Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Continuamos nesta emissão especial da Rádio Observador. Convidamos agora para esta emissão o padre Afonso Sousa, a quem agradeço também a disponibilidade para estar conosco nesta emissão especial. Muito bom dia. Como é que recorda Papa Francisco e como é que vai ser recordado daqui para frente?

Eu recordava em dois aspectos. Em primeiro lugar, a certeza de que a primeira vez que conheci o Papa pessoalmente ou estive com o Papa mais perto foi quando fui em 2014 passar a Semana Santa, ainda eu era seminarista, em Roma e ver a profundidade com que o Papa celebrava os mistérios e tocava-nos a todos. Olhava para nós como se fosse o único naquela Praça de São Pedro. Este olhar tocante que o Papa marcou a tantos. É tão bonito olhar agora para tantos que partilham sobre o que viveram com o Papa e a verdade é que todos sentem que o Papa falou a eles pessoalmente, falou a cada pessoa com uma ternura e com amor. E por isso o Papa vai ser recordado como o Papa da ternura e do amor, que provocou mudanças na vida da Igreja e que manteve este espírito jovem da Igreja a acontecer, a participação de tantos. E acho que isto será o futuro também, de como o Papa será recordado, que é a ideia de que todos podemos participar, porque quando Cristo dá a vida por nós na cruz, é para nos salvar a todos. E o Papa quis intensificar muito esta expressão do todos, de chegar às periferias, de que a salvação que o Senhor veio operar é mesmo verdade. Ou seja, que isto da vida com o Senhor e com Deus não era só para alguns, mas todos aqueles que quiserem, assim podem ter. O Papa trouxe-nos a um Deus próximo, um Deus que foi ao encontro das fragilidades de cada um, que foi ao encontro das dúvidas, que foi ao encontro das dificuldades do dia a dia. O Papa trouxe Deus à realidade próxima de cada homem.

O Papa Francisco esteve em Portugal, num momento muito importante, a Jornada Mundial da Juventude em 2023. Ainda não passaram dois anos. Aplicou precisamente essa mensagem, já se tocava um pouco, de abrir a Igreja Católica a todos e de identificar aqui o espaço da Igreja Católica como um espaço onde todos são bem-vindos e é uma igreja também que trabalha para todos. Eu gostava de perceber dessa visita, que impacto teve também para a comunidade portuguesa e como é que impactou também a si, enquanto padre, esta visita do Papa Francisco a Portugal?

Eu era padre jovem quando o Papa veio. Inicialmente, estava prevista a Jornada Mundial da Juventude para 2022 e eu achei, na altura, todos os meus colegas também de curso, que íamos ser ornados pelo Papa, porque ia ser o ano da ordenação. Depois, entretanto, com o Covid, foi adiada a jornada para 2023 e por isso quando o Papa vem, já eu era padre há um ano. E nesse ano de preparação, estive entusiasmado com todos os paroquianos e com os grupos onde estive, nomeadamente os jovens envolvidos, e ver toda a gente com muita finca a preparar a jornada para receber o Papa e os milhares de jovens que vinham. E o que marca mais na presença do Papa na jornada era o Papa dos imprevistos, se calhar do que não estava totalmente previsto, mas as expressões que o Papa disse, os gestos ternurentos que o Papa fez, tudo isso marcou imensos jovens. Eu estou na paróquia, mesmo ao lado onde foi o altar do Papa, na missa final, e ver ali o silêncio quando foi o momento da adoração à santíssima. Milhares de pessoas ali e um silêncio quando o Papa está ali a adorar Deus. Quando está ali a fazer os momentos principais, está um silêncio. E depois, ao mesmo tempo, a correria. Eram as ruas da cidade inundadas com alegria, a gritar: "Esta é a juventude do Papa". E tornou o Papa jovem, um Papa que parecia idoso, um avôzinho, tornou-se jovem com os jovens. E mostrou que a Igreja estava disponível para todos. E por isso os jovens sentirem que também a Igreja fala com eles, que há um diálogo com os jovens, que eu, como jovem padre, mas todos os jovens da nossa idade sentem a Igreja a dialogar, a participar. Não é por acaso que o Papa, um dos temas do sínodo dos bispos foi a juventude. O Papa convocou um sínodo sobre a juventude, para os jovens poderem falar e poderem também dar o contributo para a construção da Igreja. O Papa queria que todos construíssem a Igreja, que a Igreja não é construção de alguns, é de todos. E isto marca quando o Papa começa uma jornada no Rio, a primeira jornada que o Papa Francisco participa é no Rio de Janeiro, em 2013, e depois a seguir faz o caminho até chegar a 2023. Também em Portugal, também como país lusófono. E por isso, esta alegria imensa do Papa em 2023 vir trazer depois de uma pandemia, depois de momentos de tanto sofrimento no meio do mundo, com ambientes de guerras, com tudo a acontecer, o Papa vem trazer a alegria de saber que há um caminho, que há um caminho que podemos fazer, o caminho do amor. E o Papa quis muito enfatizar isso durante a jornada.

Que Igreja deixa Bergoglio neste dia da sua morte? Que Igreja vai ter o sucessor de Francisco?

Vai ter uma Igreja que está em transformação. Não está a reforma toda feita, a reforma está a acontecer e faz parte do caminho da Igreja acontecer esta reforma constante, de cada vez mais se purificar para ser mais de acordo como Jesus quer. Segundo, também adaptar-se às realidades que vão sendo do tempo e por isso com a linguagem do tempo, com as mitologias do tempo. Hoje em dia, quem sabe, até com a questão da inteligência artificial e outros meios, que é possível aqui crescer também na forma de como é que a Igreja pode falar nesses meios e como é que a Igreja também tem algo a dizer sobre isso. E por isso o Papa que vier vai encontrar uma Igreja que está em reforma e que continuará essa reforma. E é isso que se espera, que o Espírito Santo, ao iluminar os cardeais, escolha o Papa para os tempos de hoje, para o tempo que é este século XXI, para esta década que estamos a viver. Não podemos esquecer que estamos num ano, na Igreja, um ano especial, o ano do Jubileu. Não é inédito, já tínhamos tido um caso antes, mas temos um conclave no meio de um Jubileu e por isso o Papa que vier vai ter que continuar tudo o que é o ano jubilar e com este mote da esperança, trazer novos rumos para a Igreja continuar a fazer a sua reforma e levar Jesus a tantos que ainda não conhecem e a tantos que precisam desta esperança. O mundo precisa de esperança, precisa de paz e o Papa é este homem que vai trazer a paz e a esperança.

Padre Afonso Sousa, muito obrigado por ter estado também conosco nesta emissão especial da Rádio Observador. Morreu o Papa Francisco, tinha 88 anos, morreu na Casa de Santa Marta.