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E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é um pouco mais genérica, que é: como vê este plano de 20 passos e até que ponto isto pode ser benéfico para Gaza e para a causa palestiniana ou para a causa israelita?

Acima de tudo, a gente espera que todos os planos que sejam apresentados, e este é mais um dos outros todos que já foram apresentados, é que nos consigam levar, através deste plano, a um processo de pelo menos um cessar-fogo, que depois dentro desse cessar-fogo seja possível estabelecer um denominador comum para que se possa encetar um processo de paz. Aqui vai-se um pouco mais além. E quando nós vamos ver os vários pontos que nos são apresentados, alguns nós já conhecemos, que é efetivamente o Hamas e Israel imediatamente entraria em vigor um cessar-fogo, o prazo de 72 horas para o Hamas. E aqui é sempre importante referir, é o Hamas militar, chamemos assim, ou o braço armado do Hamas, que é este que está em Gaza, sendo que o braço político do Hamas está em Doha. A entrega dos reféns de forma imediata, a libertação de 2 mil prisioneiros palestinianos, o que nos levanta aqui algumas questões, saber exatamente quem é que são esses presos palestinianos, é a população em si, são terroristas do Hamas, portanto, exatamente o que é. Depois, outro ponto aqui importante e talvez o mais interessante, que é aquilo a que Donald Trump chamou de Board of Peace. Que é uma administração internacional, seria um organismo internacional que iria fazer, como ele diz, a supervisão da transição de Gaza. Ou seja, Donald Trump não quer que Israel diretamente esteja envolvido nessa transição, quer que seja um mecanismo internacional, nomeadamente, ele disse que Tony Blair e outras personalidades internacionais poderiam estar envolvidas. Agora, leva-nos aqui, Martim, a outro ponto que me parece interessante também, que é o objetivo declarado desta entidade internacional era que não estivesse, obviamente, o processo de transição não esteja nas mãos de Israel, não esteja muito menos nas mãos do Hamas, mas também não esteja nas mãos da autoridade palestiniana. Isto por quê? Foi, e nós sabemos já disso, que foi uma condição sine qua non por parte de Israel, é de que no plano de transição, a autoridade palestiniana não estivesse de todo envolvida. Trump já nos tinha dito que há uma linha vermelha intransponível para Israel da anexação da Cisjordânia. Nós hoje tivemos no Parlamento israelita um deputado do Likud, que é este partido de extrema-direita que apoia o governo de Netanyahu, a dizer que esta era a grande oportunidade do governo israelita de expulsar todos os árabes da Cisjordânia, mas há aqui esta linha que Donald Trump não vai deixar passar, ou pelo menos disse-nos que não iria deixar passar, e nós sabemos que Donald Trump também muda de opinião com facilidade. Agora, há aqui duas vertentes que são extremamente importantes. Este é o acordo de 21 pontos, que efetivamente nós sabemos que o Qatar também está envolvido e o próprio Egito esteve envolvido. A Liga Árabe terá dito, e isso vamos ter que esperar mais um pouco, porque nós temos que ver o que é que o Egito, a Jordânia e os próprios Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita o que é que vão dizer, mas creio que a Liga Árabe esteve envolvida ou pelo menos soube deste acordo. Mas nós sabemos também que se o Hamas não aceitar este acordo, porque o Hamas disse sempre que não aceitaria a sua desmilitarização, porque essa era a garantia de que estaria preparado para uma entrada total por parte de Israel. O Hamas é um partido político que tem um braço armado terrorista, assim é que é a verdadeira definição. Portanto, nós sabemos que o Hamas dentro da Faixa de Gaza está muito bem preparado ou pelo menos tem que continuar a ter condições de fazer ataques a Israel e não sabemos ao certo como é que o Hamas vai agora aceitar este plano de paz, depondo as suas armas e saindo do território, porque no que foi apresentado por Donald Trump, está isso factualmente presente, que é depor as armas todas, entregar os reféns, abrir tudo o que seja depósito de armas, os túneis, exatamente tudo aquilo que está em Gaza e sair do território. Não sei ao certo como é que isso vai fazer e nós sabemos que este é o ponto mais complicado do Hamas aceitar. Por outro lado, temos aqui duas situações importantes. Netanyahu ganha de novo um fôlego internacional, depois do que foi aquela desastrosa intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que ficou praticamente a falar sozinho e que Israel estaria quase como um pária internacional profundamente sozinho em matéria que se relaciona com Gaza, dependente sempre do seu grande parceiro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam a ter dificuldade de apoiar de forma incondicional Israel e portanto Donald Trump também encontra aqui uma saída airosa para Israel e para os Estados Unidos, não comprometendo aquilo que é A sua relação com os países árabes, que nós sabemos com quem quer continuar a fazer negócios. Ao mesmo tempo tenta salvar, se ainda é possível, os Acordos de Abraão, permitindo, caso se consiga fazer a paz, que poderá haver outras conversas para a progressão e até a abertura a outros países dos Acordos de Abraão. Se não der resultado, e este parece-me a mim que poderá ser o mais provável, se o Hamas não aceitar esta condição de 21 pontos neste prazo estabelecido por Donald Trump, aí Donald Trump disse claramente que daria carta-branca a Israel, que é o que Israel andou à procura durante muito tempo por parte de Donald Trump, que fosse a sua carta-branca para permitir a Israel fazer aquilo que Israel quer, que é a ocupação total de Gaza.

