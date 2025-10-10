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Rita Matias, último dia de campanha. Queria perceber se está confiante para domingo.

Estamos confiantes, as ruas têm estado conosco de uma forma surpreendente, porque havia a dúvida se o Chega conseguia ter a mesma força que nas eleições legislativas, nas eleições autárquicas. E as ruas continuam tão fortes conosco como nas eleições legislativas. Por isto estamos confiantes que as urnas vão ter muitos votos no Chega e que a vitória pode mesmo ser nossa.

Há sempre essa medida que se faz nas ruas, todas as candidaturas vão dizendo mais ou menos a mesma coisa, que sentem força na rua. Mas há também as medidas que nos vão dando algumas sondagens, que não dão propriamente, aqui neste município, o Chega em uma posição de poder chegar ao poder. O que dizem essas sondagens que têm saído?

As sondagens, todas elas, seja nas eleições legislativas ou não, nunca acertam exatamente no valor do Chega. Muitas das vezes até ficam aquém daquilo que nós depois conseguimos ter nas urnas. Portanto, nós encaramos com naturalidade e, acima de tudo, encaramos com alguma força o facto do bipartidarismo ter sido efetivamente rompido, na medida em que era sempre muito evidente que ao final de 12 anos de Partido Socialista viria o Partido Social-Democrata ou vice-versa, e pela primeira vez ninguém consegue arriscar dizer quem é que é o sucessor. Isto é já o efeito do Chega nas ruas. Portanto, estamos mesmo satisfeitos com o trabalho feito. Sabemos que vamos ter uma força decisiva, seja num cenário de vitória, seja num cenário de vitória também, mas que não se traduza no Executivo, porque é uma vitória conseguirmos passar de um vereador, de meia dúzia de eleitos para aquilo que vamos ter, que é certamente membros em todas as assembleias de freguesia, na Assembleia Municipal e também nas vereações. Portanto, sinceramente, estamos mesmo de coração cheio, porque, ao contrário das outras candidaturas, que dizia que sentem apoio na rua também, havia um grande estigma em apoiar o Chega. E quem viu que em 2021, André Ventura saiu do comício nuca sem, no qual eu também estava, apedrejado e com balões d'água, saindo até mais cedo do que o suposto, nem acredita que cinco anos depois, quatro anos depois, as ruas estão assim, com esta alegria, com esta boa disposição, com esta recetividade. Portanto, efetivamente, há, de facto, uma vitória no ar só por isto, só pelo tanto que já fizemos.

Noutras candidaturas, e vou dar aqui o exemplo da candidatura do PSD de Marco Almeida, vimos não só a presença do atual líder do partido, o Luís Montenegro, mas também de Pedro Passos Coelho, que foi aparecendo e aparecendo nesta campanha. Vê que isso deu força ou que prejudicou o seu adversário?

Eu não sei se traz assim tanta força num conselho onde as pessoas ainda se recordam muito do corte de pensões que Pedro Passos Coelho fez. Eu tenho admiração por Pedro Passos Coelho, acho que foi um homem que enfrentou tempos difíceis e não gosto de ter que estar nesta posição de o criticar. Parece-me que Pedro Passos Coelho, em Sintra, tem um peso na consciência. Se calhar a aposta que fez no momento em que Basílio Horta ganha pela primeira vez as eleições, se tivesse o PSD apoiado Marco Almeida, teria sido o tempo dele. Mas isso são águas passadas. Eu acredito que agora é o tempo do Chega, sinceramente. E por isto estamos confiantes.

Eu só queria perceber, porque Pedro Passos Coelho, de certa forma, abriu a porta a negociações com o Chega. Como é que ouviu essas palavras de Pedro Passos Coelho?

Eu acho que Pedro Passos Coelho traz essa mensagem já há muito tempo. Nas eleições legislativas de 2024, quando o Chega chega aos 50 deputados, Pedro Passos Coelho já tinha esse discurso. Eu acredito que é um discurso que transcende o domínio autárquico, quando é evidente que aqui e ali têm que existir acordos, conversas. Uma coisa que me parece muito importante quando se colocam fins a linhas vermelhas, é dizer que o Chega não se senta com ninguém com base em acordos mediante lugares nos conselhos de administração ou vereações com pelouro. Não é isso que nós estamos à procura. Se for necessário formar maiorias, nós somos responsáveis, conforme se tem visto na Assembleia da República, é essa responsabilidade que traremos também para a dimensão municipal. No entanto, é com base em linhas programáticas, é com base em compromissos políticos e não com base em cargos. Isto é uma mensagem que me parece muito importante de resposta.

Sabemos que André Ventura não pode estar em todo lado ao mesmo tempo, mas sente falta de André Ventura neste último dia de campanha?

André Ventura esteve conosco ainda esta semana, aqui precisamente em Mem Martins, e foi muito acarinhado, e é uma figura que, não estando presente fisicamente, está sempre presente no discurso também por ser daqui, é a sua terra natal. Mas evidente, não está em todo lado, mas a sua mensagem está e, portanto, não nos sentimos órfãos, sentimo-nos acompanhados e com imenso orgulho por conseguirmos ter esta mobilização toda, mesmo quando o fundador não está presente. Para quem diz que o Chega é um partido de um homem só, olha para aqui e vê estas pessoas todas e vê esta mobilização e a recetividade com que as pessoas acolhem a nossa mensagem, acolhem os nossos materiais, quer dizer que já não somos de todo um partido pequenino.

Só para terminar. Segunda-feira será um dia novo, certamente. Quase de certeza que o Chega vai ter uma votação reforçada neste município e em praticamente todo o país. Concretizando em Sintra, quais vão ser as principais lutas do Chega neste município, quer ganhe ou quer não ganhe, quer consiga uma posição reforçada, qual é que vai ser a principal luta para este município?

A principal luta, desde logo, é uma auditoria externa às contas e aos serviços municipais. A Câmara Municipal de Sintra não tem funcionado também por alguma falta de vontade política de colocar a casa na ordem. Portanto, nós vamos nos bater, quer seja no Executivo, quer não, por uma transparência e pela garantia de que os serviços deixam de estar presos a amarras partidárias. Não pode ser. Têm que estar vocacionados para o serviço ao cidadão. Essa é a primeira luta. A segunda será uma luta pela segurança. Nós temos neste momento as forças de segurança sem capacidade de dar resposta e de traduzir a sua ação na prática, porque não têm viaturas, porque não têm esquadras como deve ser, por isso vamos nos bater também por isto. E depois olharemos certamente aos desafios da habitação e da mobilidade, porque foi o que as pessoas nos disseram. Nós andamos durante muito tempo na rua, fizemos quase 100 visitas institucionais no período de pré-campanha. Tivemos um inquérito que esteve online e que teve 14 mil respostas, portanto, muito participado, e isto foi o que as pessoas nos pediram. É por tudo isto que nós nos vamos bater.