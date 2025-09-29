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Sem falta, está com a Rádio Observador. Arouca-FC Porto. Os dragões venceram por 4 a 0. A arbitragem foi de Fábio Veríssimo. Vamos analisar essa arbitragem com o Pedro Henriques, o nosso comentador. Pedro, mais uma vez, bem-vindo. Vamos começar pela primeira parte. Ao minuto três, cartão amarelo para Trezê. Este foi um jogo com alguns amarelos. Houve uma altura que até deu expulsão, já lá vamos. Minuto três, esse amarelo para Trezê.

Sim, este primeiro amarelo é o Affonso Trezê sobre o Borja Sainz, em que ele para aquela jogada de saída rápida de contra-ataque, puxou com a mão direita ou o ombro do jogador do FC Porto, a chamada falta tática, objetivo de destruir a jogada, cartão amarelo bem mostrado.

Logo no início. Minuto seis, cartão amarelo para Martim Fernandes.

Sim, e acaba por ser importante, porque como vamos ver, o Martim foi expulso na segunda parte por acumulação e, portanto, este primeiro amarelo também se torna muito importante. É o Martim Fernandes numa entrada muito dura de pé direito, de sola e pitons, a pisar o pé esquerdo do David Simão. Aquelas entradas negligentes que são punidas com cartão amarelo e esta foi muito bem punida com cartão amarelo.

E a segunda também foi uma entrada muito importante, mas já lá vamos. Minuto 22, gol anulado ao FC Porto, o que tem a dizer?

É um gol em que numa fase inicial o árbitro valida o gol. O gol foi do Pepe, mas depois com auxílio do vídeo-árbitro, com as linhas de fora de jogo, verificamos que no momento em que o Alan Varela faz o passe para o Borja Sainz, que está no corredor esquerdo conforme atacava a equipe do FC Porto, estava em posição irregular. Foram dados por 24 centímetros e por isso o gol bem anulado.

Aos 33, cartão amarelo para Popović.

Sim, é uma situação do Popović, que acerta em cheio com o pé direito na parte lateral da perna esquerda. Estava a tentar relembrar de quem, mas por acaso não tirei aqui o nome. É uma entrada que acerta com o pé direito na parte lateral da perna esquerda do Samu, estava a faltar aqui, exatamente uma entrada por trás. Aliás, de resto, a partir daí, acho que gera-se aquela situação que o Samu já com esse toque e com um estiramento acaba por ficar lesionado mais à frente. Mas de qualquer maneira, cartão amarelo bem mostrado, porque é a chamada entrada por trás, negligente, e por isso bem o árbitro nesta decisão disciplinar.

Muito bem. Seguimos para a segunda parte, que começa praticamente ao minuto 48 com essa expulsão, o segundo cartão amarelo para Martim Fernandes.

Explicação de duas coisas. Primeiro lugar, a entrada sobre o Pablo González é uma entrada claramente para cartão amarelo. É aquela situação em que ele estica a perna de pitons sola, acaba por acertar com o pé esquerdo também no pé esquerdo do jogador do Arouca e, portanto, nada a dizer. A questão, por isso é que eu estava a falar do Ivan Barber, é que o Martim Fernandes queixa-se que está a ser puxado pela camisola, portanto, isto é ato contínuo. Ele está a ser puxado e está a esticar a perna para tentar chegar à bola. Obviamente que este puxão provavelmente inibiu a possibilidade de ter feito melhor aquela entrada. O fato é que há infração. E a questão que se coloca é: então mas se o árbitro marcasse a infração, mesmo com a entrada, porque aquilo é tudo simultâneo, já não podia dar amarelo? Não, dava na mesma amarelo. Isto é uma pergunta de teste escrito para as pessoas entenderem. Tecnicamente, livre direto a favor do FC Porto, mas não invalidou a entrada dura, a negligência da entrada. Se fosse uma decisão de cortar uma jogada de perigo, porque ia lançar para a baliza, aí anulava o cartão amarelo. Isto numa questão teórica, porque não se pode anular nesta perspectiva, porque o árbitro não marcou e os cartões amarelos, mesmo sendo os segundos e sendo vermelho, ainda não fazem parte do protocolo. Resumindo e concluindo, sim, o Martim Fernandes sofreu uma falta no momento em que está a discutir a bola, mas isso não invalida que a entrada que ele faz em ato contínuo seja uma entrada para cartão amarelo e automaticamente teria que ser sempre expulso. E portanto, nada a dizer sobre esta expulsão, que é correta.

Muito bem, prosseguimos. Minuto 51, o segundo gol do FC Porto, logo a seguir a ser retomado o jogo depois da expulsão de Martim Fernandes.

São 92 centímetros que Tiago Gaio coloca o Denis Gul em jogo. Quem faz o passe é o Pepe, Denis Gul está em jogo, quase um metro, portanto, tudo certo também, bem aqui o árbitro assistente a validar o gol e depois a confirmar se isso mesmo pelo sistema de futebol.

Vamos seguir aqui com 12 minutos de amarelo atrás de amarelo, atrás de amarelo, atrás de amarelo. Sessenta e dois, cartão amarelo para Denis Gul.

O Denis Gul, supostamente, e vou já dizer por que é supostamente, ao saltar, acerta com a mão na cara do Fakouh. Foi esse o gesto que o árbitro fez para justificar o cartão amarelo. Não há nenhuma repetição e em imagem corrida não se consegue perceber. Fica-se com a ideia que sim, mas não há certezas. Vou dar o benefício da dúvida e dar como naturalmente boa decisão.

