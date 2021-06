Vladimiro Feliz e os festejos do São João. "Rui Moreira quer agradar a Deus e ao diabo"

Candidato do PSD ao Porto, Vladimiro Feliz, critica "contradições" de Rui Moreira sobre festejos do São João, com "duas visões" para a cidade. "Não venha dizer que nada teve que ver com o momento".