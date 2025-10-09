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Vamos partir para a análise com Paulo Ferreira, colunista do Observador, membro residente do painel das manhãs 360 aqui na Rádio Observador. E vamos contar também com a Vera Gouveia Barros, economista, que vai nos ajudar a explicar aquilo que sai deste documento. Vera Gouveia Barros, bem-vinda à Rádio Observador. Apresenta aqui vários detalhes deste documento, o ministro Joaquim Miranda Sarmento. Fala também da criação desta reserva para ministérios. Gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, mas quais são os pontos essenciais que destacas deste Orçamento do Estado?

Bom, eu começaria logo por algo que as pessoas não vão sublinhar, que é essa questão da reforma do processo orçamental. Por um lado, sem os penduras orçamentais, eu prefiro chamar-lhes penduras do que cavaleiros, que tem uma dignidade que eu não reconheço a estas coisas que eram sempre enfiadas na proposta de orçamento, um bocado a martelo, mas depois, sobretudo, a parte de termos finalmente um orçamento por programas. Eu ainda não olhei para isto, obviamente, não tenho acesso à proposta que deu entrada na Assembleia, mas esta questão de nós conseguirmos associar o destino que é dado aos nossos impostos para programas, saber exatamente o que eles estão a pagar, é fundamental, inclusivamente, para nós depois podermos fazer uma avaliação dessas medidas, até que ponto é que elas atingiram os objetivos a que se propunham. Portanto, quando nós estamos, por exemplo, a financiar programas de recuperação das aprendizagens, depois que resultados é que estamos a obter, programas de rastreio, tudo isso é fundamental para podermos ir fazendo a monitorização, a avaliação que depois nos permite ajustar essas mesmas políticas e ter coisas que são mais eficazes e mais eficientes. Espero que das normas do orçamento não tenha sido considerado um cavaleiro uma disposição que vinha já há muitas edições, que é aquela de que não se vai recorrer a serviços externos quando existe capacidade dentro da própria administração para fazer designadamente esses exercícios de avaliação de políticas públicas e de monitorização. Ora, eu acho que quando nós olhamos para aqui, um aspecto que salta logo à vista é que nós estamos a prever um crescimento económico maior em 2026, apesar de todas as incertezas que temos, face àquela que é a estimativa para 2025. E, no entanto, o excedente orçamental vai ser menor, é quase um não excedente, é um orçamento muito perto do equilíbrio. Isso depois foi justificado com a questão do PRR e, portanto, um aumento do investimento, que é uma coisa que eu acho importante, mas acho sobretudo importante que este investimento seja bem feito e que o dinheiro que nós vamos gastar agora possa ser aplicado nos tais programas que de facto depois até permitem alguma recuperação a nível orçamental.

Alguma receita no futuro, que o ministro diz que o PRR agora tem despesa, mas não tem receita.

Ora, nem mais, exatamente. Portanto, por exemplo, termos centros de saúde mais bem equipados, que tragam essencialmente ganhos de saúde, que é isso, mas que depois até evitem problemas mais graves no futuro. Volto a sublinhar, o importante é que as pessoas estejam saudáveis e com qualidade de vida, mas também quando têm problemas mais graves, isso custa mais, ou termos transportes que funcionem a tempo, horas, que sejam confortáveis e, portanto, as pessoas quando chegam aos seus trabalhos não estão já exaustas e podem ser mais produtivas e ter também uma vida com mais qualidade. Enfim, há uma série de coisas que é importante que esse investimento, de facto, se traduza nesses ganhos e não apenas deitar dinheiro para fazer umas coisas que depois não dá resultado. Estou a pensar em programas de remodelação de escolas, como já foi feito, em que havia muita arte. Sim, senhor, muito bom, muito bonito, mas o importante para mim não é que os candeeiros estejam bonitos, apesar de gostar, é que os candeeiros iluminem bem e que permitam aos alunos e aos docentes não cansar os seus olhos enquanto estão em ambiente escolar. Portanto, nós vamos ver, porque como sabemos, isto é um processo longo e muitas vezes, embora o documento se diga este ano que está mais enxuto, vamos ver se depois a discussão também é mais enxuta e não saem aquelas mil e tal alterações, como já tem havido e que transformam o orçamento. Na verdade, não estou a dizer que é melhor ou pior, estou a dizer que é um documento muito diferente daquele que dá entrada na Assembleia da República.

