas questões técnicas é uma coisa muito abstrata.

Mas nos mídia não chegou nenhuma informação específica às escolas sobre como justificação?

Nenhuma informação específica às escolas. A única informação específica que chegou às escolas foi através do Júri Nacional de Exames, que na segunda-feira disse que as classificações iriam chegar no dia seguinte e que ontem, terça-feira, disse que as classificações iriam chegar no dia seguinte, que é hoje. Estamos a aguardar. Agora, penso que, posteriormente, o Ministério da Educação deverá dar uma resposta àquilo que aconteceu, até porque as comunidades escolares começam a entrar em ansiedade, os nossos alunos, os nossos pais, porque querem saber, têm todo o direito de saber, as classificações.

E além disso, a questão da segunda fase também, cujas inscrições também começariam entretanto. Já há alguma indicação sobre se poderá ser recalendarizada essa segunda fase também destes exames?

Exatamente. Não temos qualquer informação em relação a essa situação. O que nós queremos é que rapidamente as classificações cheguem à escola, nós estamos prontos para trabalhar. O serviço depois para as escolas é um serviço relativamente rápido. Estes conselhos de turma são conselhos de turma administrativos, na prática. Nós queremos produzir as pautas e queremos afixá-las, mas sem a chegada às escolas, as classificações das provas finais do nono ano, é impossível fazer este serviço.

Filinto Lima, muito obrigado por ter estado em direto conosco neste jornal do meio-dia.