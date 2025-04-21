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Junta-se agora à emissão Filipe da Villelã, jornalista especialista em assuntos religiosos. Boa noite, Filipe, obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Boa noite.

O Presidente da República fez um retrato justo do pontificado de Francisco?

Penso que sim. Acho que isso não está em causa e, sobretudo, esta referência ao carinho do Papa Francisco por Portugal é de sublinhar. E eu acho que nós, em Portugal, podemos, se calhar, não dar o valor suficiente a esta questão. O Papa Francisco veio do Novo Mundo, veio da América. Ele desde cedo deixou muito claro que o centro do pontificado dele não seria a Europa, não seria o Velho Mundo, dando quase a entender que o futuro da Igreja, e estatisticamente é assim mesmo, demograficamente é assim mesmo, não está na Europa. E portanto, quase que a Europa já teve o seu tempo como centro do mundo cristão e focando exatamente as periferias, etc. Agora, Portugal foi uma curiosa exceção a essa regra. O Papa Francisco veio duas vezes a Portugal, uma vez em 2017 pro centenário das aparições de Fátima e depois também pra Jornada Mundial da Juventude. O Papa nunca foi à Espanha, por exemplo. As duas vezes que ele foi à França, foi uma vez para visitar as instituições da União Europeia em Estrasburgo, portanto não foi a Paris, e na vez seguinte, agora mais recentemente, foi a Marselha e à Córsega também. Portanto, três visitas, mas visitas às periferias de França também, e de forma alguma ao centro. Nunca foi à Áustria, por exemplo. Há uma série de países do antigo catolicismo europeu onde o Papa não foi. Outro detalhe muito significativo é que houve uma série de dioceses que estavam habituados a ter um cardeal à sua frente, portanto o arcebispo nomeado ou bispo nomeado para essa diocese era sempre tornado cardeal no consistório a seguir, e o Papa quebrou muitas dessas tradições. Recordo que Veneza, por exemplo, que também é das poucas dioceses na Europa, na Igreja Latina, que também tem um patriarca, o seu patriarca não é cardeal já há muitos anos, nunca foi feito cardeal pelo Papa Francisco. E em Portugal, embora o atual patriarca de Lisboa também não seja ainda cardeal, a verdade é que nós temos neste momento quatro cardeais, eleitores. Seis no total, quatro eleitores. Portugal nunca teve tantos eleitores e portanto isto numa altura em que precisamente temos um papa cujo enfoque é fora da Europa. E portanto, a relação do Papa com Portugal não é só de palavra, não é só de gestos e de coisas bonitas que ele tenha dito. Há sinais claros de que ele, de facto, valoriza a Igreja portuguesa e que contou com a Igreja portuguesa durante este seu pontificado.

O Presidente da República dizia também que o caminho de Francisco é para prosseguir. Acredita que a linha progressista vai ser um fator importante para a escolha do novo sucessor?

Eu acho que nem o Papa gostaria que se pusessem as coisas nestes termos. O Papa é muitas vezes definido como progressista. O Papa tinha uma série de vertentes da sua personalidade, porque ninguém é uma só coisa. O Papa tinha uma série de vertentes que estavam muito mais em linha com o conservadorismo do que com o progressismo, se quisermos ver a Igreja dessa perspectiva, que eu percebo que é uma perspectiva prática também pra análise. É verdade que em muitas das grandes questões, sobretudo no estilo, ele estava mais alinhado com uma ala mais progressista, mas em muitas das outras coisas que ele defendia, vou dar um exemplo. Quando o Papa diz: "Quem sou eu pra julgar?" e tem gestos concretos pra mostrar que a Igreja está aberta também a toda gente, incluindo aos homossexuais, pra pegar num tema que é sempre muito fraturante na Igreja e difícil lidar na Igreja. É o mesmo Papa que depois vem dizer que em relação à doutrina da Igreja sobre a homossexualidade, ele diz: "Eu sou um filho da Igreja, aquilo em que eu acredito é aquilo que está no catecismo". E, portanto, nesse sentido mais conservador. É possível equilibrar estas duas coisas. Há sempre na Igreja uma tendência mais agarrada à tradição e à doutrina, e outra que procura libertar-se um pouco mais disso, mais a puxar pro alto, como se fossem dois polos em tensão. E a Igreja precisa disso. E a chave é conseguir equilibrar as duas coisas, é conseguir ser aberto aos outros e acolhedor aos outros, como se pensa que é próprio dos progressistas, mas não tem que ser, e ao mesmo tempo ser um defensor da doutrina de sempre e das tradições da Igreja e dos verdadeiros ensinamentos da Igreja, como costumamos associar também aos conservadores, mas não tem de ser uma característica só dos conservadores. E depois, claro, dentro da Igreja, há os que só querem puxar e romper e criar ruturas com o passado, e há os que só querem manter-se agarrados ao presente ou mesmo regressar ao passado, e esses são os extremos dos dois lados. O Papa Francisco penso que conseguiu, com a sua personalidade na Igreja, traçar um caminho médio e manter o melhor da tradição, que como ele dizia: "A tradição não é uma coisa morta, é uma coisa viva e tem que se ir renovando", e também conseguir ser acolhedor e mostrar que a Igreja tem lugar a todos. Mas eu evitaria simplesmente colocar-lhe uma rótula de progressista.