Vou chamar aqui também o Paulo Ferreira para nos dar as primeiras notas sobre este Orçamento do Estado. Paulo, Joaquim Miranda Sarmento aponta para um documento mais simples, mais transparente, sem estes cavaleiros orçamentais que aqui já íamos detalhando. Vês da mesma forma ou é uma maquilhagem daquilo que é a organização do orçamento e daquilo que é este Orçamento do Estado? Havia até uma questão sobre se esta mudança que o ministro apresentou, a reserva para ministros de cada gabinete, se não é uma forma diferente de se referir às cativações.

Olá, boa tarde, Miguel. Boa tarde, Vera. Eu acho que o orçamento está muito mais arrumado, vai direto para aquilo que é essencial e nesse aspecto é um orçamento de mudanças mínimas, mesmo em termos de medidas de caráter tipicamente orçamental, fiscais, se quisermos. Nesse aspecto, parece um orçamento Marie Kondo, isto é, tudo mais minimalista, muito arrumado no seu sítio e despojado de uma série de coisas que não fazem falta aos orçamentos, embora possam fazer falta às políticas públicas do país. E eu aí acompanho completamente a Vera Gouveia Barros, em termos de prática orçamental, ficamos todos muito mais bem servidos assim. O que acontecia até agora é que, de facto, nos últimos anos, aproveitava-se o momento orçamental para colocar tudo e mais alguma coisa, em termos de medidas propostas pela oposição ou pelos governos, pendurado no articulado do orçamento. A Vera chama-lhe penduras, eu chamo-lhe barriga de aluguer. O orçamento serviu de barriga de aluguer pra uma série de medidas. E eu acho que esteve bem aqui o líder do PS, José Luís Carneiro, ao pedir, sugerir, não diria exigir ao governo atempadamente que não o fizesse, mas esteve bem também o governo em seguir esta linha, porque as leis laborais estão em discussão, pacote para habitação está em discussão, mudanças para a saúde também. Agora, estas políticas setoriais não devem, e é perverso que sejam misturadas no meio da discussão orçamental, porque aí todos perdem. Perde a transparência do processo orçamental, que deve ser discutido por si, e perde a discussão destas políticas públicas, porque depois muitas vezes até servem de moeda de troca para aprovar o orçamento no Parlamento.

E acaba que não permite uma discussão tão aprofundada em cada uma dessas matérias, não é?

Absolutamente. Todas elas têm impacto orçamental, como é evidente. Eu diria que tudo tem impacto orçamental e os orçamentos devem refletir esse impacto. Agora, a sua discussão e o seu desenho não deve estar pendurado nem misturado com a discussão do orçamento. Portanto, isso é a primeira questão. A questão dos programas também, eu já estive a dar uma vista de olhos ao documento, a arrumação dos programas setoriais por ministério também nos permite, de uma forma muito mais evidente neste momento, saber o que o governo está a fazer, não só em termos de políticas públicas correntes, ações correntes, como também em termos de projetos de investimento para cada área. Portanto, a esse nível, eu acho que é uma prática que muita gente vinha prometendo há muito tempo, mas ninguém tinha praticado e eu espero que se mantenha para o futuro, independentemente do momento político, porque eu acho que esta prática que o governo está a seguir também lhe é útil em termos políticos. Isto é, quanto menos medidas o orçamento tiver daquelas que são prescindíveis, mais fácil é negociar, obviamente, e garantir no Parlamento a aprovação ou pelo PS, ou pelo CHEGA, ou por ambos.

E tira um pouco de política também do orçamento, não é?

