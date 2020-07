Rita Rato no Museu Aljube. "Sei de pessoas que foram à entrevista e que se sentiram despachadas"

A historiadora Irene Pimentel vê com admiração a escolha de Rita Rato para a direcção do Museu Aljube. Irene Pimentel compreende que a ex-deputada do PCP não corresponde aos requisitos pedidos para o cargo.