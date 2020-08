Português no Líbano: "O caos está em todo o lado. Há edifícios destruídos e pessoas feridas a tentar encontrar uma ambulância"

José Cortez tem 26 anos e chegou ontem ao Líbano. A casa do estudante, a 4 quilómetros do local da explosão, ficou destruída: "Tenho vidros partidos por todo o lado e mobília toda virada do avesso".