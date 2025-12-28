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Recebemos neste jornal o Major-General João Vieira Borges. Muito bom dia, obrigado por estar conosco neste Jornal das 11. Major-General, esta zona desmilitarizada que Zelensky admite é uma das chaves para este plano de cessar-fogo. Eu queria perceber, pela sua experiência a nível militar, se esta é a solução certa para o que está em causa nesta guerra.

Muito bom dia. Esta é uma solução. Não sabemos se é a solução certa, a partir do momento em que logo à partida a própria Rússia não concordou com a criação da mesma. A criação da zona desmilitarizada, neste cenário apresentado mais ou menos publicamente, implicava cedências de ambas as partes. Era o assumir da parte da Ucrânia que cedia territórios ainda não ocupados pela Rússia e em contrapartida, a Rússia teria que alargar zona que já ocupa para uma zona considerada desmilitarizada. No entanto, na situação atual em que em termos militares há a vantagem clara da Rússia naqueles espaços ou naqueles territórios, obviamente que quem tem vantagem não gosta de ceder. Foi uma questão de princípio da Rússia desde o início, ainda por cima, isso implicaria depois a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia, em três linhas de defesa, segundo foi apresentado genericamente, mas também não temos todos os dados. Agora, é uma solução que permita aos Estados Unidos negociar. E nesta fase, todas as soluções são positivas no sentido de avançar com o processo que, segundo disse Zelensky, já tem cerca de 90% da parte de acordo de ambas as partes. No entanto, os 10% são os tais 10% críticos que, como disse e bem, são as garantias de segurança, é a parte da identificação de territórios e a parte também muito importante da central nuclear de Zaporizhzhia.

Major-General, a dúvida sobre quem fica a controlar a zona desmilitarizada, que tropas ficam no terreno, quem fica com essa governação, podemos dizer assim, é o mais difícil de acertar aqui, encontrar forças, entidades que agradem aos dois lados?

Claramente, a partir do momento em que a própria Rússia põe em causa a presença de forças da NATO. E portanto, a reunião que teve lugar ontem, ou esta madrugada já, entre Zelensky e os aliados, os aliados são todos membros da NATO, a começar no próprio Canadá. O que levará a uma negociação com outro tipo de países que não fazem parte da NATO e que existem na própria Europa, alguns com cariz neutral, como é o caso da Áustria ou da Suíça. Mas depois é sobretudo a questão de quem é que vai coordenar esse tipo de forças, sobretudo porque aquilo que foi dito é que assumir compromisso nos moldes do artigo quinto da NATO, seja da parte dos Estados Unidos, seja de outros países, mas sobretudo aqui o ponto mais importante de garantia de segurança é da parte dos Estados Unidos, nos moldes do artigo quinto. Eu tenho as minhas dúvidas, que independentemente de Trump vir a aceitar uma solução deste tipo, depois seja aceito por parte da Rússia. Tenho fortes dúvidas.

Mas o facto de os Estados Unidos da América estarem a assumir todo este papel, um papel importante em toda esta negociação, deixa a Rússia numa posição mais complicada para recusar estes esforços de paz?

Deixa uma situação mais complicada de recusa por parte da Rússia, isso claramente. Se for assumido por Trump, o problema é preciso é que na reunião de hoje Trump assuma. E ele ontem já o disse que este plano não é um plano de Zelensky, é um plano Trump, e para ser um plano Trump, só avança quando ele disser que sim. Portanto, percebemos logo a mensagem, independentemente de uma aproximação clara da parte de Zelensky relativamente aos Estados Unidos, em termos da própria linguagem, há a consciência de que se não houver uma aprovação da parte de Trump e dos Estados Unidos e o assumir, como disse muito bem o Miguel, o assumir destes compromissos claros que servem de pressão e dissuasão até sobre a Rússia, nós não temos acordo. Portanto, é preciso é que Trump assuma. Ao assumir, digamos que a bola diplomática passa a estar do lado da Rússia, que encontra sempre, como nós temos visto, encontra sempre outras questões quando é o caso da parte do referendo ou das eleições, encontra sempre outros problemas, como, por exemplo, no caso das eleições terem que votar os cinco a 10 milhões, como se houvesse 10 milhões de ucranianos na Rússia que também teriam que votar.

Isso tem marcado a história deste conflito.

Para ser a própria Rússia a liderar o processo e não a Ucrânia ou os europeus em geral. De qualquer maneira, esta reunião com vários líderes esta noite e que estavam muitos mais do que tínhamos ideia inicialmente, desde a França até à Finlândia, até à Alemanha, até à Itália, Dinamarca, Polônia, Holanda, por aí adiante, até a própria Suécia, se não me engano, o António Costa, a Ursula von der Leyen, o Mark Rutte, estavam todos nesta reunião e é importante ter isso, digamos, como...

Esse apoio ocidental, principalmente a nível europeu.

Antes da reunião com Trump, reunião essa que nós vamos ver que depois também tem as questões econômico-financeiras e daí a presença do ministro da Economia da parte do governo ucraniano, que é fundamental estar nesta negociação, quando um dos aspetos que já veio para o exterior tem a ver com a própria recuperação da Ucrânia e a captação dos tais 700, 800 bilhões, em que depois vai haver dividendos para os Estados Unidos, tal como aquele plano da central nuclear de Zaporizhzhia 3 em que entram os Estados Unidos com dividendos econômicos, como sempre. Portanto, esse é um aspecto fundamental. Quando se negocia com Trump, a questão econômica é central independentemente da paz.

Sim, vamos hoje perceber o que sai desse encontro entre Zelensky e Donald Trump, acontece na Flórida. Major-General João Vieira Borges, muito obrigado por ter estado neste Jornal das 11 na Rádio Observador, edição que chega ao fim