Isto é, a oposição tem menos com o que se opor, se quisermos, porque tudo o resto está a ser discutido no Parlamento também, à margem ou na concertação social. O caso das leis laborais, habitação, saúde, tudo é muito importante, mas não tem que ser discutido e desenhado neste momento. Agora, dito isto, é um orçamento, agora olhando para as contas, é um orçamento apertado e o próprio ministro Joaquim Miranda Sarmento acaba por admiti-lo. Primeiro porque feitas as contas, lá está um excedente mínimo de apenas 0,1% do PIB. Se nós olharmos pra trajetória dos últimos dois anos, 05, 03, 01, ou seja, o excedente está a diminuir. É certo, como diz o ministro também, 2026 é o ano mais exigente. Estão aqui, eu contabilizo aqui assim muito rapidamente, mais 3 mil milhões de euros entre contrapartidas portuguesas do orçamento para o PRR, 400 milhões de euros do aumento extraordinário das pensões, que é uma coisa que o governo decide a cada ano se dá ou não, portanto, não é despesa que fica, e a devolução de 200 milhões de euros à banca por causa da inconstitucionalidade daquela contribuição solidária. Mas de qualquer maneira, é o que é. Ou seja, aventuras agora na discussão parlamentar têm que ser muito limitadas e qualquer solavanco para baixo que a economia venha a dar no próximo ano coloca em risco, obviamente, um excedente que é mínimo e que rapidamente qualquer desvio de crescimento econômico ou do mercado de trabalho ou de consumo pode colocar em risco este excedente e passarmos rapidamente a déficit. Não é que um déficit de duas ou três décimas seja uma preocupação, mas já agora, eu gosto sempre de ver o sinal mais no saldo orçamental do que o sinal menos, que tragicamente foi acumulando ao longo de muitos anos.

Sendo que aqui o sinal mais é mesmo muito curto, é um mais muito pequenino, muito perto do equilíbrio. Olhando aqui para algumas posições deixadas por Joaquim Miranda Sarmento, há sempre a questão em torno da dívida. Nós estamos aqui a falar do crescimento e deste excedente ou da dívida, mas olhando para a dívida pública, deve ficar abaixo dos 88% do PIB em 2026. Esta é a estimativa do governo. Vera Gouveia Barros, o ministro destacou a importância de caminhar para uma meta na casa dos 80% da dívida para Portugal ficar defendido de impactos externos, de qualquer problema, qualquer crise que possa surgir. Este caminho e esta trajetória já tinha sido começada pelo Partido Socialista, está a ser seguida também por esta governação da Aliança Democrática. É, de facto, o aspecto mais importante daquilo que é a arrumação orçamental, Portugal conseguir manter essa trajetória de redução da dívida?

Sim, é absolutamente fundamental. Nós sabemos que os critérios de Maastricht eram duplos e durante muito tempo não se ligou à questão da dívida por um conjunto de fatores, mas depois quando nós tivemos a crise das dívidas soberanas a seguir à do subprime, percebemos que de facto esse indicador era importante. E não é só por estar num tratado, é mesmo porque países com elevadas dívidas, e principalmente quando têm crescimentos anêmicos, isso depois Deixa os credores naturalmente receosos de que essa dívida possa não ser sustentável e, portanto, começam a aumentar o custo dessa dívida. Isso é importante porque quer dizer que parte daquilo que é despesa que nós temos é despesa com juros e, portanto, quanto menor for o stock da dívida pra mesma taxa de juro, também vamos gastar menos dinheiro a pagar os juros. Isto é algo bastante intuitivo que na economia doméstica também temos. E por isso eu acho muito importante continuarmos este caminho. Aliás, eu até sou defensora de que deveríamos ter um caminho mais duro de consolidação orçamental, precisamente para irmos reduzindo esta dívida, porque parece-nos que agora está abaixo dos 100%, fantástico, mas continua nos 88%. Isto é uma dívida elevadíssima.

E tem sido o crescimento do PIB, de certa forma, a ajudar muito também naquilo que é a dimensão da dívida em Portugal, sendo que o valor da dívida tem reduzido sim, mas a nível percentual, temos visto uma descida maior por causa do crescimento.

