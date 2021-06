Setúbal pode regredir no desconfinamento. "Estou preocupada e indignada com a gestão das Autoridades de Saúde Pública"

Maria das Dores Meira, autarca do concelho que hoje atingiu os 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, diz que os principais foco de infeção são as famílias, depois as escolas e a restauração.