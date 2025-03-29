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A assinatura de Pedro Henriques é sem falta para analisar. Pedro, desde já muito bem-vindo, muito boa noite.

Boa noite.

O trabalho foi de Gustavo Correia, um árbitro internacional desde 2022. O primeiro lance de análise é aos 20 minutos, amarelo para Montoya. O primeiro.

Sim, é um lance com o Fresneda e acaba por ser um lance importante, como vamos já ver a seguir. Ele põe a mão à frente do peito do Fresneda quando a bola é metida em profundidade no corredor direito. O Fresneda tinha a frente ligeiramente ganha, ia com alguma vantagem, e esta mão no peito foi para retardar a corrida do jogador do Sporting. Além do comprometido desportivo, porque estás a retardar a corrida de um jogador sem que estás a disputar a posse de bola, estás a cortar um ataque promissor, porque se não retardas, o Fresneda podia ir buscar esta bola na frente.

Perdemos momentaneamente o contato. Agora, sim, tudo em ordem. Continua.

Já tinha falado, não sei se secar não apanharam tudo. Eu estava a dizer que o cartão amarelo foi bem mostrado ao minuto 20, porque o Montoya ao colocar a mão no peito do Fresneda, que estava ligeiramente à frente, acaba por impedir aquilo que era a corrida. É sem disputa de bola e impede uma corrida que iria buscar uma bola que foi metida em profundidade. Portanto, não só há um complemento antidesportivo, não estás a jogar a bola, e desinteressas-te da bola, é só para destruir a jogada e para retardar o jogador, como cortas possível ataque promissor, e é por isso que o cartão amarelo foi bem mostrado.

Sem penalty, de Diomande ao minuto 34, primeira parte.

Sim, o Miguel Lopes, que depois acabava por se lesionar logo a seguir, remata, a bola ressalta ali na zona do baixo ventre do Diomande e vai bater entre o antebraço e o cotovelo do Diomande, que tem os braços à frente do corpo, encostados e juntos e sem estarem abertos, sem qualquer volumetria. Se a bola não metesse no braço, bateria no corpo. E por isso, uma bola que já vem de ressalto, já é um atenuante para não ser falta. Não havendo volumetria, mais ainda. Portanto, não há motivo para apontar penalty neste caso.

Entretanto, o segundo amarelo para o Montoya foi ao minuto 35. Portanto, ali um hiato de tempo de 15 minutos e pra rua.

E bem mostrado. É a situação típica em que, e uma vez mais, a disputa de bola com o Fresneda. O Fresneda chega primeiro e com o pé direito toca e corta a bola e o Montoya, fora de tempo, chega atrasado e a única coisa que faz é com o peito do pé, e completamente de sola, pisar claramente o peito do pé do seu adversário, entenda-se Fresneda. Uma entrada muito dura, chamada negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, e é por isso que vê o cartão amarelo, neste caso, o segundo. Só relembrar que sendo uma expulsão por acumulação de cartões amarelos, é tudo da responsabilidade do árbitro, o VAR nunca se pode intrometer neste lance.

Final da primeira parte, 45 mais três, amarelo para Bucca.

Por perder tempo no lançamento lateral, ele inicialmente tem a bola na mão, percebe-se que naturalmente estando com menos um, queria um impar no intervalo e retardar ao máximo tudo o que era recomeço. Mas isto para dizer que ele tem a bola na mão para fazer o lançamento e depois deixa a bola no seu colega e vai-se embora e o árbitro entende que houve aqui uma tentativa de perda de tempo e de retardar o recomeço, neste caso, lançamento lateral, e mostrou o cartão amarelo. Nós só vimos praticamente a parte final e apoiamos muito também na descrição que foi quem estava, os nossos colegas que estavam no campo a fazer naturalmente o comentário. De qualquer maneira, acaba por aceitar este cartão amarelo.

Minuto 47, amarelo para Ruiz. É o primeiro e se calhar colava aqui com o penalty do Ruiz sobre o Diomande. Porque eu creio que uma coisa tem um bocadinho a ver com a outra.