E precisamente por essa carta branca, era um dos pontos que eu também queria tocar um pouquinho. Acha que é imperativo para o Hamas aceitar este acordo? É que se não aceitar, pode mesmo ter o que nunca quis, que é o facto de Israel ter o total controlo e entrar em Gaza da forma como quer e como sempre quis. Portanto, será imperativo para o Hamas, aos seus olhos, aceitar este acordo?

Se o Hamas tivesse o mínimo de — agora vou dizer isto, se calhar vai soar estranho — preocupação com a população palestiniana, aceitaria este acordo, deporia as armas, saía do território. Falou-se até da possibilidade de haver uma anistia também. E iria à sua vida e deixaria a população da Faixa de Gaza em paz. Mas, por outro lado, nós também sabemos que o Hamas não o quer fazer ou pelo menos até agora não quis fazer. Nós sabemos também que esta ação por parte de Israel, que causou mais de 65 mil mortos, criou uma geração extremamente radicalizada e hoje também é difícil saber quem é que é um puramente militante do Hamas, e que defende exatamente aquilo que esta organização terrorista defende, ou quem se deixou radicalizar ou foi radicalizado pelos próprios acontecimentos que foram acontecendo e que neste momento, não sendo um apoiante do Hamas e daquilo que o Hamas representa, mas que criou um certo ódio e uma certa sede de vingança contra Israel por todos os acontecimentos. Isto é agora o que nós vamos ter que ver nas próximas horas. A mim faria todo sentido que o Hamas depusesse as armas, mas o Hamas não vai depor as armas sem ter uma garantia por parte dos Estados Unidos de que fará parte do processo de transição ou que pelo menos fará parte do processo de quando efetivamente esta transição terminar e que depois estaria, de alguma forma, na possibilidade de voltar a discutir eleições em Gaza. A mim parece-me que nem os Estados Unidos, e muito menos Israel, alguma vez permitirão que isso aconteça. O que quer os Estados Unidos quer Israel querem é a total aniquilação do Hamas e o Hamas terá que entender que não faz parte da equação da paz para a Faixa de Gaza.

Isso dito também pelo próprio Donald Trump, que mesmo na conferência de imprensa disse que não queria, nem sequer punha em questão o Hamas fazer parte deste acordo de transição. Outra coisa que eu também queria pegar, o Miguel falou sobre as Nações Unidas, o discurso de Netanyahu nas Nações Unidas, e Donald Trump disse uma frase bastante interessante durante a conferência de imprensa em que se refere a dizer que outros países reconheceram estupidamente o Estado da Palestina, ou seja, estupidamente, estou aqui a pôr na tradução ao português, ele disse "foolishly", ou seja, de uma forma tonta, diria, o Estado palestiniano. Ele disse isto, e a minha questão é: até que ponto este plano vai dar alguma garantia de que vai existir um Estado da Palestina e que a Palestina ficará lá para ficar? Porque Donald Trump dá este entendimento de que é tonto o reconhecimento do Estado da Palestina.

