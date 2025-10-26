Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sem falta, Pedro Henriques.

Boa noite.

Este programa tem o apoio de Betclic. Desafie as odds.

Começa mais uma jornada da Liga Portugal Betclic. Aqui não há meio-termo. As equipas não jogam bem nem mal, antes pelo contrário, são remates rasteiros, a meia altura, por cima da barra. Estádios bonitos, moderno, arejado. Fica na retina o cheiro de bom futebol. Liga Portugal Betclic, em nome do futebol.

Pedro, muito boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Vamos então para a análise, ou vais analisar a equipa de arbitragem liderada pelo José Bessa. Vitória do Sporting 3x0. O primeiro lance de análise apenas aos 20 minutos, o amarelo para o Ivan Cavaleiro.

Sim, o Ivan Cavaleiro viu bem o cartão amarelo, porque ao esticar a sua perna direita, acabou por acertar com a parte do calcanhar, ou seja, com a sola e os pitões, mas do seu calcanhar, no tornozelo esquerdo do Hjenrik Gytkjaere. É chamada entrada negligente, que nós normalmente dizemos que é uma entrada dura e que foi bem sancionada disciplinarmente.

Entretanto, mais um cartão amarelo para jogadores do Tondela, foi o Pedro Maranhão, minuto 31.

É sobre o Max Araújo, é aquele lance em que a bola já não está lá. O árbitro até podia ter dado ali a lei da vantagem, porque aquilo foi junto ao corredor e a bola foi até mais para a zona interior e mais próximo da área. Mas pronto, o árbitro entendeu e queria segurar o jogo, que esta entrada do Pedro Maranhão sobre o Max Araújo, sem bola, acabou por lhe acertar com a coxa direita na zona da anca do jogador do Sporting. Entráda fora a tempo, dura, negligente e passível de cartão amarelo e eu concordo com a decisão.

Minuto 34, ainda primeira parte, o Medina não faz penalti.

Sim, é aquele lance em que o Norton numa remata e a bola é interceptada pelo Bryan Medina, que não toca a bola com o braço, mais concretamente o braço esquerdo, que era aquele que podia estar, pelas imagens, a deixar mais dúvidas. A bola é interceptada com o peito, depois o jogador até fica no chão ali um bocadinho a queixar-se da potência do remate, mas mais importante, interceptado com o peito, não com o braço e, portanto, sem motivo para apontar penalti.

Segunda parte, amarelo para o Cícero.

É aquele lance com o João Simões.

A meio do meio-campo, exatamente.

Sim, que o João Simões chega primeiro à bola, toca com o pé esquerdo na bola, o Cícero fora a tempo, chega tarde e o médio brasileiro do Tondela acaba por, com o calcanhar direito, pisar o pé esquerdo do jogador do Sporting. Portanto, mais uma vez, uma entrada considerada negligente, dura, o tal pisão, livre direto e cartão amarelo.

Entretanto, minuto 66, para o comum dos mortais e para o comum do adepto do futebol que nunca estudou arbitragem, o que leva o árbitro a dar bola ao solo aos 66 minutos?

Há três situações, de forma rápida, em que a bola se bater no árbitro, o árbitro deve interromper o jogo. Uma é se bater no árbitro e a bola entrar na baliza. Dantes era gol, porque o árbitro era um elemento neutro. Agora, se houver alguém que remata, a bola bater no árbitro e entrar na baliza, já não é gol, é bola ao solo. A outra situação é quando muda a posse de bola. Vamos agarrar aqui no exemplo, o jogador do Sporting tinha a bola, a bola batia no árbitro e passava pra equipe do Tondela. E portanto, sempre que muda a posse de bola, que é o normal, que é o que acontece mais vezes no jogo, o árbitro interrompe, faz bola ao solo, normalmente pra equipe que tinha a bola em sua posse em último lugar. Digo normalmente, porque houve aqui uma alteração também, um adicionar na lei, que pode haver situações em que a bola muda a posse de bola e seja pra equipe que acaba por ficar com a bola, se o árbitro entender que a bola já ia claramente pra esse jogador. Mas deixemos isso. Vamos àquela que é a terceira situação, muito pouco vulgar, e foi essa que aconteceu e que raramente acontece. Durante a época passada, nem me lembro se tenha acontecido mais uma, mas está contemplada na lei. A lei é a lei nove, que é a lei que fala quando a bola está em jogo e fora do jogo. Não é fora de jogo do offside, é no sentido que o árbitro interrompe, a bola está fora do jogo, se a bola sai para fora das ditas quatro linhas, está fora do jogo. E na página 95 explica exatamente estas três situações. E esta terceira situação é quando um jogador, neste caso, vamos até chamar nomes, o João Simões tem a bola, a bola bate no árbitro e, curiosamente, continua na posse do João Simões, faz ali uma tabela. Mas mesmo que não ficasse no mesmo jogador, imaginemos que vai pra outro jogador do Sporting. Isto é, a bola bate no árbitro e fica na posse da mesma equipe. Por ser quarto aqui dos opções, se o árbitro entender que esta equipe acaba por tirar vantagem desta bola que bate nele e com isso a equipe adversária fica desposicionada fora da jogada, ou seja, este tabular desposicionou os adversários que ficaram de alguma maneira fora da jogada, o árbitro deve interromper e fazer bola ao solo pra equipe que tinha a posse de bola. Ou seja, o que aconteceu? O João Simões tem a bola, a bola tabela no árbitro, volta pro João Simões, que de alguma maneira, em função daquela tabela, faz com que a bola entre na área e crie uma jogada de algum perigo a favor do Sporting. Claro que o árbitro, entre isto acontecer e ele raciocinar e apitar, demorou um bocadinho de tempo e talvez isso tenha deixado a dúvida. Mas é por isto que o árbitro agarra na bola e depois faz bola ao solo pra equipe do Sporting, está contemplada nesta interpretação do árbitro. E no meu ponto de vista, bem, porque aquela tabela do João Simões de alguma maneira desposiciona ali a equipe do Tondela e dá tal vantagem à equipe do Sporting. Portanto, é uma explicação um pouquinho mais técnica, mais alargada, mas para as pessoas perceberem que realmente foi tudo correto.