Tem, sim senhor. E vamos lá por partes. O primeiro cartão amarelo é mal mostrado. É um lance com o Debast e na altura, foi o comentário no direto, não valorizei muito, achei-o demasiado rigoroso, mas estava a perceber que o árbitro ia apertar o critério. A partir do momento que temos o segundo lance, que vamos já falar, que poderia ser o segundo cartão amarelo, tive que voltar atrás para ver se realmente o primeiro cartão amarelo foi bem mostrado. E eu vou dar como mal mostrado, porque é uma situação em que os dois jogadores vão disputar a bola, é aquela situação em que o Debast tem a bola dominada, dá-lhe um toque e a bola foge-lhe, e quando vai buscar a bola e toca na bola, o Ruiz quando chega lá, de raspão, é mesmo muito raspão e é na ponta do pé. Não tem nada a ver com o pisão que levou o seu colega a ser advertido e expulso do jogo, caso do Montoya, é mesmo de raspão na ponta do pé e no meu ponto de vista, cartão amarelo mal mostrado. Relativamente ao segundo lance, e é na sequência deste livre que acontece este segundo lance, o Ruiz, sem bola, basicamente o que faz é movimentar o seu braço para trás e acertar no peito e depois no queixo do Diomande, levando-o à queda. O árbitro, obviamente, não consegue ver, o VAR chama, o árbitro vai ao monitor e a primeira questão é tentar perceber se a bola já estava em movimento ou não, se o livre já tinha sido batido. Por quê? Porque se a bola não estivesse em jogo, só podíamos ter situações de ação disciplinar, ou nada, ou amarelo, ou vermelho, eventualmente. O VAR, se o chama, e está a chamar até por causa do pontapé de penalty, é porque tem imagens que depois comprovam que a bola já está em jogo. Portanto, o pontapé ali já tinha sido batido. E a partir daqui entramos numa situação, porque tenho lido já um bocadinho aqui das redes sociais e da malta que anda aí a falar, e mesmo comentadores, que têm alguma responsabilidade, e estou a falar de não especialistas, porque estão focados naquilo que é: "Não teve consequência, a bola não está lá, o Diomande se calhar não ficou mesmo magoado, se calhar também mandou-se para o chão porque o toque não é suficiente." E eu relembro que nada disso tem relevância e importância. O que está em causa é o gesto que o jogador comete. E a propósito, lei 12, faltas e incorreções, a página 115, parece que tem aqui um parágrafo feito exatamente para estas situações, quando diz: "Sempre que um jogador, quando não está a disputar a bola, que era o caso, deliberadamente atinge o adversário na cabeça ou na cara", neste caso foi na cara, "com a mão ou braço", porque isto é especificamente para estas situações, "torna-se culpado de:" e põe-se conduta violenta, que daria cartão vermelho, "a menos que o uso da força seja insignificante." Exatamente, como este uso de força foi insignificante, estaríamos perante uma situação menor, apenas antidesportiva e incorreta para cartão amarelo, mas como estamos na lei 12, punidas ambas as situações, fosse para vermelho, fosse para amarelo, punidas ambas as situações com livre direto Cometido por um jogador a defender dentro da sua área sobre o adversário, o indireto significa pontapé de pênalti. Resumindo e concluindo, bem o VAR chamar o árbitro para dar pontapé de pênalti, a bola já está em jogo, mal, no meu ponto de vista, o árbitro em interpretar que é apenas pênalti. Devia ter visto o cartão amarelo, porque a lei também é muito clara em relação a isso, e que seria o segundo. Acaba por escrever direito por linhas tortas, porque se tivesse expulso o Ruiz, estava a mostrar bem o segundo amarelo e eu estaria aqui também a criticar, como já o fiz, porque o primeiro amarelo tinha sido mal mostrado. De qualquer maneira, o mais relevante e importante deste lance é a questão técnica de ser pontapé de pênalti. E isso, realmente, o VAR teve uma intervenção muito positiva.

Minuto 54, amarelo para Pantalon.

Aqui é uma entrada fora de tempo, mais um pisão, uma entrada dura, negligente, cartão amarelo bem mostrado.

O Ferro, logo a seguir, a entrada é sobre o Geni.

Sim, também de pitons. Só é naquele momento em que ele levanta a perna e é no momento descendente que acaba por, de raspão com os pitons, acertar no Geni, mas é um acertar mesmo durinho e por isso cartão amarelo bem mostrado.

O jogo seguiu com uma série de amarelos na segunda parte. Aos 67, foi a vez de Matheus Reis.

Mal mostrado sobre Rodrigo Pinho. Eu, na altura, fiquei ali no vai que não vai e até disse: "Bem, o árbitro está com um critério muito apertado, temos que aceitar, mas tenho que rever sempre estes lances." E realmente ele vem por trás, mas dá-lhe um toque lateral no pé, uma falta absolutamente normal, apenas com indireto. Portanto, para mim, este cartão amarelo mal mostrado.

Outra vez o Matheus, minuto 78, sem pênalti.

Sim, o jogador do Estrela fica-se a queixar de ter sido atingido na cara, mas depois percebemos na repetição que não há qualquer semelhança com o lance que já falámos aqui. No limite, poderá ter havido ali umas unhas a roçar na cara, que também não há nenhuma imagem que o prove, é que o jogador do Estrela depois disse ao árbitro e fez mesmo o gesto de cotovelada, braço para trás. Isso não existiu. Percebe-se pelas repetições. E portanto, bem, sem motivo para pênalti neste lance.

O Sporting faz o dois a zero, a bola vai ao centro do Relvado, é lançamento para o ataque, entretanto é golo anulado de Banze. Tudo certo.

