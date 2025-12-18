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O Secretário-Geral da Confederação dos Agricultores Portugueses, Luís Mira, está agora em direto neste Jornal das 7. Bom dia, agradeço a sua presença esta manhã. Os agricultores esperam que esta seja a maior manifestação de sempre em Bruxelas. O que é que torna este momento tão crítico para os agricultores europeus?

O que o torna crítico é uma proposta, e atenção, esta é uma questão importante, é uma proposta, não é uma decisão final, da Comissão Europeia, que faz uma redução de 20% na política agrícola comum, no orçamento, enquanto o orçamento global da União Europeia aumenta 40. Portanto, isto não é aceitável, devido a este corte tão grande, porque se colocarmos a inflação nestas contas, o corte é de 47%. A segunda questão tem a ver com a destruição da arquitetura da política agrícola comum, em que acaba com um dos pilares da política agrícola comum e mistura, no mesmo orçamento, a política de coesão, a PAC, o Fundo Social Europeu e dá aos países a possibilidade de serem eles a fazer a divisão do orçamento. Ora, isso acaba com a única política verdadeiramente comunitária, que é a política agrícola. E essa é outra das questões que prejudicará muito os agricultores portugueses, porque haverá Estados-membros que têm mais capacidade financeira de colocar dinheiro do orçamento de Estado do que nós. Isso é uma distorção da concorrência. Quanto à questão do Mercosul, queria te clarificar que a CAP não é contra o Mercosul. Na Europa e este protesto, há muitos países que são contra o Mercosul, mas nós não somos contra o Mercosul. Por quê? Porque o Mercosul é constituído por quatro países: o Brasil, com 210 milhões de habitantes, a Argentina com 47, o Uruguai e o Paraguai, um com 10, o outro com quatro. É para Portugal uma grande vantagem ter um mercado de 210 milhões de consumidores a falar português que não existe em nenhuma parte do mundo, com a possibilidade de exportar vinho, azeite, frutas, que hoje já se exportam, mas sem tarifas e aquilo que temos, enfim, contra, há aqui uma dúvida sobre a carne, nomeadamente a carne de vaca, mas quem ler o acordo e que tem cláusulas, ainda agora o Parlamento Europeu reforçou essas cláusulas. Se houver uma perturbação de mercado, a Comissão e os Estados-membros podem agir. Há instrumentos para o fazer. Portugal só tem a ganhar. Não temos que ir sempre atrás dos outros, porque esta é uma oportunidade que é bastante vantajosa para Portugal.

Nessa questão do acordo com o Mercosul, de facto, os agricultores europeus não pensam todos da mesma forma, mas Luís Mira sublinhou aqui a importância de se falar da proposta da Comissão Europeia para a PAC. Acredita que pode ser, portanto, ainda revertida esta diminuição do orçamento para a política agrícola comum? Isto ainda é negociável.

Porque esta proposta tem que ser aprovada pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho Europeu e pela Comissão. E apelo aqui aos parlamentares europeus para rejeitarem esta proposta, como também apelo ao primeiro-ministro para que no Conselho tenha a mesma posição. Esta proposta não serve a Portugal e eu estou convicto que ela vai ser alterada. Hoje vais ver aqui uma grande demonstração da força dos agricultores e da sua união em toda a Europa.