E muito bem dada e muito bem explicada. Minuto 72, amarelo para Fresneda.

Sim, aqui o cartão amarelo ao Fresneda é porque o árbitro entende bem que é persistente na maneira como vai fazendo faltas sobre o Yarlen. Ou seja, ele tenta arrastar, ele tenta empurrar, tentar enganar e faz ali uma, duas, três, quatro. Não é por infringir compensação de jogo, isso é outra coisa. É quando um jogador faz várias faltas ao longo do jogo ou num espaço muito curto. Aqui é dentro da mesma jogada. E o árbitro depois até faz o sinal que o Yarlen ia na direção da baliza ou da área do Sporting. E portanto, o árbitro considera que há aqui um meio corte de ataque prometedor e a persistência da falta, e por isso cartão amarelo e eu concordo com esta decisão.

Entretanto, mais um amarelo, ou melhor, faltou o amarelo, neste caso, foi para o Medina, foi aos 79 minutos

Dentro do critério que o árbitro estava a levar, é uma jogada ali do meio-campo que o Frasner fica muito caxoso. Eu depois fui rever melhor o lance e é mais do que só o livre direto. Realmente é uma entrada com o pé esquerdo ao pé direito do Frasner, isto do Medina em relação ao Frasner, negligente dura e não só pela entrada, como pelo critério que o árbitro estava a levar, ficou aqui um cartão amarelo para mostrar.

Outro que não levou amarelo e devia ter levado foi o Ioannidis naquela entrada com o braço.

Exato. E este aqui era um lance que se fosse dentro da área, que é no limite. Primeiro explicar, o Ioannidis salta na vertical e quando faz a receção, os pés estão sobre o limite da área. E há muita gente que acha que o fato do jogador ter um pé, não é isso que conta para efeitos de se dizer se é dentro ou fora da área, é o local do contacto. Portanto, nós vamos olhar para o local do contacto e neste caso é o antebraço direito do Ioannidis que acerta em claro e encheia no Sitol. Nem consigo dizer bem o primeiro nome dele que é muito engraçado, que é algo com PSH, Sfefelo Sitol, não sei como é que se diz, mas na cara do Sitol.

Iaia. Iaia Sitol. É mais fácil.

Pronto, sei ali imaginar nomes. Isto para dizer que o Sitol acaba por ser atingido com o braço direito do Ioannidis na cara, no rosto e portanto livre direto e cartão amarelo pela negligência. Mas explicar que nós olhamos para a zona de contacto, braço na cara, projetamos para o solo e onde é que está isso? Fora da área. É isso que conta. Não interessa se parte do corpo ou grande parte do corpo do Ioannidis até pudesse estar sob a linha ou dentro da área. Portanto, isso não conta para efeitos do que é considerado ser dentro ou fora, para fazer aqui o esclarecimento. Foi realmente um livre direto e um cartão amarelo. Se fosse pênalti, que é a questão que as pessoas colocam. Se fosse pênalti, estava lá o VAR e o VAR poderia intervir em caso de pontapé de pênalti. E relembro, porque as pessoas também estão com muitas dúvidas em relação a isso, quando os árbitros vão aos monitores ver um lance e depois chegam ao pé do jogador e mostram amarelo e dizem: "Mas isto é contrariar a lei, porque o árbitro não pode mostrar amarelos quando vai ao VAR". Não, o árbitro quando vai ao VAR, não pode ser chamado é por cartões amarelos, mas depois de ir ao VAR e ver um lance qualquer, como aconteceu no outro dia com aquele pênalti da simulação, se a infração que o jogador cometer é para cartão amarelo, o árbitro quando chega ao pé do jogador, mostra-lhe o cartão amarelo, seja esse o primeiro ou o segundo e que dê expulsão. Neste caso aqui, se fosse pênalti, obviamente que o VAR poderia intervir, o árbitro iria ser chamado, iria assinar o pênalti e daria o cartão amarelo. Portanto, ficou aqui, foi livre direto e cartão amarelo. Menos mal, é sempre uma jogada de perigo, mas não é um pênalti. Portanto, tudo certo nesse aspeto.

