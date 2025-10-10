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Temos conosco em estúdio o Major-General Arno Moreira. Temos também ao telefone o historiador Bruno Cardoso Reis. Bom dia aos dois. Major-General, começo por si. Alguém estará provavelmente muito insatisfeito com este galardão, mas isto é muito importante para a Venezuela.

Os Prêmios Nobel têm uma importância simbólica tremenda. De todos eles, aquele que é mais ambicionado, aquele que tem também uma projeção mediática maior, é certamente o Prêmio Nobel da Paz. Este ano havia muitos candidatos. Havia 338 candidatos, e destes 338 candidatos, cerca de 244 eram pessoas e cerca de 94 eram organizações. Portanto, havia mais pessoas que organizações, mas é preciso ter em atenção que as organizações também concorrem e também podem ser nomeadas. Aliás, recordo, eu julgo que já ninguém se recorda disto, quem foi o vencedor do Prêmio Nobel em 2024. Do ano passado. Ninguém é capaz de dizer.

Ninguém é capaz de dizer de cabeça.

Foi um grupo antinuclear japonês. Isto dá para perceber, por que eu trago este exemplo aqui? A diversidade dos critérios que podem ser utilizados pelo Prêmio Nobel para acharem que isto tem impacto sobre o futuro. E eu julgo que a diferença entre Trump e Maria Corina Machado tem um pouco a ver com isto. O Prêmio Nobel da Paz veio premiar não o passado, isto é, não aquele conjunto muito grande de iniciativas tomado por Donald Trump e pela sua administração para resolver um conjunto significativo, apesar da atribuição da responsabilidade a Trump, pode ser discutível, mas ele esteve envolvido, certamente, nesses processos, mas portanto premiar o passado, em vez de o que é Maria Corina Machado, é uma luz para o futuro.

O que ainda pode fazer. Deixe-me então trazer o Bruno Cardoso Reis, que também está aqui. Bruno, obrigada por estares aí também, deste lado, a acompanhar. Neste sentido de premiar alguém que ainda tem futuro, isto quase que nos remete para o que aconteceu com Timor-Leste e com a escolha de Ramos-Horto e Xanana Gusmão. É no mesmo sentido que o comitê olha agora para este Nobel da Paz.

Olá, bom dia. Obrigado. Bem, eu acho que sim, ou seja, há aqui, evidentemente, uma vontade de apoiar, no fundo, o esforço pela democratização na Venezuela, denunciar, nos termos aliás em que é atribuído o prêmio, este novo modelo de regimes autocráticos, cleptocráticos, digamos, que vão destruindo lentamente democracias. Portanto, dar aqui um sinal muito forte também de apoio aos regimes democráticos, numa altura de regressão democrática. Aquele instituto, o Freedom House, que acompanha a evolução das democracias com relatório anual todos os anos, nos últimos cinco anos tem chamado a atenção para uma regressão muito significativa, ou seja, uma redução do número de democracias plenas, um aumento dos regimes autoritários ou dos regimes mistos, digamos, semiautoritários. E portanto, aí há, evidentemente, essa agenda. Acho que também é hábil nesse sentido, que é alguém que, a Maria Corina Machado não é propriamente uma perigosa esquerdista. À partida, até está na direita, digamos assim. A oposição na Venezuela atualmente vai desde os comunistas até à direita. A oposição ao chavismo. Mas realmente ela está mais à direita, portanto, nesse sentido não pode ser vista como uma espécie de anti-Trump também nesse sentido. Portanto, acho que desse ponto de vista há também alguma habilidade. Trump tem sido, aliás, também extremamente crítico do regime venezuelano.

Exatamente.

Nesse sentido, acho que é uma escolha hábil.

Ou seja, é uma escolha que também pode agradar a Trump e isso também era importante.

Bem, eu acho que agradar a Trump não irá agradar, porque Trump é tão egocêntrico que a única escolha que o agradará será dele próprio, creio eu. Mas torna mais difícil esta ideia, bem, isto é um prêmio esquerdista, porque há realmente algum receio na Noruega, nas elites noruegesas, de que haja aqui alguma espécie de retaliação.

Exatamente.

Já agora, vale a pena, eu fui confirmar isso, mas, por exemplo, o Comitê Nobel, que são os responsáveis por livremente escolher quem tem o prêmio, são nomeados pelo Parlamento norueguês, de acordo com o testamento do senhor Alfred Nobel, desde 1901, e tem um certo equilíbrio, ou seja, isto não é um comitê esquerdista. Claro, temos que ter em conta a natureza da política na Noruega. Mas basicamente há duas pessoas, inclusive ex-ministros ligados mais à direita norueguesa, dois mais ligados à esquerda, aos trabalhistas, e depois uma figura que é quem preside, que é um perfil um pouco mais acadêmico e que não tem aqui uma ligação tão evidente a nenhum partido, mas mais centrista, se quisermos, nesse sentido. Agora, é evidente que na Noruega, sobretudo tendo em conta o histórico recente, realmente houve muitas críticas a Donald Trump, inclusive em relação a esta ideia de receber o Prêmio Nobel, ou seja, alguém que altera o nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra, que ameaça um país amigo e aliado, vizinho, próximo. Enfim, eu digo sempre esta história, a família real norueguesa é um ramo da família real dinamarquesa, portanto, ameaça a Dinamarca com anexar a Groenlândia, etc. Portanto, é normal que haja aqui alguns anticorpos. Mas além disso, em relação a Trump, eles têm uma defesa formal bastante sólida, que é: à partida, este prêmio é para 2024. As nomeações terminaram em janeiro, portanto, não é ainda para avaliar o mandato do Donald Trump. Ele ainda não tinha tomado posse, nem tinha havido nada em relação a Gaza.

É verdade, mas Major-General, muito rapidamente, haverá alguma consequência prática de Trump não ter vencido tal como ele claramente e publicamente dizia que seria?

Eu julgo que a grande saída para Donald Trump era recordar aquilo que ele disse em fevereiro. Em fevereiro, ele disse: "Eu mereço, mas eles nunca me vão atribuir". E, portanto, eu julgo que isto sintetiza um pouco também que o Trump já estava a preparar o terreno para, enfim-

Para uma decepção. Catarse. Major-General Arno Moreira, Bruno Cardoso Reis, muito obrigada por nos terem ajudado aqui em cima do momento a analisar e a explicar quem é a Nobel da Paz deste ano. É uma mulher, Maria Corina Machado, é líder da oposição na Venezuela