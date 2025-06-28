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Para analisar este tema e estes números, recebemos em direto Hugo Esteira, antigo presidente do Observatório de Segurança Interna. Hugo Esteira, antes de mais, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Estes números são motivos para alarme ou a situação está controlada?

Bom dia, obrigado pelo vosso convite. Eu diria que estes números, em boa verdade, não merecem grande tipo de atenção, porque são números que já estão presentes nas autoridades portuguesas há algum tempo, e fruto da grande cooperação internacional que existe entre o Brasil e Portugal, nomeadamente entre as congéneres policiais, desde a Polícia Federal à Polícia Militar de São Paulo e à Polícia Judiciária. É um fenómeno que era expectável a vários níveis, é um fenómeno que já tem vindo a ser debatido nos últimos tempos e claramente que Portugal, não é de agora, já há muitos anos que é visto como uma das plataformas de entrada do tráfico de produtos estupefacientes na Europa. Se analisarmos também por esse facto, a quantidade de apreensões feitas pela Polícia Judiciária, não só em território nacional, mas em outras áreas, e atribuindo também a essa cooperação internacional, vemos que este realmente é um fenómeno que está identificado, que está policiado, é um fenómeno onde existe uma preocupação das autoridades. Portanto, eu diria até que o facto de termos hoje um número, que nós não percebemos bem como é que o Ministério Público consegue atribuir de forma tão objetiva esse número de elementos do PCC presentes em Portugal, mas realmente, repare, eu acho que é um número pequeno, é uma atividade muito monitorizada e muito policiada e investigada. E eu diria que apesar da situação ser preocupante, obviamente, porque ninguém gosta de perceber que existe tráfico de produtos estupefacientes a partir e através de Portugal, é uma coisa que está monitorizada e não é razão sequer de alarme social.

Hugo Esteira, há muitos destes elementos que acabam por estar nas prisões, mais de um terço. É aqui que também há um maior poder de recrutamento?

Eu acho que o poder de recrutamento tem muito a ver com a vulnerabilidade de quem é recrutado. E se realmente dentro dos estabelecimentos prisionais temos pessoas vulneráveis e que no fundo poderão não ter uma reinserção social tão adequada quanto isso e voltam ao crime, claramente que sim, que o ambiente prisional pode ser uma boa plataforma de recrutamento. Mas, por outro lado, também temos que considerar que a organização que estas entidades normalmente têm, também pressupõe a contratação de elementos de confiança. E muitas vezes esses elementos de confiança estão nos países de origem e são pessoas a quem é atribuída uma missão e essa missão decorrerá em território português. Aliás, eu recordo, foi noticiado não há muito tempo atrás, por exemplo, uma dessas pessoas, que era o responsável pelo mergulho, portanto, por retirar droga dos cascos dos navios, foi detido. É uma pessoa com uma missão altamente específica, que foi recrutada no país de origem e que veio a Portugal, felizmente para ser presa.