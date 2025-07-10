Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Professor Eduardo Barroso, apesar de ser da ala socialista, vai apoiar Luís Marques Mendes, que é social-democrata, na corrida a Belém. Porquê Marques Mendes e não António José Seguro?

Boa noite, muito obrigado pela pergunta. Eu não tenho de gostar ou não gostar das vossas perguntas, mas eu não gostava que a pergunta me fosse posta assim, porque dá a impressão que eu estou a apoiar um contra o outro. Vamos ver. Porquê? Porque eu penso que neste momento o mundo está perigoso. Portugal também está numa fase da evolução democrática e a minha principal preocupação neste momento é que possamos eleger um presidente que nos garanta a democracia. Não quero dizer que outros não possam garantir, mas das pessoas que se perfilam, aquela que para mim, e eu sou insuspeito, porque eu não estou a votar neste momento para o Executivo do país, estou a votar para alguém que é o Supremo Magistrado da Nação. E, portanto, eu quero que se garanta a democracia e quero a competência. Sabe que eu sou, mesmo na minha área profissional, um fundamentalista da competência e da especialização. Eu não concebo que possamos eleger um presidente da República que não seja um político. Eu quero eleger um político com experiência política, com conhecimentos jurídicos, com conhecimentos de economia, conhecimentos de geopolítica, que tenha bom senso, que seja um moderado e que nos garanta o regime. Não é que a democracia pudesse estar em perigo com outro eleito, mas este garante que, de facto, é o grande defensor e um democrata assumido. E foi isso que me fez pensar e dizer, que eu não sabia que Luís Marques Mendes me ia desafiar para poder ser um apoiante, que não fosse apenas um votante. Mas eu neste momento quero muito eleger alguém que garanta a democracia. Tenho uma grande confiança nele nesse aspecto. Não estamos a eleger um primeiro-ministro, estamos a eleger o Supremo Magistrado da Nação e, portanto, a competência que me garante Luís Marques Mendes, nenhum outro candidato me garante.

Portanto, essas competências, essas garantias que recebe por parte de Luís Marques Mendes, que Luís Marques Mendes afirma querer dar ao país, é uma mensagem que pensa que António José Seguro não está a passar?

Não, eu tenho simpatia por António José Seguro. Acho que ele não tem nenhuma hipótese de ser eleito presidente da República. Eu até pensei que o António José Seguro se tinha afastado da política. E portanto, de repente aparece. Eu não antipatizo com ele, tenho a certeza que ele é um democrata também, que garantia a democracia, mas faltam-lhe algumas características que eu vejo em Luís Marques Mendes, que é uma empatia muito grande com as pessoas, a garantia da democracia, a garantia da sua competência, a sua experiência política, os seus conhecimentos jurídicos. Repare uma coisa, imagine que me passava pela cabeça eu podia-me candidatar à Presidência da República. Era completamente incompetente, não tenho nenhuma experiência política, não tenho nenhuns conhecimentos jurídicos ou económicos ou de geopolítica que me permitissem exercer o cargo com competência. E como eu lhe disse, é isso que me preocupa. E agora não estamos aqui a pensar se é do PSD, se é do CDS, se é do Bloco, se é do PCP ou se é do PS, não tem nada a ver com os partidos políticos. Isto é um cargo individual de alguém que me possa dar a moderação, me dar a competência, me dar a garantia de que luta pela democracia e pela manutenção da nossa democracia. É uma coisa que neste momento, a mim me preocupa que possa, num futuro mais ou menos longo, poder estar em questão. É essa a razão porque neste momento, e vou vestir esta camisola, eu não sei estar na vida sem vestir camisolas. Como calcula, antes de aceitar este desafio que o Luís Marques Mendes me fez, ouvi a minha família e ouvi até alguns amigos de outra área, da minha área política. E expliquei-lhes claramente, não estamos a votar em partidos, estamos a votar na pessoa cujo caráter, cuja personalidade, cujos conhecimentos nós temos o conhecimento. E de facto, Luís Marques Mendes garante-me isso. Portanto, eu sou insuspeito, continuarei a ter as minhas opções políticas noutras áreas, com certeza diferentes das dele. Eu nunca votei no PSD na minha vida. Nunca votei. Não tem nada a ver com as opções e com as divergências que possa haver, saudáveis divergências que possa haver sobre as opções do poder executivo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com este cargo, que é um cargo individual, que é um cargo de alguém que durante a sua vida ganhou as competências, que ganhou os conhecimentos e que tem a experiência para poder exercer este cargo. Não estamos na altura de dar cheques em branco a ninguém e não estamos na altura de podermos arriscar. O mundo está difícil, o mundo está perigoso e neste momento Luís Marques Mendes é seguramente, na minha análise, pode ser uma análise de que todos possam discordar. Com certeza, a discordância é legítima, mas neste momento é aquela pessoa que me garante que o cargo da presidência está bem entregue.

