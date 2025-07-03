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Continuam a chegar várias homenagens e reações. A mais recente, e é interessante que tenha acontecido, vem do Wimbledon, que abriu uma exceção para permitir um laço negro a todos os que queiram homenagear Diogo Jota. Sabemos que o Wimbledon e a organização do torneio têm regras bastante rigorosas quanto ao código de vestuário deste Grand Slam, que normalmente é apenas e só branco, mas desta vez permitiram a utilização de um laço negro. Portanto, também esse eco a vir do Reino Unido em termos de tênis. As reações não são apenas exclusivas ao futebol e, por isso mesmo, são do desporto e para lá do desporto. Junta-se agora a nós Jorge Silvério, que é licenciado em Psicologia, mestre e doutorado em Psicologia do Desporto. Também foi comentador da Rádio Observador no programa The Special Ruben. Junta-se agora a nós Jorge Silvério. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui a falar conosco na Rádio Observador. Obviamente que isto vai ter repercussões não só naqueles que são os mais próximos de Diogo Jota, ou seja, na família e nos amigos, mas também nos colegas. E são colegas muito jovens. As equipes de futebol têm muitos deles adolescentes, miúdos, que agora de repente perdem um colega de equipe que não vai estar no balneário. De que forma os clubes se podem proteger agora neste regresso ao futebol, o Liverpool e também a seleção nacional?

Boa tarde, André e todos os ouvintes. Deixar aqui, obviamente, uma mensagem de solidariedade para com a família e os amigos mais próximos. É, de facto, um acontecimento triste por ser inesperado e por nós nunca estarmos à espera de um atleta no flor da vida, digamos assim, de repente desaparecer. Tem consequências, como o André estava a dizer, claramente. Obviamente nas pessoas que são mais próximas, que neste momento estarão em estado de choque, atordoadas, por ser uma notícia muito recente e uma grande surpresa, mas também o Diogo Jota era um ícone para muitos atletas, sobretudo do futebol, obviamente, a modalidade dele, mas também de outras modalidades. Portanto, isto vai provocar também reações, tal como o André disse, sobretudo em relação aos mais jovens, que não estão preparados, nem têm ainda as ferramentas adequadas pra lidar com uma situação destas. Portanto, terá que haver aqui um cuidado especial e uma atenção, não só àqueles que conviviam de perto com ele, que faziam parte da equipe do Liverpool, da seleção, mas também a outros, porque, como eu estava a dizer, sendo ele um ícone, isto vai ter repercussões eu diria em todo o mundo.

Claro. Uma das questões que eu gostava de colocar era também relacionado não só com aqueles que estão mais próximos, ou seja, com os colegas, amigos, família, mas também com aqueles que apoiam, que são fãs de Diogo Jota. Ainda há pouco aqui em conversa com um amigo, ele dizia-me: "Isto é estranho, mas parece que foi um amigo nosso que morreu". De que forma os próprios clubes, não tendo essa responsabilidade, podem proteger os adeptos, principalmente os mais jovens que têm como ídolo Diogo Jota, crianças, alguns desses adeptos, e que agora de repente veem em todo lado a notícia de que o seu ídolo morreu de uma forma trágica? De que forma também os próprios clubes, e sendo psicólogo do desporto, Jorge Silvério, podem proteger esses adeptos e essas pessoas?

É importante que os clubes, os pais, eu acrescentava também os professores, embora agora, pelo menos no nosso país, estejamos numa fase de férias, estejam atentos a mudanças de comportamento. É natural que as pessoas que tinham o Diogo Jota como ídolo e que seguiam a sua carreira fiquem tristes. E essa expressão, de facto, é excelente pra relatar aquilo que aconteceu, porque dada a dimensão que hoje em dia estes atletas têm, é quase como se morresse alguém da família. Portanto, esta tristeza vai ser experienciada e é perfeitamente normal. Nós hoje em dia temos muito receio, digamos assim, de quando as pessoas se sentem tristes, temos logo tendência para dizer que estão deprimidas. Não, a tristeza faz parte, tal como a alegria. Temos é que ver se ela, de facto, é adequada e se prolonga durante algum tempo, que é o que vai acontecer, ou se depois continua, e aí já estaremos a falar de uma tristeza mais patológica e terá que haver cuidado. Portanto, as pessoas que estão mais próximas dos jovens devem ter em atenção esta mudança de comportamento e se ela se prolonga durante muito tempo, se esta tristeza é prolongada no tempo.

Jorge Silvério, o governo regional de Castela e Leão já ativou equipes de apoio psicológico pras famílias. Pergunto, em primeiro lugar, se é normal ser o local onde acontece a morte a decretar esse tipo de apoio, tendo em conta que Diogo Jota e a família obviamente não são espanhóis e nem têm nada a ver com esta região, apenas simplesmente Diogo Jota estava de passagem. Isso foi uma boa ação por parte do governo regional de Castela e Leão, de imediato dar este apoio?

É claramente uma boa ação, porque obviamente as pessoas vão ter que se deslocar a essa região. É lá que estão os corpos, quer do Diogo, quer do irmão. Portanto, vão precisar desse apoio e ainda bem que há esse reconhecimento e hoje em dia, digamos assim, começa a ser universal perceber-se que a psicologia tem aqui um papel extremamente importante. Desta vez, o caso não aconteceu no campo ou ligado ao desporto, porque aí teria também consequências junto dos atletas. Eu já tive a oportunidade de ajudar várias equipes em que um atleta faleceu, mas foi durante a prática desportiva, não fora. Mas quando o Liverpool voltar aos trabalhos, vai ser preciso também ter esse cuidado de acompanhar os atletas e de ver como é que eles estão a sentir e como é que eles estão a reagir.

Jorge Silvério, agradeço a disponibilidade para ter estado conosco aqui na Rádio Observador. É psicólogo, licenciado em Psicologia, mestre e doutorado em Psicologia do Desporto. Agradeço esta disponibilidade para nos também dar esta explicação um bocadinho mais além daquilo que podem ser os efeitos, não só na família, nos atletas, nos colegas, mas também nos adeptos, com esta morte de Diogo Jota. Muito obrigado, Jorge Silvério. Até uma próxima.

Muito obrigado. Boa tarde.