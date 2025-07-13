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Junta-se a este jornal das 11 o economista e professor universitário Abel Mateus. Bom dia, obrigado por ter aceitado este nosso convite.

Bom dia.

Estas sanções entram em vigor no dia 1 de agosto. Pergunto se são já inevitáveis ou ainda há aqui espaço para negociação, como esperam os líderes europeus?

Eu penso que, em princípio, são inevitáveis, porque o déficit de mercadorias dos Estados Unidos com a União Europeia é muito elevado, é dos mais elevados e o Trump, na sua política comercial, tem um objetivo que é reduzir esse déficit com a Europa. Têm sido, como sabe, negociações bastante difíceis, porque a Europa evidentemente tem também muitos instrumentos para poder retaliar. Agora, o que o Trump disse foi que se a Europa retaliasse, ele iria aumentar ainda mais as tarifas no montante dessa retaliação. Portanto, a Europa tem que ponderar o que fazer muito bem.

Se avançarem mesmo estas sanções, como deve a União Europeia responder, no seu entender?

No meu entender, deve retaliar, porque se nós virmos o que aconteceu também com a China, a China retaliou às tarifas bastante elevadas que o Trump começou a impor. Chegaram a tarifas da ordem de 140%, que são praticamente impossíveis de implementar, porque praticamente proíbem o comércio entre os dois blocos e a partir daí, evidentemente que é preciso pôr tudo de lado e voltar ao ponto zero. Eu penso que a Europa, que tem instrumentos, por exemplo, a nível do comércio digital e de vários serviços americanos, em que os Estados Unidos têm elevadas exportações para a Europa, pode infligir um custo bastante elevado aos Estados Unidos destas políticas.

E estas políticas podem vir a ser mesmo apenas temporárias quando as economias de ambos os blocos perceberem que ninguém sai a ganhar.

Exatamente. E gostava de lembrar que os primeiros a serem prejudicados são os consumidores norte-americanos que vão pagar os automóveis, por exemplo, que compram da Europa os BMWs, os Mercedes, etc. Em grandes quantidades vão pagar mais 25% a 30% neste momento, que são valores bastante elevados.

Abel Mateus, vamos virar um pouco a bitola para Portugal. Que impacto podem ter estas sanções num país como Portugal e também, depois, de uma forma mais alargada, no comércio mundial?

O primeiro impacto é que vão fazer reduzir as nossas exportações para os Estados Unidos, não só por efeito direto, como também por efeitos indiretos, porque os consumidores e as empresas que compram produtos exportados por Portugal vão importar menos de Portugal e da Europa. O primeiro efeito é um efeito direto para Portugal, mas na medida em que também os outros países europeus vão exportar menos, o PIB vai baixar e também usam matérias-primas ou produtos intermédios que Portugal exporta para outros países europeus e indiretamente também vai levar um efeito de redução de exportações, que vai também ter impacto no PIB e no rendimento dos portugueses.