O presidente da República disse também que o Papa Francisco foi talvez o líder espiritual mais corajoso nos últimos 12 anos na defesa da paz. É importante que a Igreja Católica se mantenha ativa na crítica dos conflitos mundiais?

É importantíssimo, nem que continue a bradar no deserto, por assim dizer. Não há vitórias no currículo do Papa Francisco, há poucas. Quer dizer, nem tem de haver. Tem de haver é um apelo incansável pela paz, e isso já é em si uma vitória. Houve, se calhar, um caso de maior sucesso, que foi com o Sudão do Sul. Um dos gestos mais bonitos que o Papa teve no seu pontificado foi receber os líderes desavinos do Sudão do Sul, que recordo ser um dos países Novos do mundo e é um país que se tornou independente do Sudão precisamente porque era de maioria cristã e os cristãos sentiam-se marginalizados e cidadãos de segunda no Sudão. E portanto, havia este sentimento por parte do Papa e das igrejas de ter de fazer algo para tentar apelar à paz no Sudão. E o Papa recebeu em retiro, não em audiência, os líderes do Sudão, de diferentes igrejas cristãs e em conflito uns com os outros. E no fim, quando se despedia deles, colocou-se de joelhos e beijou-lhes os pés. Como dizendo: "São estes os pés que têm de caminhar e fazer a paz no vosso país". E isso foi um gesto que abalou muito os próprios líderes. Vê-se nas imagens que na altura se tornaram virais. Eles estão surpreendidos e até um pouco chocados com esse gesto, muito sensibilizados. E conseguiu-se com isso comprar mais algum tempo de paz. Mas agora, neste momento, o próprio Sudão do Sul volta a estar numa situação de conflito ou de conflito iminente. De resto, o Papa apelou inúmeras vezes à paz na Ucrânia. Foi se calhar um conflito onde ele foi muito mal entendido por muitos, muitas vezes apresentado por certas correntes como sendo pró-russo, o que é de todo verdade e basta ver o que o Papa de facto disse sobre este conflito para perceber que isso não é assim. Mas as pessoas se calar que esperavam que ele apelasse não à paz, mas a uma vitória da Ucrânia, enganavam-se. O que ele queria mesmo era a paz, queria uma cessação dos conflitos, o fim da morte de inocentes e da terrível matança de soldados de ambos os lados que está a acontecer. E depois que se negociasse uma paz justa. Infelizmente, não foi escutado e não foi atendido nesse seu desejo. E depois temos, claro, o conflito na Terra Santa e a sua intervenção nesse conflito e os seus apelos à paz valeram-lhe até muitas repreensões por parte das autoridades israelitas, porque sentiram que ele estava a colocar-se demasiado ao lado do povo palestiniano. E mesmo assim ele não hesitou em dizer uma vez e outra que aquilo que estava a ser feito em Gaza não tinha qualquer justificação. E isso foi muito corajoso, de facto, porque custou-lhe. Foi uma intervenção que lhe custou cara em termos diplomáticos com Israel. Portanto, é importantíssimo que a Igreja mantenha esta sua atitude numa altura em que, mais até do que quando Francisco assumiu o pontificado, o mundo está com o espectro da guerra a pairar e com o futuro muito incerto.

Obrigada, Filipe de Avilez, por se ter juntado à emissão, jornalista