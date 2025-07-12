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Para analisar este tema, junta-se a nós em direto o João Gabriel Lima, é jornalista brasileiro. João Gabriel Lima, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Bom dia. Como é que está a ser acompanhada esta guerra de tarifas no Brasil e como foi recebida a decisão de Lula da Silva de enfrentar Donald Trump?

Bom dia, José Rafael, obrigado pelo convite. A carta do Donald Trump teve um efeito muito forte na política brasileira e de acordo com as primeiras medições, pesquisas e redes sociais, ela gerou uma onda favorável ao presidente Lula da Silva. Ele ontem desfilou com o boné "O Brasil é dos brasileiros". É interessante olhar o contexto. O Lula da Silva vinha perdendo popularidade, porque o Brasil está em crise fiscal, o juro está alto, a inflação está alta, principalmente os preços de alimentos estão subindo. A inflação no Brasil, anualizada, está em 5,3%. Na Europa é mais ou menos 2%. Então o Lula vinha perdendo popularidade e agora ele ganhou um discurso de defesa da soberania nacional. Eu acho que o que a gente pode depreender disso, é que toda a carta do Trump caiu muito mal na opinião pública brasileira. Editoriais dos jornais de direita e esquerda criticaram duramente o Trump. E analisando objetivamente, a carta que o Trump enviou ao Brasil é inédita, num certo sentido, e é bastante ultrajante. Ela é inédita porque é a primeira vez, até onde se sabe, que o Trump aplica tarifas para defender um aliado, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aliado do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. E ultrajante porque ela reivindica uma interferência do Executivo no Legislativo. Como se o Lula mandasse na Justiça, que é algo que só ocorre numa república de bananas, como se diz na gíria. E até para os nossos ouvintes em Portugal entenderem bem, a gente pode fazer um paralelo. José Sócrates está sendo julgado aqui na Operação Marquês. Vamos imaginar que o Trump fizesse uma carta ao primeiro-ministro Luís Montenegro, dizendo que o José Sócrates é amigo dele e ele deveria suspender o julgamento do José Sócrates. O Luís Montenegro, obviamente, iria rir e ia dizer que ele não tem nada a ver com isso, porque é uma questão da Justiça e a Justiça em Portugal é independente. Mas obviamente os portugueses se sentiriam ofendidos em o presidente dos Estados Unidos achar que em Portugal o Executivo se mistura com a Justiça. E é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. O caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve dentro de uma investigação policial. Houve uma grande investigação policial no Brasil que apontou para uma tentativa de golpe de Estado. Algumas pessoas já foram presas, inclusive o ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, Braga Netto, e há algumas provas do envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa tentativa de golpe. O que acontece nesse momento? Essas provas são encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, que analisou as provas, achou que eram pertinentes e encaminhou para o Supremo Tribunal Federal, porque o suposto crime, se houve, foi durante a Presidência da República, então o ex-presidente Jair Bolsonaro seria julgado no Supremo e está havendo um julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como está tendo o julgamento do José Sócrates. O ex-presidente Jair Bolsonaro já compareceu, pediu desculpas por algumas coisas, deu a versão dele dos fatos, e isso é absolutamente normal numa democracia, que você tenha um julgamento. O próprio presidente Lula foi julgado e condenado uma vez.

João Gabriel Lima, queria também olhar para os impactos que sentirá o Brasil com esta guerra de tarifas e que alternativas há para manter as relações econômicas e peço-lhe aqui alguma síntese também na sua análise.

O impacto é muito claro. Há um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que fala que essas tarifas, se aplicadas, vão ceifar, vão acabar com 110 mil empregos no Brasil. A maior parte nas áreas de agronegócio, que o Brasil exporta muito para os Estados Unidos, inclusive indústria, máquinas do agronegócio, para a área também de exportação de aço e de aviões, aeronaves. O Brasil é exportador de aeronaves. Isso afeta muito a economia de um estado específico do Brasil, que é o estado de São Paulo, porque o Brasil exporta para os Estados Unidos, em geral, bens industrializados, ao contrário da China, onde o Brasil exporta principalmente commodities. Então o impacto seria muito grande. É muito importante que o Brasil, a diplomacia brasileira negocie para que essas tarifas não sejam aplicadas. E o presidente Lula reuniu vários empresários dessa área para tentar fazer essa negociação. Esse é o momento agora, quer dizer, é um momento de diplomacia. Escalar a crise, provavelmente seria complicado. Agora, o que o ex-presidente Lula não pode fazer é interferir na Justiça brasileira