O que nos interessa bastante a nível de sustentabilidade é, por um lado, este rácio, e depois comparar aquilo que são as taxas de juro com aquilo que é a taxa de crescimento do PIB. Nós tivemos, há não muito tempo, uma subida das taxas de juro e, portanto, não estamos livres de que isso volte a acontecer, porque lembro que estamos num período de grande incerteza. A somar-se às coisas que já tínhamos, a guerra na Ucrânia, temos agora do lado dos Estados Unidos também toda esta instabilidade que não sabemos muito bem como é que vai correr ao nível de comércio internacional, como é que isso vai afetar a economia mundial. Temos o caso francês também, porque quando eram os países da Europa do Sul, mais a Irlanda, a ter problemas orçamentais, é uma coisa, quando é a França a tê-los, a história pode ser um bocadinho diferente. E, portanto, eu acho que nós, de facto, devemos fazer este caminho de consolidação. Estes excedentes orçamentais devem ser usados na redução da dívida para podermos sim ir fazendo este percurso de também descida de impostos que eu advogo, sem sacrificar a qualidade daquilo que são os serviços públicos prestados, de uma forma sustentável, porque andarmos sempre nesta coisa de termos alguma folga orçamental, descemos os impostos para daqui darmos um passo à frente pra depois, daqui a pouco tempo, termos que dar dois atrás, não me parece que seja o caminho a seguir. Portanto, fazermos isto de forma consciente, sustentável, com pés e cabeça, e não sacrificar aquilo que é o futuro por uns ganhos de curto prazo. Se bem que isto em política é um bocadinho mais difícil, porque há eleições pra ganhar e nós sabemos que o voto com a carteira continua a ser muito importante.

Claro. Paulo, olhando aqui pra questão da defesa, é algo que foi sendo discutido ao longo dos últimos meses, a necessidade de aumentar o orçamento em defesa, até por causa dos tratados e das organizações em que Portugal está envolvido. O orçamento pra defesa tem uma subida de 15%. Há aqui um reforço de missões internacionais e sobre isto, a defesa acaba por ter um reforço quase no valor de 1,2 mil milhões de euros na reserva das finanças, ou seja, vai ter um valor de reserva, com o ministro a dizer que em 2025 vamos chegar aos 2% do PIB e no próximo ano vai continuar a subir sem concretizar depois até que valor. Isto era uma obrigação prática do governo português ter este reforço na defesa. É sustentável este reforço para os próximos anos também?

Eu diria que vai ter que ser sustentável, porque fazer orçamentos e governar, se quisermos, no limite, no fundo, é fazer opções. E aquilo que se gasta num lado, não se gasta no outro. O mesmo euro só pode ser gasto uma vez. No caso da defesa, há compromissos internacionais, mais compromissos internacionais, há ameaças que são hoje reais e que não eram reais, ou pelo menos não estavam no nosso horizonte há meia dúzia de anos. E apesar da nossa posição geográfica, obviamente que o país, até porque é essa a política externa definida pelos governos em democracia, tem sido sempre a de integrar a NATO e no fundo, fazer o esforço correspondente à integração da NATO. Isso obriga-nos, de facto, a aumentar o investimento em defesa, que não tem que ser um investimento ou não tem que ser uma despesa que se perde em gastos correntes não reprodutivos. Se houver alguma inteligência do governo, e as declarações que têm sido feitas são nesse sentido, podem ser feitos investimentos nesta área que depois, de alguma forma, ou são recuperados em parte, porque o setor empresarial também se pode desenvolver e inovar e pra todos os efeitos, a defesa também é um negócio. Quer dizer, o equipamento é fabricado por empresas e é vendido no mercado como são outros bens. Se houver um desenvolvimento dessa fileira em Portugal, e já há, por exemplo, na área dos drones, há empresas portuguesas que estão muito à frente em termos tecnológicos, isso pode, de alguma forma, ter algum retorno econômico. Agora, independentemente disso, esta é uma obrigação do país. O governo diz que está a cumprir este ano ou vai chegar ao final deste ano a cumprir os 2,5% e continua a reforçar sem fazer as contas. Eu imagino também que, e Portugal aí não vai estar sozinho, outros países europeus e da NATO vão fazer a mesma coisa quando se fizer as contas, que no fundo é ir buscar uma série de outros projetos e investimentos que já estavam previstos, que não estavam necessariamente alocados à defesa, mas que têm uma importância também em termos estratégicos para a defesa. Falo de vias de comunicação, falo de pontes, aeroportos, enfim, tudo aquilo que, num ambiente de tensão, pode servir em termos logísticos para melhorar a capacidade do país se defender. E obviamente que isso é só questão de olhar pra esses investimentos e essas despesas e reclassificá-las, atribuí-las à defesa para que contem para esse somatório. Agora, convém não nos enganarmos depois naquilo que é o essencial. É que por mais reclassificações contabilísticas que se façam e por mais que se possa chegar ao fim dos períodos dos vários anos e dizer que estamos a cumprir objetivos, o importante depois é que a real capacidade do país se defender melhore, que é isso que nós queremos todos. E, portanto, nessa área da defesa, eu acho que o governo está a seguir um pouco esses dois caminhos.

