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Em 2021, o PSD venceu em Coimbra com a coligação Juntos Somos Coimbra. Pergunto-lhe se este ano vai candidatar-se sozinha ou se poderá tentar alguma coligação com outro partido.

Para já, sou apoiada pelo PS, mas estamos a trabalhar numa coligação com o Livre, com o PAN e com os Cidadãos por Coimbra. Mas o objetivo é que esta seja uma coligação aberta, independente, a quem queira participar deste projeto. Com as legislativas, nós abrandámos um bocadinho este processo de construção da coligação, mas estou absolutamente convencida que ela vai avançar, até porque não é uma questão de votos, é uma questão de termos um programa abrangedor e um programa que seja reflexo do diferente pensamento que existe no concelho de Coimbra. Portanto, tenho quase a certeza absoluta que teremos uma coligação com os partidos e com o movimento de cidadãos que já referi.

O PS já venceu por sete vezes, se não estou em erro, no município de Coimbra. Está confiante que este ano o Partido Socialista vai conseguir uma nova vitória?

Eu acredito que sim, porque conheço muito bem a cidade, tenho uma grande ligação à cidade, vivo cá desde os 18 anos, sou professora na universidade, tenho uma experiência de governação, fui presidente da CCDR, tenho provas dadas e quero construir um programa onde as pessoas também se revejam. Portanto, também quero apresentar uma equipa de pessoas que reflitam o que é a sociedade de Coimbra, de pessoas competentes e, por isso, o objetivo é imprimir uma nova dinâmica a Coimbra, afirmando a sua relevância nacional e internacional e, como já lhe referi, construir um projeto político aberto e que seja transformador. A ideia é termos um concelho inovador, com qualidade de vida, bom para viver, trabalhar e visitar, mas o programa vai ter medidas concretas. Este executivo é raro a semana que não apresente estratégias, planos, e nós vamos apresentar medidas muito concretas. Portanto, vai ser um programa muito pragmático, com medidas muito concretas, com uma visão muito clara para a cidade. Este executivo está a acabar a governação e ainda não conseguimos perceber qual é a sua ideia central. E portanto, nesta candidatura, faremos as pessoas acreditarem no sonho, na ambição, mas também numa visão clara para Coimbra, como já referi, com medidas muito concretas. O nosso objetivo é que as pessoas sonhem e que acreditem que vamos ter uma cidade modelo, onde a nossa história, a nossa cultura, a nossa atividade empresarial, a nossa grande referência na saúde e na educação, possam, de facto, colocar-nos novamente nas principais cidades do país. E portanto, com a minha experiência de governação, de trabalho na administração pública e com o conhecimento e a equipa certa, acredito que as pessoas vão votar em nós e vamos ser vencedores.

Muito bem. Mudando agora um pouco o tema, pergunto-lhe se acha que Pedro Nuno Santos deve incluir nas listas do PS para as legislativas os seus antigos colegas de governo, por exemplo, José Luís Carneiro.

Olhe, essa decisão, muito honestamente, cabe a Pedro Nuno Santos. Em minha opinião, José Luís Carneiro é uma pessoa de muito valor e, portanto, não estranharia a sua presença nas listas, mas isso é uma decisão do secretário-geral e das distritais. Como sabe, o secretário-geral tem decisão apenas num terço e as distritais têm nos dois terços. Sendo uma pessoa de valor, é com muita naturalidade que eu veria José Luís Carneiro nas listas de uma distrital.

Mas considera que seria inaceitável o secretário-geral do PS excluir das listas nomes que vêm do tempo de António Costa?

Ele está no direito de fazer escolhas e, portanto, não tem a obrigação de escolher nomes que vêm do tempo de António Costa. É isso. Tem que fazer as suas escolhas. É ele agora o secretário-geral e, portanto, creio que esse diálogo deve ser feito dentro do partido, com as pessoas, mas Pedro Nuno Santos não tem nenhuma obrigação especial de trazer as pessoas que vieram do governo de António Costa. Ele também tem que imprimir a sua marca, também tem os seus conhecimentos, também tem pessoas em quem confia e é natural que queira também trazer as pessoas em quem confia, com quem trabalha uma vida inteira e por isso não vejo com maus olhos se um ou outro ex-governante de António Costa não venha na lista. É natural. Até porque as pessoas vão mudando de vida, não têm que estar sempre a fazer as mesmas coisas. Olhe para mim. Deixei de ser governante, deixei a Assembleia da República e agora candidatei-me a uma câmara. E se ganhar, ficarei com alegria, se perder, aceitarei, naturalmente, e continuarei na universidade e iniciarei uma vida nova. Por isso nós não estamos eternamente na política. Nós estamos quando as pessoas nos querem e quando sentimos que somos úteis. E tem que se conciliar essas duas coisas.