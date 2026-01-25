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Está no ar mais um Sem Falta na Rádio Observador, para que nada fique no ar sobre os lances do Arouca-Sporting, vitória do Sporting por duas bolas a uma. Um jogo muito sofrido para leões e também para arouquenses, mas com o trabalho do árbitro, tirando aquele final talvez com alguma troca de carinho, bastante sério, Pedro Henriques.

Sim, vamos já fazer a respectiva avaliação. É mesmo na parte final que houve, não vou falar em emoções, porque houve mais do que isso, mas que houve ali mais grau de dificuldade e, portanto, o árbitro acaba, como vamos ver, por fazer um jogo, mas com algumas coisas para dizer.

E na primeira parte, apenas um lance a ser analisado ao minuto 35, o gol que deu vantagem ao Sporting por uma bola a zero.

Sim, é para dizer que embora não é que houvesse grandes dúvidas, mas que não há fora de jogo no gol leonino marcado pelo Luís Soares. Estamos a falar da construção da jogada pelo corredor esquerdo, quando o Morten Hjulmand faz aquele passe para o lado esquerdo do ataque do Sporting, o Maxer urge-se à posição legal e por acaso 132 centímetros. Ainda não tinha posto aqui no meu apontamento, porque eles mais à frente acabaram por mostrar os centímetros e portanto, é uma distância bastante grande. Estamos a falar de mais de um metro. Estava aqui agora a tentar recuperar. Não, 129, peço desculpa. Estava aqui 129 centímetros, portanto, é uma distância bastante grande. Tudo certo.

Temos já na segunda parte, também mais um lance para análise e mais um gol desta feita, o gol do empate do Arouca logo a abrir a segunda parte. Tudo legal também com este lance, Pedro?

Sim, quem marca o gol é o Ivan Barbero, mas quem recupera a bola é o Ivan Barbero. Portanto, ele recupera a bola, faz a festa toda sozinho, como se costuma dizer. Portanto, o Ivan Barbero desarma o Morten Hjulmand e embora as repetições que deram foram em plano aberto, portanto, falta de sensibilidade. Vou sempre sendo crítico, pode ser que oiçam e que melhorem esse aspeto. Muita falta de sensibilidade para o realizador que está na regi, que não consegue perceber que não havendo situação de fora de jogo, o importante era ir buscar o momento de recuperação em plano fechado, porque pode haver uma falta. Claro que o VAR não está dependente da realização, mas para efeitos de transmissão televisiva, é importante que haja essa sensibilidade para dizer o que está aqui neste lance que possa ser interessante. Vamos ver como é que ele recuperou. Pronto, e depois não há fora de jogo. E depois sim, a beleza do amortecer a bola, do remate, tudo aquilo, etc. Ivan Barbero recupera a bola Morten Hjulmand, não faz qualquer falta, e esse era o momento importante, o VAR. Tanto que o árbitro esteve um bocadinho à espera antes de iniciar, estava com a mão no ouvido, ia-te explicar que estava à espera de indicação do videoárbitro para poder prosseguir e era isso que o VAR estava a analisar, era se teria havido uma recuperação de bola em falta, que anularia o gol, não houve, e portanto, tudo certo no gol do Arouca.

Temos depois, ao minuto 64, um amarelo para o jovem meio-campista do Sporting, João Simões. Bem mostrado?

Sim, bem mostrado, falha a entrada na bola e acaba por, com o pé esquerdo, ponteapear a zona da coxa esquerda do Fukui. É uma entrada negligente, passível de cartão amarelo e que o árbitro mostrou de forma correta, portanto decisão disciplinar correta também.

Novo amarelo depois aos 76 minutos, desta feita para o guarda-redes do Arouca, Arruabarrena e Pedro, por perdas de tempo.

Exatamente. E bem, era um livre direto, houve uma falta atacante cometida pelo Hjulmand e o Ignacio Arruabarrena, guarda-redes do Arouca, demora. Portanto, vou até ao limite e o árbitro, embora de longe, nestas coisas, não é muito importante falar aqui, mas prontos, esteticamente não fica bem. O árbitro tem perninhas, tem que correr, tem que lá ir mais perto. Embora toda a gente perceba o cartão amarelo para o guarda-redes, fica bem, até dá-lhe uma certa imposição física, de maior liderança e de autoridade. De qualquer maneira, o cartão amarelo foi bem mostrado porque houve mesmo demora na execução desse pontapé livre a favor, neste caso, do Arouca.

Dos 76 minutos para os 82 minutos, desta feita na área do Sporting, um lance a envolver um jogador do Arouca e Debast, no qual se reclamou um eventual pênalti contra o Sporting, a favor do Arouca. Havia motivo para isso?