Já abri aqui o cartão de cidadão do senhor, é sul-africano. Sfenfelo Semiso Sitol. É mesmo isso.

É um nome fora do vulgar, é engraçado. E por isso é que tem aqueles PSH. Eu não sei bem como é que se diz, mas ok, é isso mesmo.

Olha, para fechar, minuto 94, sem pênalti de Marivan.

Sim, o Marivan e o Manuel Marivan acabam por interceptar a bola com o ombro esquerdo e não com o braço. É aquele cruzamento do Ivan Fresned, é mesmo a acabar antes do pontapé de canto e depois do pontapé de canto termina o jogo. O Ivan Fresned com o dedo direito cruza a bola, a bola interceptada pelo ombro esquerdo do Emanuel Marivan. Perdão, Mavira.

Mavira?

Mavira. E não interceptado com o braço. Eu só quero relembrar que essa é uma zona que não é punida. O que é considerado mão-braço ou braço-mão? O limite é a axila. Portanto, eles dizem que a parte superior do braço coincide com a parte inferior da axila. Qualquer coisa como onde termina a axila, projetamos para o braço, toda essa zona para cima é a chamada, que eles dizem mesmo, zona verde, no sentido de não ser punido. Tudo o que é da axila para baixo, projetado para o braço, é a chamada zona vermelha. Por isso é que eles dizem que a parte superior do braço, que ainda é punida, coincide com a parte inferior da axila e é essa que é a zona fronteira. Esta é uma exceção com o ombro, claramente, que é uma zona que pode ser interceptada a bola e, portanto, não é considerada falta e tudo certo, sem motivo para pontapé de pênalti.

No meio de tudo isto, só falta a tua nota para o árbitro.

Nota seis.

Nota seis para a arbitragem dessa.

Eu acho que o bom da arbitragem foram as áreas, portanto, todos aqueles lances que tivemos aqui, como este do minuto 94 sem pênalti ou aquela questão do minuto 34, nas áreas tudo certo. Na disciplina nem por isso. Tivemos aqui, pelo menos o lance do minuto 69 e 82, para mim parece um bocadinho mais durinho e o mais grave, entre aspas, destes. Disciplinarmente nem tudo correu bem, mas nas áreas tudo certo e acaba por tirar partido disso, ou seja, um jogo com poucas faltas para aquilo que é a nossa liga portuguesa, 24 faltas, com um bom tempo útil, quase 60% de tempo útil, que é sempre um valor bastante agradável para a nossa liga. De menos positivo, lá está, a tal disciplinar. O tempo de descontos, de recuperação de tempo perdido, que está na primeira e segunda parte, que eu sou muito crítico, zero minutos na primeira parte com dois amarelos, tinha que dar um minuto. Na segunda parte, entraram oito jogadores em cinco paragens, com, na altura, apenas um golo e dois amarelos, tinha que dar cinco, seis minutos, ele só deu quatro. E a colocação no terreno de jogo, o árbitro, não é só por causa daquele toque, isso pode acontecer, mas é que o árbitro teve muitas vezes, uma coisa é estar próximo dos lances e outra coisa depois é não ter capacidade para sair da zona de forma rápida. E pareceu-me que ele tem que rever um bocadinho. Ou ele é mais rápido e ele não acelerou muito, ou então tem que rever um bocadinho a colocação, porque andou sempre em zonas a fugir dos jogadores que muitas vezes estavam ali próximo dele e ele tem que rever essa colocação. Mas isso são pormenores que contam, mas não contam com a relevância e importância que têm os pênaltis, cartões vermelhos. Nesse aspeto, arbitragem positiva, nota seis para a equipa liderada por César Elsa.

Muito bem, nota seis dada então pelo Pedro Henriques. Fica também disponível o "Sem Falta", como habitualmente, através do podcast da Rádio Observador. Pedro, continuação de um bom resto de fim de semana e até à Taça da Liga. Não, até amanhã. Até amanhã. Porque amanhã é Porto. Amanhã é Porto, é verdade.

Aliás, isto não para.

Não, pois agora.

Junta com a Taça da Liga e vai ser para azar, é isso mesmo.

Não, ainda amanhã é o Porto. Até amanhã. Fica então disponível este "Sem Falta"