Porque é que não espera para saber se Sampaio da Nova vai avançar com uma candidatura?

Eu já não votei em Sampaio da Nova, não tenho nada pessoalmente contra o Sampaio da Nova. Eu nunca votaria em Sampaio da Nova, não acho que tem perfil, não tem empatia "Não tem os conhecimentos, não tem a experiência política." Eu já não votei em Sampaio da Nova quando ele foi candidato à Presidência da República, eu votei Marcelo Rebelo de Sousa. Eu estive a ver agora, mentalmente, as pessoas em quem votei para a Presidência da República. E de facto sempre achei que tinha que ser alguém que nos garantisse que tem conhecimentos da Constituição, que tem conhecimentos jurídicos, que tem conhecimentos de economia, que tem conhecimentos geopolíticos, que tem empatia, que tem sensibilidade e que já deu provas de todas essas suas capacidades. E é por isso que eu, humildemente, não pensei até que fosse tão importante que você me perguntasse porque é que o Eduardo Barroso, que é um cirurgião reformado, qual é a importância de eu apoiar Marcos Mendes, mas está-me a dar essa possibilidade da minha opinião. E a minha opinião é que de todos os candidatos que existem e dos que se podem eventualmente candidatar, falou-me agora de Sampaio da Nova, não sei se Sampaio da Nova se vai candidatar, mas eu nunca votaria em Sampaio da Nova. Não tenho nada pessoalmente contra ele, mas acho que não tem o perfil para ser Presidente da República. A minha opinião é que neste momento, de todos os candidatos, aquele que me garante as características fundamentais, eu que sou um defensor da especialização e da competência, mesmo na minha área profissional. Eu penso que as características de Luís Marques Mendes se adaptam, de facto, e se for eleito, como eu espero, vai ser um Presidente da República que me deixa tranquilo para o futuro dos meus filhos, para o futuro dos meus netos e para o meu próprio presente. Porque eu prezo muito a democracia e prezo muito a sensibilidade humana que tenho a certeza que Luís Marques Mendes vai representar. Agora, é engraçado, acabei hoje de dizer ao Luís Marques Mendes, eu não sabia que ele me ia convidar para ser seu mandatário por Lisboa. Pensei um bocadinho e até lhe disse a ele: "Olhe, se acha que eu posso lhe trazer mais 10 votos..." Não, eu acho que eu lhe trago 100 votos. Mas não é isso que está em questão, é que eu acho que, de facto, dos candidatos atuais. Uma vez eu penso que foi Almeida Santos que disse quando foi morte o Mário, que foi eleito Presidente da República, o país insensateou-se se não elegesse Mário Soares. Eu penso que neste momento, face às opções que temos, Luís Marques Mendes é o garante dos valores que eu penso que são fundamentais para elegermos um Presidente da República. "Mas não é da minha área política." Quer lá saber. Isto não é uma eleição política, não é uma eleição por partidos, não é uma eleição para o Executivo. É uma eleição para a pessoa que eu quero que, como alto magistrado da Nação, possa ser consensual, possa reunir consensos, tenha cultura no mais vasto que a cultura representa. E eu acho que neste momento não tenho a mínima dúvida, se é por isso é que vou apoiá-lo e vou apoiá-lo com, eu neste momento vesti a camisola de Luís Marques Mendes. Quero mesmo que ele seja o próximo Presidente da República de Portugal