Novo Banco. PS admite fiscalização da constitucionalidade, PSD garante aprovação de futuro Orçamento retificativo

PS e PSD analisam bloqueio de nova injeção no Novo Banco. João Paulo Correia, do PS, diz que é "cedo", mas admite fiscalização. Duarte Pacheco, do PSD, assinala necessidade de aguardar por auditoria.