Exato. E esse é um ponto extremamente importante. Quando na semana passada nós soubemos da primeira vez por parte deste acordo que teria sido negociado tendo como pivô a Turquia, daquilo que foram as informações que nós soubemos por parte do governo turco, é de que tanto o presidente turco quanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teriam entendido — da Turquia nós já sabíamos, mas foi a primeira vez que nós pudemos ter uma ideia sobre este ponto vindo de Donald Trump — que efetivamente teria que haver o momento em que os dois Estados teriam que coexistir livremente um ao lado do outro. Mas ouvimos isto naquilo que foi a comunicação por parte do governo da Turquia, não o ouvimos da boca de Donald Trump a dizer isto de forma efetiva Parece-me que esta frase em que ele chama de "tontinhos", aos países que efetivamente nos últimos dias, nomeadamente Portugal, fizeram o reconhecimento da Palestina, parece-me que isto é duas coisas: é manter para os apoiantes do Partido Republicano, que nós sabemos que há imensos doadores financeiro do Partido Republicano que são judeus, e Donald Trump sabe o quanto o lobby judaico nos Estados Unidos tem peso na política e no seu próprio partido e no seu movimento MAGA também. Portanto, ele tem que continuar com este discurso. E depois também é uma forma de alguma maneira criar aqui um "soft pass", uma passagem mais soft para Netanyahu, esvaziando aquilo que aconteceu antes da Assembleia Geral das Nações Unidas e depois durante a Assembleia Geral com o reconhecimento por parte dos vários países. É essa tentativa de esvaziar a posição de Israel perante o mundo. Agora, lendo estes pontos, vendo esta ideia de criar esta comissão internacional para a paz. Também não nos foi dito qual é a ideia. Nós não sabemos se a ideia de criar um resort de luxo em Gaza continua a ser a solução. Nós sabemos que Israel quer efetivamente levar os palestinianos para fora de Gaza, inclusive havia a possibilidade de os mandarem para o Sudão, nós não sabemos muito bem. Agora tem aqui um ponto essencial que é a Autoridade Palestiniana, o que resta da Autoridade Palestiniana, parece-me que não foi tida nem achada neste processo, apesar de Donald Trump dizer que a Cisjordânia não é para ser tocada, não é para ser invadida, parece-me que se já estava fragilizada e já era um ator desta novela com muito pouco peso e muita pouca capacidade, acaba por ser ainda mais esvaziada. E por mais que Donald Trump não queira que se toque na Autoridade Palestiniana, não me parece que a Autoridade Palestiniana, nesta fase de transição, conte alguma coisa para esta equação.

Sim, eu também estava aqui a ver um bocadinho do plano e mesmo no termo desta questão de termos um Estado da Palestina, Donald Trump quer impor uma zona especial económica onde vai incluir tarifas, de acordo com ele, especiais e negociáveis pelos países que são participantes. Portanto, acredito que Israel também terá um dizer sobre as tarifas que vão entrar economicamente naquela região.

Exato, mas veja-se aqui que voltamos quase aos anos em que os países maiores, Inglaterra, França, principalmente, criavam estes protetorados. Isto é quase criar aqui um país que fica sob a proteção dos Estados Unidos, determinado pelos Estados Unidos, com as condições impostas pelos Estados Unidos e que os Estados Unidos depois vão decidir o que é que se vai passar, como é que vai ser organizado, quem vai organizar, quem vai participar. Não me parece que exista aí uma grande democracia a funcionar. Veja-se, por exemplo, eu vou dar aqui um paralelo para que as pessoas possam entender. Em Timor-Leste, quando houve o momento de transição da Indonésia para depois o processo de paz e para o processo de independência com as eleições livres, houve um período de tempo em que o território foi administrado pelas Nações Unidas, um mandato dado às Nações Unidas, em que havia um alto funcionário das Nações Unidas, na altura era Sérgio Vieira de Mello, que depois acaba por vir mais tarde a morrer num atentado no Iraque, em que ele também estava como o alto responsável pela administração do governo, este governo de transição. E durante algum tempo, creio que quer as Nações Unidas, quer alguns países, nomeadamente europeus, viam nessa a melhor solução. Ou seja, cessar-fogo, processo de paz, tropas, os chamados capacetes azuis no terreno para a manutenção quer do cessar-fogo, quer do processo de paz. Depois uma administração com o mandato das Nações Unidas para que pudesse fazer a administração do território nessa passagem para a democratização e para um governo autônomo. Agora, esta imposição de Donald Trump, ele criou aqui um protetorado nos Estados Unidos em pleno século XXI. Vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver que condições é que quer. Vamos ver se depois não vai transformar este espaço num espaço de exploração imobiliária ou alguma coisa desse tipo.

