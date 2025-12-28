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Recebemos nesta altura Orlando Sá Moisés, especialista em Relações Internacionais. Muito bom dia e obrigado por se juntar a nós nesta edição das 10 da Rádio Observador. Espera que hoje seja apresentado um plano de cessar-fogo já fechado e com reais condições para ser aceito pela Rússia?

Bom dia, muito obrigado pelo convite. Dificilmente. Vamos ver em que isto tudo redunda. Para já, parece-me que Zelensky pode estar investido em tentar fazer perceber a Trump que é Putin que está, no fundo, a dizer que não a estas tentativas de esboçar um plano. No fundo, Zelensky tem mostrado alguma disponibilidade a ter até eleições, que era um dos pedidos de ambos os lados. Pede para isso um cessar-fogo, ou seja, consegue reformular de uma maneira em que também lhe traga alguma vantagem. Nota-se que pode estar disposto a abdicar de território, ainda que por uma zona provavelmente econômica livre, que não sabemos, aliás, qual seria o formato ou gerida por quem, porque, na realidade, há aqui uma dimensão que deve estar envolta em secretismo e já muito público foi todo este processo que, aliás, pode ter ajudado a alimentar aqui a possibilidade da Rússia interferir com o processo. Zelensky acaba por publicitar muito estas idas a Washington, aumenta muito a pressão também sobre Trump, que como vimos, também veio a reagir daquela maneira que vimos ontem, no fundo, dizendo que Zelensky não tinha nada até que ele o aprovasse. Ou seja, tentando voltar um bocadinho a uma estaca zero, também porque quer manter a ligação e as boas relações com Putin. Putin que, pelo contrário, inverte as posições habituais. Putin ataca falando no fundo em que está a fazer sua defesa preventiva, porque a Ucrânia é que poderia vir a ser agressiva no futuro. E até disse a frase: "A Ucrânia que parece não querer terminar a guerra por meios pacíficos". No fundo, os meios pacíficos seriam uma espécie de capitulação. É isso que a Ucrânia não quer e é por isso que continua a lutar, apesar de todas as dificuldades. Agora não sabemos se a paragem ontem no Canadá, que no fundo ajuda, que torna a defesa da Ucrânia não só europeia, mas também abarca a coligação das vontades, vai buscar também um país que também tem as suas tensões para com os Estados Unidos neste momento, o Canadá, para no fundo dizer que tem o conjunto alargado de países. Vamos lá ver a posição de Trump.

Este plano tem essa chave, zona desmilitarizada ou a criação dessa zona tampão sem forças da Rússia, sem forças da Ucrânia, mas não sabendo, como detalhava já, afinal quem fica a controlar esse território, qual é ao certo esse território, qual a dimensão dessa faixa. É aqui que está a chave do que pode vir a ser um plano de cessar-fogo.

É uma das chaves, pelo menos a impressão que temos é que esse é um dos assuntos que pode estar a ser debatido, ainda que a Federação Russa nunca tenha demonstrado publicamente qualquer aptidão para aceitar uns termos que não fossem, para já, foi aquilo que até chegou a ser dito pelas secretas, depois foi negado pelo lado dos Estados Unidos, que tinham intercetado mensagens, de que no fundo a Rússia teria uma pretensão mais alargada de vir a conquistar toda a Ucrânia. Sabemos que isso pode ser um dos intuitos, de reconstituir o império soviético. No entanto, sabemos que muito da fortificação da defesa e a resistência ucraniana está nestes 12% a 14% de Donetsk que ainda estão do lado da Ucrânia. É lá que podem estar túneis, é lá que estão fortificações e é lá que está um conjunto de apoio logístico que faz com que a Rússia avance muito devagar em Donetsk, mesmo que já tenha conquistado Lugansk. Por isso é que esta zona é uma zona tão importante, é que a partir daí, e se houvesse uma quebra na resistência ucraniana, muito possivelmente a Federação Russa poderia mesmo conseguir avançar de maneira um bocadinho mais rápida. Pelo que aquilo que vai acontecer ao Donbass é que a questão crucial, principalmente no futuro, é que, por muito que a Rússia ainda não deu esse sinal, aceitasse recuar alguns quilômetros, sendo que a Ucrânia iria fazer o mesmo. Teríamos ali uma zona desmilitarizada, fosse econômica livre, encontrasse o formato que encontrasse. Aliás, ainda não se sabe até quando é que os Estados Unidos participariam ou não, se uma parte de controle russo, uma parte de controle ucraniano, ou então ser qualquer outra forma de arbitragem internacional, seria sempre necessário, porque também termos o vazio apenas seria difícil até de defender.

