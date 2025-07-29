Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

No sentido também da notícia que está a ser avançada de que o PS quer saber quando é que mudam a retenção de IRS dos trabalhadores a recibos verdes. Pelo que eu já percebi, esta alteração a quem tem recibos verdes supostamente já deveria ter entrado em vigor quando o governo aplicou as alterações à retenção na fonte no ano passado. Ou seja, o que é que está em causa neste momento?

É precisamente isso. A notícia que foi avançada e que tem a ver com a pergunta que fizemos é fácil de explicar, porque é precisamente essa matéria. Nós tínhamos a necessidade de rever o regime de retenção na fonte dos trabalhadores a recibos verdes já em 2024, deveria ser nessa altura. No fundo, permite definir um regime de retenção na fonte que é mais favorável aos trabalhadores, escalonando. E o certo é que até agora, essa revisão não foi feita. No fundo, seria uma revisão informática e ela ainda não foi feita. E aquilo que questionamos ao governo, aliás, hoje fizemos duas questões relativas à retenção da fonte, seja sobre essa questão dos trabalhadores a recibos verdes, seja com essa nova alteração ao IRS, é que o que vemos por parte do governo é sempre a passividade naquela que é uma solução que vem dar mais proteção aos trabalhadores e criar um regime mais equitativo face àquele que é o regime laboral que têm.

E o PS já tinha enviado estas mesmas questões que remeteu hoje ou só questionou o governo agora, uma vez que vai haver uma nova alteração nas tabelas de retenção?

Há aqui duas dimensões. Há a dimensão que já vem de 2024, que tem a ver com a criação do novo regime de retenção na fonte para os trabalhadores a recibos verdes. E essa questão é uma questão que vem de 2024 e, portanto, já temos alertado, seja em audições, seja também através desses instrumentos, temos alertado o governo para a necessidade de cumprir aquela que era uma revisão que estava prevista para 2024, de adaptação do regime e de maior proteção dos trabalhadores. E há uma segunda dimensão, que tem a ver com a alteração recente que fizeram ao IRS, que é uma matéria nova, mas que parece estar a repetir o mesmo modus operandi do ano passado. Ou seja, faz-se uma alteração ao IRS, é preciso rever as tabelas de retenção na fonte para que o valor que é pago mensalmente por via da retenção na fonte de imposto seja equitativo ou compatível com o IRS que é pago nesse ano. Mas tal como no ano passado, aquilo que vemos é que as alterações que são feitas têm dois modelos: um modelo em agosto e em setembro de retenção na fonte, que supostamente para compensar os meses de janeiro até junho de IRS, vai reduzir a retenção na fonte e, portanto, o vencimento acaba por ser superior para o trabalhador, ou dar essa aparência do vencimento ser superior, que terá obviamente esse efeito, mas não tanto, antes das eleições autárquicas, é algo que nos deixa de alguma forma preocupados. E depois uma segunda tabela de retenção na fonte de outubro até dezembro. Supostamente, o motivo é para compensar os retroativos de janeiro a junho. Aquilo que nós nos questionamos é o porquê de ser em agosto e em setembro e não de forma equitativa entre agosto e dezembro, e questionamo-nos sobre a oportunidade política e temporal de escolher agosto e setembro, quando temos eleições autárquicas em outubro. Se é certo do ponto de vista político, nós questionamos esta questão, certo é também que a nossa maior preocupação é esclarecer quem vai ser abrangido por este regime, para que depois não cheguemos a 2026 e tenhamos exatamente a mesma situação que aconteceu em 2025, que é trabalhadores no momento em que vão liquidar o IRS, terem que pagar imposto ou verem o valor que era reembolsado ser reduzido. Não está em causa nenhuma ilegalidade, está em causa a transparência que é devida na relação com o contribuinte, sobretudo quando se dá uma aparência do ganho maior salarial, que afinal de contas, no momento da liquidação, não existe.

E pode dizer-se, com esta alteração, que o governo está a esquecer de certos tipos de trabalhadores?

Nessa alteração do IRS, há aqui duas dimensões, como dizia. Está a falar relativamente à alteração das tabelas de IRS?

Às retenções. Exatamente, sim.

Mas por força da alteração do IRS, é isso?

Exatamente.

A nossa posição no Parlamento foi muito clara relativamente à forma como é feita a alteração ao IRS. Há um maior benefício dado aos escalões mais altos, deixando de lado a classe média. E se é certo que ela também fica abrangida, fica abrangida de uma forma muito mais mitigada e muito pouco equitativa. Para o Partido Socialista, a alteração devia ser muito mais progressiva, ou seja, devíamos concentrar o ganho nos trabalhadores da classe média e não tanto nos escalões mais elevados. É uma opção do governo. Nós consideramos a mesma opção, eu diria, ideológica da forma como olhamos para o país. Para nós era importante concentrar esta alteração na classe média. Aquilo que o governo faz é concentrar nos escalões mais elevados. E aí é uma crítica que fazemos à reforma do IRS e que obviamente tem depois implicações também nestas tabelas de retenção. Mais do que esquecer, é a forma como priorizamos um país. Nós não podemos dizer que queremos valorizar a classe média, que queremos apostar na classe média e depois quando fazemos alterações que têm um impacto orçamental, a nossa prioridade não é precisamente para essa classe média, mas para os escalões mais elevados, que à partida não precisam tanto deste incentivo por parte do Estado ou desta política fiscal menos justa.

E numa nota final, poderia me dizer se concorda ou não com estas novas tabelas de retenção, porque como já comentamos aqui, de certa forma podem gerar alguns enganos no próximo ano.

Não tem a ver com concordar ou discordar. Há uma alteração de IRS que é aprovada no Parlamento. A alteração tem efeitos retroativos a janeiro. E portanto, esse efeito retroativo tem que ser compensado naquela que é a retenção da fonte feita entre agosto e dezembro. O que o governo faz, ou aparentemente faz, e é por isso que pedimos ao governo para esclarecer, é fazer aqui uma aparente melhoria adicional ao salário do trabalhador, que depois, no momento da liquidação do imposto, em 2026, vai se perceber que não é assim tão grande. Ou seja, o governo diz que há uma tentativa de garantir que as tabelas de retenção na fonte são, de alguma forma, equitativas com aquele que é o imposto a pagar. Ou seja, no momento da liquidação do imposto, idealmente, o resultado seria zero. Nem teria a pagar, nem teria a receber. Tudo bem com isso. O problema é que nós quando olhamos para a alteração à tabela das retenções da fonte, que é feita pelo governo, tal como vimos no ano passado, aquilo que nos parece estar em cima da mesa é uma retenção superior àquela que deveria ser feita. Ou seja, há uma aparência de um aumento salarial que depois em 2026 vai levar o trabalhador a ter que pagar imposto. E eu estou a pôr isso numa lógica, obviamente, de questão, porque é esse esclarecimento que nós precisamos do governo. Por isso é que eu não lhe vou dizer se concordo ou discordo. Nós precisamos desse esclarecimento para perceber se o governo está a fazer o que fez o ano passado, que é dar uma aparência de maior aumento salarial para depois vir cobrar no momento da liquidação do imposto. A nós parece-nos que é isso, mas precisamos obviamente dos esclarecimentos do governo para poder tirar as conclusões finais.