Não, não havia motivo para pênalti. Depois, até a discussão, no sentido muito genérico da coisa, foi se o árbitro deu canto, se era canto, se era baliza. De qualquer maneira, não há pênalti. O Debast vai disputar a bola com o Afonso Treza. É um contacto que existe lateral, parte lateral do corpo direito do jogador do Sporting com a parte esquerda do jogador do Arouca, e com esta atenuante que é o Debast, não só, e no momento que vai promover esse contacto, estica o pé direito e é ele que toca na bola. Depois a dúvida é se a bola teria ressaltado ou não no pé do Treza. Mas de qualquer maneira, esta atenuante do jogador estar a disputar corpo a corpo e ser ele a tocar na bola, digamos que alivia, atenua muito aquilo que possa às vezes ser uma infração de um jogador que não chegando à bola, acaba por carregar, derrubar ou pontear o adversário. Não foi nada disso. Contacto lateral, toca na bola, o jogador do Sporting, tudo certo, sem pênalti.

Outro lance que vamos analisar, Pedro, passou-se ao minuto 84 deste encontro e foi amarelo para Douarah, o francês da equipa do Arouca.

E bem mostrado, o nariz de Douarah ao esticar a perna direita, falha a bola e com o pé pisa ali, pisar e a raspar, passar por cima do pé direito do Ivan Fresneda e, portanto, mais um pisão enquadrado naquilo que são as infrações negligentes. Negligentes significa não tem em conta ou prevê as consequências do ato para o adversário, cartão amarelo bem mostrado.

E de um amarelo bem mostrado aos 84, para um amarelo que ficou por mostrar aos 87, na tua opinião, a Morita do Sporting.

Sim, não sendo um lance muito grave, o Morita é aquele lance com o Tiago Esgaio, que ele fica a sacudir a cabeça, o árbitro a assinalar a falta. Realmente, o Morita ao saltar, leva o braço esquerdo completamente na frente Depois acerta em cheio na cabeça do Tiago Gayo e ainda por cima cai sobre ele. Mas aqui o cair, ele tem que se apoiar, tem que ir de qualquer maneira e este cair já não há problema no sentido de haver aqui qualquer comportamento incorreto, só um ponto de vista disciplinar. O cartão é exatamente por levar o braço esquerdo à frente e acertar em cheio com o braço na cabeça do Tiago Gayo, e isso era pra cartão amarelo.

E ao minuto 88 foi mostrado cartão amarelo a mais um jogador do Arouca, o espanhol e defesa central, Javier Sánchez.

Aqui é por demorar outra vez, mais uma reposição de bola. O tempo estava a chegar ao fim, o Arouca estava com um resultado que para eles era positivo e portanto todos os bocadinhos eram aproveitados para demorar na reposição e o árbitro aqui também agiu bem, porque foi muito evidente. Os jogadores foram deixando uns para os outros para marcar o livre. Não foi este jogador que chegou lá para ir marcar o livre. Foi um, deixou para o outro e foi por isso que o árbitro mostrou o cartão amarelo.

Temos depois, Pedro, ao minuto 90, amarelo para Luís Suárez do Sporting.

Exato.

Que foi por protestos.

Sim, e o protesto no sentido, ele até podia ter razão, porque provavelmente até sofreu ali falta, houve ali um agarrão, e se calhar o árbitro devia ter deixado seguir o lance. Mas marcou a falta, mas mesmo marcando de forma errada, o jogador não pode reagir como reagiu, que é ponteapear a bola em forma de protesto. É uma reação incompletamente desportiva, foi bem sancionado disciplinarmente.

E ao minuto 96, lance capital deste encontro, daqui depois derivaram uma série de outros lances que vamos analisar, mas é o gol do Sporting conquistado no último minuto de compensação. Aliás, para um minuto para lá já do tempo dado, aos 96, segundo gol do Suárez. Resta saber se tudo legal com este gol.

Exatamente. Sim, três momentos de análise neste gol. O cruzamento de bola, penso que foi o Jani que cruzou. Não há nenhum jogador em fora de jogo, ponto número um. Ponto número dois, o contacto no ato de saltar do Suárez com o Tiago Gayo. Portanto ele salta, braço no ar, tudo normal. Aliás, o contacto não é com os braços, é ali a nível do corpo. E o terceiro momento, também não deixa grandes dúvidas, é que o gol é obtido com o ombro, o ombro é uma zona jogável, embora ele dê meia cabeça, meio com o ombro, mas não há contacto com o braço. Portanto, não há ali aquela situação que podia haver, eventualmente, mesmo de ressalto, devido à cabeça, braço. Não, o contacto é cabeça ao ombro e, portanto, tudo legal nestes três momentos e no gol que acaba por ser decisivo.