É isso, é esse o ponto. É possível, na sua ótica, ver algum desfecho que não preveja uma zona desmilitarizada, voltar a ter uma fronteira diretamente entre Ucrânia e Rússia parece ser um cenário muito longínquo nesta fase.

É, mas também não sabemos até que ponto é que a Federação Russa não está preocupada em ter um buffer, ter uma zona maior do que aquela que poderia ser o próprio Donbass. Chegamos a ter aquela situação das províncias da parte de Lugansk e Donetsk que ficaram sujeitas aos acordos de Minsk, e isso também não foi suficiente. Será sempre aqui, claro, uma questão de estatuto, que estatuto terá para que a zona não fique no vazio e esta poderá nos fazer lembrar uma situação assim um pouco ao estilo de outros tratados de paz anteriores.

Coreia e Chipre.

Mesmo da Coreia, mas que são sempre muito diferentes, porque mesmo nesse caso, os Estados Unidos deram muito mais segurança, neste caso, à Coreia do Sul e o tipo de instituições também foi bastante mais próximo das ocidentais, ou seja, a Coreia do Norte também não teve a oportunidade ainda de conseguir aliançar a parte do Sul, que está bem defendido. Aqui, não sabemos muito bem que papel é que teríamos. Repare-se que ainda hoje Portanto, Putin vem dizer que os europeus viriam, pela voz de Peskov, alvos legítimos se fizerem parte de uma força de segurança. Mesmo que seja um recuo de ambos os lados, a questão depois seria que mecanismos de monitorização iríamos ter no caso de a Rússia infringir e por que achamos que é a Rússia que poderia vir a infringir? Precisamente que esta solução, e é por isso que ela serve à Ucrânia, de ambos os lados recuarem, a Rússia não vai ficar apenas por aí. Note-se que está a utilizar este argumento.

Para terminar, Orlando.

Para terminar, em como foi a Ucrânia que foi avançar para as organizações internacionais ocidentais, como se houvesse uma pretensão sobre a Rússia, quando na realidade é a Rússia que coloca a Bielorrússia no tratado de segurança coletiva e agora até que está a desmobilizar alguns dos seus mísseis Oreshnik para a zona de fronteira, mas já dentro da Bielorrússia, fazendo parte de uma espécie de coletivização da segurança entre a Bielorrússia e a Rússia. Isso também nos poderia deixar ameaçados. Em parte, nesta fase deveria nos mesmo deixar, mas nós, ocidentais, temos compreendido. É a Rússia que nunca compreende as garantias de segurança que são necessárias à Ucrânia, nem que muitos destes pontos são apenas algum sentido comum. Note-se que um conselho da paz, uma zona de comércio livre, o ponto 11 fala em tolerância cultural, são tudo pontos que a Rússia para já até podia dizer que aceita, mas nem isso. Portanto, temos o habitual. A Rússia não cede 1 milímetro e Zelenskyy mais uma possibilidade de falar com Trump. Este ano já foram quatro e algumas correram muito mal.

E daí as dúvidas que estão sobre aquilo que pode acontecer com este plano de cessar-fogo que está a ser desenhado entre Estados Unidos e Ucrânia e que hoje vai ter mais um momento decisivo neste quarto encontro de Zelenskyy com Donald Trump nos Estados Unidos da América durante este ano. Orlando Samões, muito obrigado por ter estado conosco neste Jornal das 10.