Fazer a sua famosa Trump Gaza.

Exatamente, aquilo que ele falou que daria um resort de luxo ao estilo daquilo que é Côte d'Azur em França. Não sei ao certo quais são as intenções, porque também não nos foi dito, por exemplo, como é que vai ser feita a reconstrução de Gaza. Possivelmente, nos olhos de Donald Trump, ainda vai acabar a ser os cofres da Europa em grande parte A financiarem a reconstrução, como habitualmente é aquilo que Donald Trump gosta de fazer, é deixar nas mãos da Europa o financiamento de tudo aquilo que ele quer fazer. Não nos foi dito absolutamente nada o que vai acontecer no chamado day after. No dia seguinte, como é que vai acontecer? Não sabemos se haverá algumas personalidades de referência do mundo árabe e do mundo árabe palestiniano, efetivamente, que estarão presentes. Não há uma ideia de criar um governo ou esta comissão internacional também com pessoas da Palestina. Ficaram imensas perguntas para responder, parecendo-me a mim, e isto parece que é a conclusão depois disto tudo, que isto é apenas uma jogada para que daqui a uns dias Donald Trump possa dar a carta-branca a Netanyahu para que Netanyahu possa efetivamente entrar, ocupar Gaza e possivelmente até a Cisjordânia.

Miguel, só mais duas últimas perguntas e pode responder o mais sucintamente possível.

Não, fique à vontade.

E as últimas duas perguntas são simplesmente o nome que foi chamado, Tony Blair, há três dias atrás foi anunciado e é uma figura que é um bocadinho divisiva. O porquê de Tony Blair, na sua visão, e o que isto pode trazer para o Médio Oriente, porque Trump disse que isto não era apenas para Gaza, mas que era sim um bocadinho de uma bigger picture que era resolver o Médio Oriente.

Eu acho interessante que se tenha ido buscar Tony Blair, nomeadamente depois daquilo que aconteceu no Iraque, e sabemos hoje nós que Tony Blair teria pelo menos conhecimento, porque houve documentos do próprio governo britânico que foram falsificados e informações que foram falsificadas. Isso naquela altura, Tony Blair disse na Câmara dos Comuns que a invasão do Iraque era justificada por razão das armas de destruição maciça, depois veio-se a provar que não. Eu pensei que Tony Blair estaria, principalmente para a zona do mundo árabe, de alguma forma posto de parte. Mas, por outro lado, também sabemos que o mundo árabe em geral é um mundo de negócios e sabemos efetivamente aquilo que foi a vida no mundo das empresas e no mundo dos negócios de Tony Blair depois que deixou de ser primeiro-ministro britânico. Poderá ser aí que Donald Trump quer encontrar uma figura respeitada ou melhor, que Donald Trump pense que essa figura é respeitada dentro da Europa, para tentar convencê-lo que está a fazer um grande gesto e que até tem o apoio de um homem que é socialista, ou que pelo menos é do New Labour, como ele tanto disse, e que ele usaria isso. Mas não creio que o nome de Tony Blair seja o nome que o Médio Oriente precisava e muito menos o nome que Gaza precisava. Parece-me a mim que teria que ser um nome completamente diferente e acima de tudo, um nome que conseguisse, dentro daquilo que é a comunidade árabe também, conversar e que as pessoas criassem um certo respeito. Não me parece que seja Tony Blair.