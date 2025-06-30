Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O Ministro da Educação esclareceu hoje que a proibição do uso de telemóvel para alunos do primeiro e do segundo ciclo escolar vai aplicar-se nas escolas públicas e também nas privadas. Fernando Alexandre diz que a lei é para todos. O governo está a preparar-se para o próximo ano letivo e em breve vai divulgar os prazos para a aplicação desta medida. Como é que vê este esclarecimento?

Para nós, uma lei que não existe não é para ninguém. Quando existir, logo veremos para quem é que é. Neste momento, o nosso ano letivo no particular cooperativo já está mais do que preparado e pronto a ser lançado. Aguardaremos para ver o que é que daí vem.

Acha correto, por exemplo, quer o privado, quer o público terem esta regra, ou acha que, por exemplo, o privado devia ter regras à parte?

Não conhecemos a lei e portanto quando a lei vier, logo veremos o que é que lá está escrito. Por questão de princípio, parece-nos que a autonomia das escolas é um bem a proteger no ensino particular e cooperativo. Nós temos estabelecido sempre as nossas regras. Não é um problema, neste momento, o uso de tecnologia, no sentido em que cada colégio já definiu quais são as regras internas. E são as regras que aquela comunidade educativa achou que era melhor para a educação das suas crianças. Aguardamos com serenidade de ver como é que sai a lei, o que é que lá está estabelecido, mas confiamos que será uma lei que preveja que quando é necessário usar por questões pedagógicas, será necessário usar. Parece-nos que há problemas grandes e importantes no ano letivo. Está no programa do governo, o governo cumprirá, quando sair a lei, veremos.

Apesar de ainda não haver lei, se se aplicar ao primeiro ciclo e ao segundo, acha que é correto apenas o primeiro ciclo e o segundo ciclo serem impactados ou que, por exemplo, o terceiro ciclo também deveria ser?

Eu não conheço nenhum associado nosso, nenhum colégio põe os alunos do primeiro ciclo agarrados aos smartphones. Nós fazemos uma integração tecnológica no ensino bastante ponderada, cuidada, experimentada e portanto, isso não é um problema que nós tenhamos, nós só resolvemos problemas que existem.

Ok, mas não acha que haja aqui um problema?

No privado, não. Repare, esta questão das proibições, o que é que se pode ou não se pode fazer, servem para resolver problemas, imagine, em comunidades educativas que não se entendem. Não nos parece que isto fosse, tanto do ponto de vista do privado e nos colégios, isto não é um tema. Cada um tem as suas políticas bem definidas, como eu repito, não conheço ninguém que põe alunos do primeiro ciclo agarrados aos ecrãs nos intervalos. Nesse sentido é que eu digo que o problema não existe. As questões da adição com a tecnologia dos jovens portugueses é um problema. É um problema que os estabelecimentos de ensino procuram combater e sensibilizar também os pais. Repare que as crianças estão muito mais tempo não supervisionadas fora dos estabelecimentos de ensino do que no colégio. Repare que o tempo no colégio, a maior parte dele, é tempo de aulas, portanto, é tempo supervisionado. Todas as outras 20 horas do dia, as crianças, na maior parte do tempo, estão em casa. Basta ir a qualquer restaurante e vemos crianças, terrivelmente agarradas aos iPhones e aos smartphones, para não chatearem os pais. Quer dizer, esse é que é o problema da adição tecnológica. Parece-nos que não é a medida que mais nos preocupa, não é aquela que mais ansiamos, nem é o maior problema do sistema educativo.