E, portanto, só pra clarificar, como dizias, este orçamento em defesa não tem que ser propriamente para comprar diretamente armas, mas pode ser para investir em vários setores que fazem investigação na área da defesa, como por exemplo, o setor dos drones, que Portugal tem estado na vanguarda nesse setor.

Inovação, ajudar setores econômicos e empresas que estão nessa área ou em infraestruturas.

E que depois podem até trazer receita para o próprio Estado português e para as contas de Portugal. Falar aqui também da venda da TAP, porque o orçamento não tem uma previsão de receita para a venda da TAP e é dito pelo governo que isso acontece para não condicionar negociações. Faz sentido, Vera Gouveia Barros?

Eu percebo a justificação e inclusivamente aquilo que foi dito é que a receita gerada por essa venda não vai ser para ser contabilizado propriamente como uma receita para despesa corrente, mas sim para aliviar as necessidades de financiamentos do Estado. E, portanto, percebo que não esteja aqui incluída essa rubrica. Agora, claro que quando se diz para não condicionar o negócio, eu presumo que o negócio estará sempre condicionado por alguma expectativa que se tenha, não é?

Há um valor expectável que o Estado tem para a TAP.

Pronto, e há um valor, e sobretudo há aquilo que é desejável em função também do dinheiro que já lá foi posto.

Portanto, vamos ter de aguardar para perceber ao certo como fica essa venda da TAP.

Vamos, até porque eu imagino que depois haja aqui algum tipo de consideração não meramente financeira, ou seja, que se comparem as eventuais propostas que recebem em termos daquilo que é, por um lado, a receita, mas também por cumprimento de eventuais outros objetivos que se tenham, como por exemplo, garantir aqui um mínimo de continuidade territorial. Nós temos as regiões autônomas, portanto, o que é que se vai pedir a quem ficar com a TAP em termos desses serviços ou da questão do hub, tudo isso será tido em conta na venda.

Paulo, ainda sobre o orçamento, eu queria daqui a pouco rematar com a discussão política, que parece não estar tão acesa este ano, mas ainda sobre este orçamento, a descida do IRC, nós sabemos que está a ser discutida um pouco à parte, mas há valores. O governo aponta para 300 milhões a diminuir nesta questão do IRC, a entrarem nas contas do Estado por causa desta descida do IRC. E faz sentido essa discussão estar a acontecer fora do orçamento do Estado? E o que é que podemos esperar, de facto, o impacto que isto pode ter na economia, a descida do IRC?

