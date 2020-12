"Gilberto e Leautey deviam ter sido expulsos". A análise de Pedro Henriques aos jogos do Benfica e do FC Porto

O ex-árbitro Pedro Henriques avalia as equipas de arbitragem que estiveram nos relvados do Dragão e do Cidade de Barcelos. Jogadores do Benfica e do Gil Vicente "deviam ter vindo para a rua".