Temos depois ao minuto 97, aliás, vários cartões amarelos ao minuto 97, o primeiro deles para Hjulmand, do Sporting.

Sim.

Aliás, um deles a seguir será vermelho, não necessariamente só amarelo, já vamos a isso.

Exatamente. Eu tive que colocar aqui uma ordem no sentido de sequência, mas nós aqui até temos dificuldade, porque a televisão não estava a mostrar em direto, estava a dar repetições do gol e da comemoração e fomos sendo surpreendidos, digamos, no bom sentido da palavra, com as repetições que iam andando à frente de amarelo para este, vermelho para aquele e mesmo que não tenha sido bem esta a sequência, Hjulmand, cartão amarelo por protesto. Mas aquilo que eu chamo aqui mais a atenção é que o Hjulmand pôs-se muito a jeito para vir para a rua. E o árbitro também não fica bem nesta fotografia, e esta é a minha crítica. O Hjulmand não pode agarrar na braçadeira, esticá-la e dizer que ele é o capitão. Aliás, os capitães têm que rever aquilo que são os direitos que eles têm naquilo que é a relação com o árbitro e nos comportamentos que têm que ter. E não lhe fica bem, porque foi demasiado exagerado. E depois de ter visto o cartão amarelo, ainda vai atrás ali a acompanhar o árbitro e o árbitro até tentou sair dali para, de alguma maneira, ver se ele percebia que o melhor era ele também afastar-se, mas o Hjulmand insistiu e pôs-se muito a jeito. Com outro árbitro, com outra personalidade, com outro caráter, muito provavelmente levava cartão branco. Fica mal para o Hjulmand, como capitão de equipa, fica mal para o jogo em si, mas também fica mal para o árbitro, porque o árbitro não pode ficar com aquela reação perfeitamente inadmissível e passível. E às vezes um grito, uma cara feia, uns olhos bem abertos.

E mesmo o silêncio, neste caso do árbitro perante Hjulmand, porque Hjulmand mesmo depois já não se a arrumar, ficou a fazer uma espécie de postura diante do árbitro um pouco insolente, diria eu.

Eu percebo que o árbitro tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que ser um elemento apaziguador, é o juiz, não pode se enervar, tudo isso. Mas às vezes, temos que abrir os olhos. Às vezes temos que fazer peito, no bom sentido da palavra. Não é crescer para ninguém, mas é fazer peito num sentido genérico de autoridade, de gritar também, dar às vezes um grito, de maneira que às vezes apita com mais força, de chamar a atenção do jogador. Tem que se desarmar o jogador de alguma maneira e sair de forma mais veemente da situação se não quer estar a ouvir o jogador. E se ele insistir a vir atrás, e vir atrás é mesmo vir atrás, se eu me desloco dali, então ele leva o amarelo e é expulso, ponto final, parágrafo. Portanto, não fica bem no filme também o árbitro, e há aqui algo que tem que ser revisto, muito mais que ver videoarbitragens e lances. Tem muito a ver com algumas coisas que eu sou muito crítico em relação a isso, em relação às arbitragens. E até já falei com quem de direito que acho que tem que fazer qualquer coisa nesse sentido, tem a ver com a formação dos árbitros neste patamar, neste nível. Aliás, eles já deviam chegar ali todos limadinhos com essas coisas todas. Tem a ver com uma coisa que eu gosto muito, e não é por gostar, é porque é muito importante para a comunicação, chama-se neurolinguística. E depois tudo o que é linguagem verbal, linguagem não verbal, maneira como reages ao conflito. E este tipo de trabalho, de gestão de conflitos, gestão de relações interpessoais, liderança, tomada de decisão, palavras assertivas no momento certo, são muito importantes. E eu continuo a achar, até porque conheço muitos dos árbitros que lá andam, que eles neste aspecto são bastante fracos. E isto não tem a ver com arbitragem, tem a ver com outras coisas que eu espero que na próxima dezena de anos tudo se possa modificar no aspecto dos árbitros serem melhores também nestes aspectos. Porque claro que o importante é acertar no pênalti e mostrar o cartão vermelho certo ou amarelo. Está certo, mas há outros aspectos que concorrem para aqui, que é muito relevante e importante e que fazem com que o árbitro tenha mais ou menos personalidade, seja mais ou menos respeitado. Por isso é que há uns árbitros que mesmo errando, continuam a ser respeitados e outros, mesmo acertando, têm grande dificuldade em impor-se e são muito cinzentos.