Faz sentido que a discussão ocorra fora, isto é, depois obviamente que o orçamento tem que refletir. Como tu dizes, estes menos 300 milhões de euros já estão incluídos nas contas do orçamento de 2026. O governo já não conta com eles, como é evidente. Agora, se olharmos para isto como uma medida estrutural que é suposto continuar para o futuro, faz todo sentido que mudanças importantes na área fiscal sejam discutidas à parte, tal como, por exemplo, o governo também, e isso já entrou em vigor até, aprovou a meio deste ano mais uma descida do IRS, essa ainda para este ano de 2025, mas que obviamente depois também terá impacto no próximo ano, como é evidente, porque as taxas não vão subir, não vão ser repostas. O impacto que se espera desta redução de impostos. Bom, a carga fiscal elevada, sobretudo sobre as empresas, sabemos que não é amiga do investimento, não é amiga da inovação e de que mais pessoas queiram criar a sua empresa quando se fazem contas. Portanto, eu diria que todos os passos que vão sendo dados no sentido da redução da carga fiscal sobre as empresas são bem-vindos a esse nível. Agora, mais importante até do que haver um ponto para cima ou um ponto para baixo, eu diria que a estabilidade do sistema fiscal e a estabilidade das taxas que são aplicadas pode ser mais importante, para quê? Quando se decide um investimento, não se está a pensar a dois, três anos, está-se a pensar a 20 ou 30 anos. Que é para dar aos empresários um horizonte de estabilidade a prazo. E mais importante, talvez, do que tudo isto, seja a transparência e a facilidade com que se olha para o sistema fiscal. O nosso sistema fiscal é complexo, porque andamos durante décadas a fazer minireformas fiscais e alterações a cada orçamento. As leis são muito complexas, é quase impossível um gestor não precisar de três ou quatro consultores e juristas para perceber qual é, afinal, o impacto fiscal, se pode fazer isto ou se não pode. Depois, por um lado, há uma carga fiscal elevada, mas vão se criando benefícios também fiscais que abatem a fatura, por outro lado. E, portanto, é um jogo altamente complexo. Os tribunais que decidem estas coisas, quando há diferentes com o fisco, e os diferentes são muito comuns, demoram anos e anos a decidir. Aqui há uns meses, um gestor de uma construtora portuguesa dizia que estão presos nos tribunais administrativos, que decidem estas coisas, 11 mil milhões de euros. Isto é, é o conflito que existe neste momento, o somatório dos conflitos entre empresas e a administração fiscal, que é dinheiro que está ali cativo, as empresas não sabem se vão ganhar, o Estado não sabe se vai ganhar, mas de qualquer maneira, isto condiciona, obviamente, a atividade das empresas e mais importante do que a redução das taxas muitas vezes, é o sistema serem simples, fáceis de entender e que não consumam tanto tempo e tantos custos às empresas para lidarem no meio do labirinto fiscal.

Um minuto para cada. Vera Gouveia Barros, esperas uma discussão do orçamento sem grandes conflitos políticos e uma aprovação praticamente segura?

Nós estamos num período Social, porque temos eleições autárquicas, embora elas aconteçam já no próximo fim de semana, portanto não devam contaminar muito esta discussão. Mas nós sabemos que o orçamento é sempre um documento fundamental e todos os partidos tentam sempre nesta ocasião aprovar medidas que depois possam dizer: "Fui eu que consegui isto, fui eu que obtive aquilo." A nível parlamentar, o governo não tem maioria absoluta, portanto, vamos acompanhar com atenção o que é que vai dar. Vou ser prudente e não fazer muitas previsões aqui.

Paulo, não só as autárquicas, mas depois também as presidenciais e os timings de possível ou não convocação de novas eleições relativas por causa da queda do Orçamento do Estado, isso não seria possível nesta altura, porque Marcelo Rebelo de Sousa já não pode dissolver o Parlamento até às presidenciais. Todos estes cenários e esta questão de timings pode levar a uma aprovação mais tranquila por parte do governo da proposta de Orçamento do Estado?

Sim, sem dúvida. E depois também está instalada um pouco nos partidos políticos uma ideia, que eu acho que tem alguma aderência à realidade, de que, de uma forma, vamos estando um pouquinho fartos de eleições sucessivas e os eleitores começam a penalizar aqueles que responsabilizam pelas crises ou quedas do governo. Aliás, a forma como passámos estes últimos meses, em termos orçamentais, se compararmos com aquilo que foi os períodos homólogos do ano passado, não tem nada a ver. O ano passado foi uma discussão que parecia uma telenovela mexicana quase a toda a hora.

Com conferência de imprensa de cada lado, não é?

Exatamente, a discutir ao ponto do IRC, se era zero, se era um, se era dois pontos. Chegámos a esse ponto com o PS, na altura ainda liderado por Pedro Nuno Santos, a deixar na dúvida se aprovava ou não o orçamento até ao fim. Eu penso que o ambiente político é hoje completamente diferente. Não há ameaças dessas, quer do PS, quer do Chega. O Chega é sempre mais vocal nas críticas que faz ao governo e ao primeiro-ministro. Eu acho que o governo aqui vai ter que ter alguma margem de manobra para acolher algumas propostas que não podem ter muito impacto orçamental, ou então têm que ser substituídas por outras propostas, seja no orçamento, numa base de compensação, para garantir ou a abstenção do Chega e do PS, ou a abstenção de um deles. Agora essa geometria já é mais difícil de desenhar aqui, mas eu acho que sim, que não pode haver surpresas, não vai haver surpresas sobre a aprovação deste orçamento