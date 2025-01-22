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Temos em direto neste jornal, ao telefone, o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, João Paulo Correia. Muito bom dia, João Paulo Correia. Que esclarecimentos é que o Partido Socialista pretende com o debate desta tarde?

Bom dia. O Serviço Nacional de Saúde, ao longo destes seis meses de governo, tem sido atingido por sucessivos episódios que têm causado muita instabilidade no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e que têm quebrado a confiança dos cidadãos no SNS. E tudo por decisões do atual governo e da senhora Ministra da Saúde. Há uma mudança, como se sabe, de diretor executivo, portanto a direção executiva é quem garante a operação diária do Serviço Nacional de Saúde. A direção executiva, nas mãos do anterior governo, procurava encontrar soluções para as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde tinha. A direção executiva, nas mãos deste governo, tem sido uma fonte de problemas e não de soluções. Isso vê-se no acesso às urgências, as urgências encerradas todas as semanas, quase sempre nas mesmas regiões do país, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Algarve.

Mas pela sua interpretação, isso deve-se a uma má gestão do diretor executivo do SNS ou da tutela do Ministério da Saúde?

Deve-se às decisões tomadas, desde logo, pelo Governo e pela senhora Ministra da Saúde, que são os responsáveis máximos pela política de saúde em Portugal. A senhora Ministra da Saúde forçou a saída do anterior diretor executivo, nomeou o novo diretor executivo. O Serviço Nacional de Saúde mergulhou num ciclo de instabilidade. Estava a recordar as urgências encerradas todas as semanas, quase sempre nas mesmas regiões do país. O Governo obrigou os cidadãos a recorrerem à linha SNS 24 para acederem às urgências. Chegam-nos relatos diários. Há muitos cidadãos que me estão a ouvir e também já viveram, infelizmente, essa experiência de ligar pra linha SNS 24, estarem 45 minutos, uma hora, à espera de serem atendidos e não conseguem ser atendidos numa situação de aflição, de urgência. Temos também os cidadãos, os utentes, que estão à espera de uma cirurgia acima do tempo máximo de resposta. E sabemos que aquela promessa que o primeiro-ministro fez na Festa do Pontal, no Algarve, em agosto, na festa do PSD, de que já não havia doentes oncológicos à espera de cirurgia acima do tempo máximo de resposta, isso deixou de acontecer em setembro, e até hoje há, infelizmente, muitos utentes, doentes oncológicos, à espera de cirurgia acima do tempo máximo de resposta. Hoje temos mais utentes à espera da cirurgia, no total das cirurgias programadas no SNS. Enfim, desde o INEM.

Mas João Paulo Correia está a pedir um debate de urgência. Isto são problemas que temos vindo a constatar ao longo dos últimos anos. Por que neste momento?

Nos últimos anos, não. A saída da direção executiva foi nas mãos deste governo. A crise no sistema de emergência pré-hospitalar.

Mas no ano passado temos tido serviços fechados há muito tempo, não só este inverno, como sabe.

Pois, mas isto não é só neste inverno. Não se esqueça que foi o governo, o primeiro-ministro, que prometeu resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde em poucos meses. Apresentou um plano de emergência pro SNS. O plano de emergência esse que tinha medidas programadas pra serem implementadas em 60 dias, chamadas urgentes e outras prioritárias, que seriam implementadas até o final do ano passado. E sabemos que mais de metade dessas medidas não foram concretizadas.

E, portanto, é esse balanço que o Partido Socialista quer colocar. João Paulo Correia, deixa-me colocar-lhe uma questão que ontem o primeiro-ministro deixou, ontem à noite, responsabilizando o governo anterior pelas suspeitas de irregularidades que envolvem Gandra d'Almeida. Também acha que o governo anterior não devia ter sabido que o responsável do INEM Norte estava também a trabalhar como médico tarefeiro?

Bom, isso é um passa-culpas e é uma brincadeira de mau gosto do senhor primeiro-ministro. É fugir às responsabilidades. Repare, o parecer da CReSAP, que é a entidade que avalia a competência dos candidatos a topo da administração pública, diz que foi a senhora Ministra da Saúde que enviou o currículo do doutor Gandra d'Almeida e, portanto, esse currículo diz que ele acumulou funções de diretor do INEM Norte com as funções de médico no Hospital Gaia/Espinho. Aliás, não se sabe ainda por que o doutor Gandra d'Almeida não deu nota, não informou que, além de ter exercido funções de médico no Hospital Gaia/Espinho, também o fez na Guarda, em Portimão, em Faro. Isso não consta na nota curricular que está no parecer da CReSAP.

Mas o governo anterior também não devia ter conhecimento disso?

Não, porque repare, só quando o próprio informa a tutela é que os responsáveis governativos podem verificar se de fato a pessoa em concreto, neste caso o doutor Gandra d'Almeida, estava em situação de acumulação ilegal de funções. E foi a senhora Ministra da Saúde a primeira governante a ter essa informação quando pegou no currículo do doutor Gandra d'Almeida e propôs esse currículo à CReSAP. E o próprio parecer da CReSAP, quando chega novamente às mãos da senhora Ministra, dá a informação que o doutor Gandra d'Almeida protagonizou uma acumulação ilegal de funções de diretor do INEM Norte com funções de médico em hospitais públicos.

Isto quer dizer que o pedido de debate que o Partido Socialista está a pedir para esta tarde não inviabiliza o pedido que fez ontem para que a Ministra da Saúde seja também ouvida no Parlamento?

Não. São dois direitos regimentais distintos. O Partido Socialista ontem anunciou e já apresentou o requerimento pra ouvir a senhora Ministra da Saúde com caráter de urgência na Comissão de Saúde, mas também pediu pra ouvir a CReSAP. Aliás, vamos lá ver uma coisa. A própria CReSAP ponta e esclareceu que não lhe compete avaliar, porque a senhora Ministra da Saúde chutou novamente as culpas pra outros. A senhora Ministra da Saúde nunca assume responsabilidades de nada. É trapalhada, é trapalhada, mas não assume responsabilidades de nada. E ontem chutou a responsabilidade pra CReSAP, e a CReSAP veio esclarecer que não lhe compete, segundo a lei, olhar pro passado curricular dos candidatos e verificar se alguma vez esteve em situação ilegal, como o doutor Gandra d'Almeida. E o ex-presidente da CReSAP veio ontem dizer que a senhora Ministra da Saúde tem que assumir responsabilidades