E bem, por fora de jogo, 57 centímetros, confirmado pela equipa de videoarbitragem e tudo correto. O árbitro assistente deu fora de jogo e o VAR confirmou.

Último lance, é o pênalti. O pênalti e vermelho para o Rúben Lima, derrubou Vítor Diogo.

Duas decisões corretas. Primeiro, porque o Rúben Lima está nas costas do Guiocers e com ambas as mãos, com ambos os braços, agarra e puxa de forma ostensiva, evidente e muito clara o braço esquerdo do Guiocers, que o obriga, que já estava em movimento de remate, a estar completamente desequilibrado na maneira como remata. Eu relembro que isto é que é, quando a gente diz a consequência, a causa e efeito, se o jogador não consegue chegar à bola, ou perde o controle de bola, ou não consegue rematar, ou remata com dificuldades, é este o caso, são estas as consequências que são punidas com livre direto ou, neste caso, com pontapé de pênalti. Por que cartão vermelho direto? Porque o Guiocers está na cara do guarda-redes, ou seja, está isolado. E ao estar isolado na cara do guarda-redes, há uma clara oportunidade de gol. Por que não se aplica aqui a lei da dupla penalização? Porque só se aplica a lei da dupla penalização em que os vermelhos, isto é, quando há pênalti, os vermelhos passam para amarelo, quando o jogador comete a infração, é na tentativa de jogar a bola. E a lei é muito clara que diz o seguinte: tentativa de jogar a bola é com a perna, com o joelho, com o pé. Sempre que for com as mãos, braços, isto é, agarrar, empurrar, puxar ou cargas, isso não é tentativa de jogar a bola e em caso de pênalti, mantém-se, se for uma clara oportunidade de gol, vermelho. E é por isso que esta decisão, toda tomada pelo árbitro, confirmada pelo VAR, correta. Há pênalti, agarrão e puxão do Guiocers, há cartão vermelho, porque há uma clara oportunidade de gol.

Professor, nota então a Pedro Henriques, a Gustavo Correia.

Eu vou dar nota cinco, porque eu na prática e na realidade, não gostei do prato final. Ou seja, nós temos, de forma negativa, o primeiro amarelo ao Ruiz, que é mal mostrado, depois o segundo amarelo ao Ruiz, que devia ter sido mostrado. Para nós percebermos, não está aqui em causa o somar, se é de expulsão ou não expulsão, está é que há aqui realmente uma situação que é o primeiro, que é mal mostrado, mas isso é no calor do jogo e eu até posso aceitar. Não consigo aceitar é que depois de ver as repetições e com as imagens daquele toque no braço que dá o pênalti, o árbitro não mostre o segundo cartão amarelo. E depois há o cartão amarelo ao Matheus. Isto tem muito a ver com a gestão que o jogo leva. São 36 faltas, demasiadas faltas, são dois vermelhos e são oito amarelos, neste caso, sete para o Estrela e um para o Sporting. E eu acho que a gestão dos cartões não foi a mais correta. Voltamos ao mesmo. Por exemplo, aquela questão do retardar ao minuto 45 mais três. Se nós olharmos para o lance, por acaso não consigo ver na televisão, mas não há ninguém que possa dizer que é mal mostrado, porque efetivamente, se há uma perda de tempo no lançamento lateral. Mas dado o contexto, se calhar o árbitro manda ali uma pitadela mais rápida, está mais próximo, que é uma coisa que eu acho que os árbitros estão se a perder na condição física, estar mais junto dos jogadores, ser proativo para chamar a atenção, "olha que se tu perdes tempo, levas amarelo desnecessário." Ter esta atitude pedagógica, eu acho que isso podia levar a uma outra gestão e a uma outra consequência em termos de jogo. Portanto, não gostei efetivamente da gestão do amarelo geral. Agora, há um facto, há dois lances que são muito importantes no jogo, para já a expulsão do Montoya, lado positivo, o pênalti ao minuto 47 com carimbo e assinatura do vídeoárbitro. Bem, e é lance importante porque desbloqueia o jogo e já não sendo tão relevante e importante, mas também importante, o pênalti do Rúben Lima com a respectiva expulsão sobre o Guiocers. E estes são os lados positivos. De qualquer maneira, vou dar nota cinco. É positivo? Claro que sim, mas é uma positiva baixa, porque falta aqui qualquer coisa para árbitro nacional, que é ter outra capacidade para gerir o jogo, que eu acho que ele não conseguiu fazer.

Nota cinco atribuída pelo Pedro Henriques. A arbitragem do Gustavo Correia na partida entre a Estrela da Amadora zero, Sporting três. Fica também disponível sem falta através de podcast e amanhã, ao final da tarde, temos novamente futebol. E voltamos. Olha, Pedro, um grande abraço, até amanhã.

Um abraço, até amanhã. Obrigado.