Temos ainda nesta catadupa de lances que aconteceu mais ou menos de forma simultânea, um vermelho para Matheus Reis, que estava no banco à altura.

Sim, mas estava dentro de campo quando viu o cartão vermelho.

Estava no banco em condição de jogador. Estava dentro de campo a festejar o gol

Viu o vermelho, houve uma pergunta dessas para o Rui Borges. O Rui Borges dá a entender que terá havido palavras, desabafo, qualquer coisa. Não há nenhuma conduta violenta, não se vê nenhuma ação dele quer em relação ao árbitro, quer em relação aos adversários, no sentido de bater ou de assustar alguém. Nada disso. Portanto, deduz-se claramente que seja uma questão de palavras. Aquilo que a gente diz, linguagem grosseira, ofensiva ou que seja, não sei se para com adversários, não sei se para com o árbitro. Estamos à espera de saber e vamos saber, obviamente, até porque isto pelo menos dá um jogo castigo, através do relatório do árbitro. E aqui mais um parêntesis rápido para dizer, em Espanha, que é uma liga muito superior à nossa, passado uma hora e pouco do jogo acabar, toda a gente tem conhecimento público do relatório do árbitro. Nós, em Portugal, andamos há não sei quantos anos sempre a esconder as coisas sem sentido nenhum. Depois sabemos lá pra quinta-feira ou coisa assim do gênero. Mais algo que devia ser revisto. Ponham as coisas cá fora, ponham os áudios cá fora, ponham os relatórios cá fora. Só tem vantagens em mostrar tudo aquilo que é a arbitragem por dentro, sem medos, sem receios.

Temos ainda nesta senda, creio, um amarelo para Rui Silva, guarda-redes do Sporting, também.

Pois, também só se percebe que há cartão amarelo. Na confusão, quando se vê as repetições, vê-se o árbitro a mostrar o cartão amarelo. Não sei se há uma palavra, se há algum comportamento incorreto, antidesportivo, mas pronto. Pelo menos para assinalar aqui em termos de sem falta que houve esse amarelo e que deduzimos que seja por comportamento antidesportivo.

E aos minutos 98, também Matias Rocha a ver vermelho.

Sim, fora do terreno de jogo. É uma situação também por palavras, estava fora do terreno de jogo, quando deve ter dito também palavras injuriosas, ofensivas ou que seja, e que levou ao cartão vermelho. Portanto, deduzimos nestas situações todas, que nós não conseguimos aperceber, porque no direto não deu para ver isso, que entre os amarelos e vermelhos, entre comportamentos desportivos e palavras, estará lá o motivo pelo qual o árbitro advertiu ou expulsou estes jogadores todos.

Pedro, para fechar, que nota merece Hélder Carvalho depois deste Arouca 1, Sporting 2?

Eu, não obstante a crítica que fiz, eu vou dar nota positiva e alta, vou dar nota 7. O árbitro esteve bem. É um jogo que tem sete amarelos e dois vermelhos, tem poucas faltas, até 23 faltas. Tudo isto se desenlaça ao minuto 90 mais seis, e a partir daí é que houve maior confusão e granel. O árbitro deu cinco minutos, mas durante esses cinco minutos, aliás, quando o árbitro estava a levantar a placa, só passado um minuto e meio é que o jogo recomeçou. Portanto, mais que motivos suficientes, o gol foi obtido, não chegou a um minuto depois do 90, 95. E nesse aspecto, o árbitro esteve bem a fazer desconto sobre o desconto, porque praticamente jogou-se muito pouco nesses descontos e houve duas situações, sobretudo com jogadores do Arouca, em momento de assistência. E por isso o árbitro esteve bem, do meu ponto de vista. Acaba por acertar nos cartões amarelos. Deduzo que também acerte nos cartões vermelhos, porque foram palavras. Esteve bem nas áreas, nos lances capitais. Os três gols foram todos legais e, portanto, naquilo que é o essencial, o árbitro esteve bem. A rever, obviamente, este pormenor deste momento que ele tem com o Hulan, em que o árbitro tem que ser ensinado a reagir de outra maneira. Não é assim que se reage.

Nota 7 pra Hélder Carvalho nesta vitória sofrida do Sporting em Arouca, com Pedro Henriques. Mais uma edição do "Sem Falta", décima nona jornada do campeonato. Vamos voltar a ela também este domingo com o Benfica e Estrela da Amadora e depois também com o Futebol Clube do Porto. Gil Vicente, sempre com o nosso áudio-árbitro, Pedro Henriques. Um abraço, Pedro.

Um abraço, amanhã.