Refugiados na Europa. "Se calhar daqui a uns anos vamos perguntar-nos como deixámos que isto acontecesse"

Inês Avelãs presta apoio ao campo de refugiados de Mavrovouni, feito à pressa depois do incêndio de Moria. Fala-nos a partir do epicentro da crise migratória na Europa, no Dia Mundial do Refugiado.