Ao minuto 64, cartão amarelo para González.

Sim, eu não considero que tenha sido uma boa decisão. Aliás, há dois cartões que eu não considero, são os dois seguidos agora. É uma situação em que há três jogadores do Arouca a rodear o Kyor. O Kyor está correndo antes da linha do meio-campo, em direção da linha lateral, portanto, é uma jogada em zona neutra, não tem qualquer perigo, não está a tentar prejudicar propriamente dito, e há ali um agarrar da mão e um largar rápido. Não é aquela questão do agarrar evidente, ostensivo, camisola, quando ele vai a correr em velocidade, sozinho, nada disso. É uma transição, nada disso. E portanto, para mim, este agarrar e largar era só punido com livre direto.

Muito bem. Minuto 69, amarelo para David Simão.

É outro cartão amarelo que eu também não concordo, porque é um lance junto à linha lateral, em que o jogador do Futebol Clube do Porto está praticamente colado à linha lateral e virado para a linha lateral e o David Simão, a única em que acho que é falta, é interlaçar. Não pisa, não entra de sola, não o pontapeia, ele interlaça a perna esquerda na perna esquerda do jogador do Futebol Clube do Porto, fazendo-o cair. É uma jogada de contacto "normal", porque o contacto em si, como interlaçou e fez-se cair, é faltoso tecnicamente, mas disciplinarmente não tinha que mostrar cartão amarelo nenhum, é uma falta absolutamente normal.

Muito bem. Então aos 74, o cartão amarelo para Tiago Gago.

Sim, este sim. É aquela situação do pontapé de bicicleta que acerta no Mbade Nareq. Pé muito alto, jogo perigoso com contacto físico. Jogo perigoso é penalizado com livre indireto, quando é jogo perigoso com contacto físico, passa a livre direto, passa a pontapé e pontapé na zona da cabeça. Para se fazer um pontapé de bicicleta, tens que fazê-lo sempre na certeza que não tens ninguém por perto.

E acertar na bola.

E ao acertar, claramente é para cartão amarelo. E depois, até ficou plasticamente um bocadinho mais feio, quando ele cai, depois leva com a bola e fica ali um bocadinho "inanimado", pelo menos por uns momentos. Inanimado no sentido, porque parecia que não se mexia. E por isso o árbitro até foi um bocadinho, sobretudo na consequência, mas de qualquer maneira, cartão amarelo bem mostrado.

Muito bem, vamos ao minuto 85, que é o último lance que vamos analisar, o quarto golo do Futebol Clube do Porto.

Esse foi o que nos passou no sentido do direto. Passou-vos a vocês, a mim, naturalmente, que é que estou a ver as questões da arbitragem. Como nós sabemos, na transmissão não houve repetições, há um programa pós-jogo que mostra com mais clareza alguns lances que praticamente passam despercebidos à regia, a quem está na regia a fazer a seleção dos lances no direto. E o que acontece é aquele lance em que, que é o quarto golo.

É o do Zaidu.

Exatamente, o golo é do Zaidu, mas em que o Dennis Gudel ali no corredor direito, adiantadamente cai com o Arnaut Solà, acho que é assim que se diz o nome dele. E o Arnaut Solà fica a pedir uma falta, levanta-se muito temporariamente. E quando se vai ver a tal repetição que não deu no direto, mas que dá depois no pós-programa, no chamado juízo final da Sport TV, realmente é mesmo uma falta. Isto é mesmo televisão, o Dennis Gudel com a mão esquerda agarra e puxa a perna direita do Arnaut Solà que está a tentar levantar e não o deixa levantar. Isto é falta. Deveria ter sido invalidado o golo ao Zaidu por esta falta do jogador do Futebol Clube do Porto, Dennis Gudel.

Pedro Henriques, para fechar, a nota para Fábio Veríssimo.

A questão que se coloca é que o mais importante e impactante no jogo que podia ser, foi mesmo a expulsão do Martim Fernandes e nada a dizer, tudo certo. Depois, onde falhou a assistente, apareceu o VAR na anulação do golo. O árbitro esteve bem de uma maneira geral e este lance que realmente devia ter sido invalidado, a diferença entre um 4x0 e um 3x0, não tem qualquer impacto no jogo. É sempre moralmente melhor uma equipa marcar mais gols, mas não tem grande impacto no jogo. E aqui era um lance difícil de impor ao árbitro e em que o VAR devia ter aparecido para ajudar. Era simples, era fácil de ajudar neste lance. Mesmo assim, perante isto vou dar nota 6. Acho que há aqui dois cartões amarelos que são mal mostrados. Há realmente este golo, mas no desenrolar do jogo, naquilo que é impactante, isto praticamente passa ao lado, entre aspas. Mesmo assim vou dar uma nota 6, porque é um jogo que tem esta questão, que tem muitos amarelos, sim, mas também só tem 21 faltas. Houve aqui um tentar deixar jogar por parte do Fábio Veríssimo, de uma maneira geral. Vou dar nota 6, esticadinha, puxadinha, porque aquilo que acontece de menos bom, acontece em momento que já não tem qualquer impacto.

Muito bem, fica essa nota para Fábio Veríssimo. Está entregue este "Sem Falta". Pedro Henriques, marcamos encontro já para amanhã, para o Chelsea-Benfica.

Exatamente, estou à espera.

Um abraço.

Um abraço.