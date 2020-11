TAP agrava prejuízos para 701 milhões de euros até setembro. "Dados são extremamente preocupantes", alerta sindicato

Henrique Louro Martins, do Sindicato do Pessoal de Voo e da Aviação Civil, não esconde o receio do que aí vem para a empresa e denuncia a saída de mais 750 tripulantes de cabine efetivos: "É trágico".