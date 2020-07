Presidente do Aves: "Quem é que beneficiava? O Cova da Piedade, que também é gerido por chineses (...) isto poderá ser motivo de averiguações"

António Freitas diz que a descida para a II Liga beneficiava o Cova da Piedade, "amigo" da SAD do Aves. No terceiro escalão ninguém é beneficiado, mas "foi a SAD" que atrasou o PER que impedia descida