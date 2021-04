UGT celebra 1.º de Maio em confinamento. "Quem garante que o vírus está controlado num desfile com mais de mil pessoas?"

Carlos Silva explica que a UGT está atenta à situação do país e entende que não há condições para sair à rua no Dia do Trabalhador. "Ninguém garante que o vírus estaria controlado", defende dirigente.