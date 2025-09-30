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Pedro Henriques, muito boa noite, bem-vindo.

Boa noite.

Muito boa noite. Daniel Siebert, da Alemanha, árbitro muito experiente, de facto. Vai ser um relatório relativamente longo, porque há aqui uma série.

Sim, mas os amarelos são rápidos.

Sim, eu sei. Temos tempo. Minuto 18, autogol, tudo certo.

Sim, no autogol do Richard Rios, a questão era se havia fora de jogo de quem fez a assistência no corredor esquerdo, foi o Garnacho, para o autogol do Richard Rios. No momento do passe ou do cruzamento do Pedro Neto, o Alejandro Garnacho está claramente em jogo e, portanto, tudo legal.

Entretanto, minuto 21, não há pênalti sobre o Pavlídis.

Sim, é aquele lance em que há um cruzamento da bola e quem chega primeiro à bola é o Moisés Caicedo, que tem uma abordagem muito estranha, porque abre bem a perna direita para o lado direito, a perna esquerda para o lado esquerdo e a bola curiosamente é interceptada no meio das pernas, portanto, há uma meia confusão. E o Pavlídis, que estava a fazer também por trás, lateralmente, mas por trás, a aproximação ao lance, é ele que vai embater, tocar contra a perna direita do Caicedo, que já estava aberta e já tinha a posição ganha. Portanto, não há qualquer rasteira ou no momento em que o Pavlídis fosse a passar, ele abrir a perna e rasteirar. Não, já tinha a perna, fez a interceção e só depois da bola ter tocado e já ter a posição ganha é que o Pavlídis acaba por ir tropeçar na perna que já lá está e, portanto, tudo legal, sem pênalti.

Minuto 34, amarelo Barrenetxea.

Sim, é uma entrada do médio argentino do Benfica sobre o Facundo Buonanotte com o pé direito. Basicamente, o que acontece é que o Barrenetxea acaba por pisar com o seu pé direito, o pé esquerdo do Facundo Buonanotte. Portanto, é aqueles pisões que hoje em dia são praticamente todos penalizados com livre direto e depois, conforme a gravidade, amarelo ou vermelho. Neste caso, vai ser apenas amarelo.

Para fechar a primeira parte, minuto 45, mais um amarelo para o Enzo Fernández.

É aquela situação em que o árbitro assinou uma falta contra o Chelsea e o Enzo Fernández, depois do árbitro apitar, mandou uma charutada na bola um pouquinho para longe. Isto é um complemento desportivo incorreto, pontapear a bola para fora do local, depois do árbitro já ter o jogo interrompido, e bem interrompido, nem sequer foi na passada e por isso o árbitro, por este complemento desportivo, vai mostrar amarelo.

Entretanto, segunda parte. Vamos então que a segunda parte começa logo com o cartão amarelo Buonanotte.

Olha, não concordo, depois de ter visto o lance mais vezes, porque ele estica a perna e com o pé claramente toca na bola. Depois, como o Richard Rios vem em corrida, é lógico que ele não para o movimento, toca na bola e rasteira o adversário. E a parte técnica está certa, porque independentemente de tu chegares primeiro à bola, tens que ter sempre cuidado na maneira como abordas os lances e nunca podes ser só como atuante, toquei na bola e agora varro um adversário. Porque uma coisa é cortares a bola e haver contacto do corpo, à posterior, outra coisa é tu com o pé tirares a bola, porque está lá o pé do adversário, não paras o movimento e rastejas. Até aí, tudo bem. É a saída do meio-campo, não há pisão, não há entrada de sola, é uma rasteira absolutamente normal. Há mais de 50 metros para correr à frente, não é propriamente uma situação de perigo que o jogador leva a bola, porque quem até chegou primeiro foi o jogador do Chelsea e, por isso, eu acho que o livre direto, sim, correto, o amarelo foi exagerado.

Como é que analisas ao minuto 48 a queda de Fredrik Aursnes dentro da área do Chelsea?

Sim, é aquele lance com o Roberto Sánchez, o guarda-redes. Para já, ele faz a mancha. Não parece que houvesse motivo para pênalti, e vou já dizer porque estou a dizer não parece, porque depois já nem tinha, entre aspas, interesse em ver muito mais sobre o lance, porque o Aursnes partiu de fora de jogo. Portanto, a partir do momento que está fora de jogo, mesmo que tivesse ali a analisar um possível pênalti, era anulado pela opção de fora de jogo. E, portanto, é só para dizer que sim, há uma discussão de bola, mas também para as pessoas perceberem que nem sequer vou analisar se é ou não é pênalti, que para mim nem é, porque o Aursnes partiu de fora de jogo e, portanto, automaticamente o assistente bem levantou a bandeirola e tudo certo.

Minuto 49, cartão amarelo, mais um, neste caso, para Richard Rios.

Vai na corrida atrás do Buonanotte e nessa corrida acaba por rasteirar quando o jogador do Chelsea já ia na direção da área, embora a meio do meio-campo, mas ia com velocidade e com espaço à frente para correr. E aqui sim, cartão amarelo bem mostrado.

Outro lance de área é com o Lukaku. Há ou não pênalti?

Sim, é aquele lance entre o Lukaku e o Enzo Fernández, que é mesmo à entrada, mas dentro da área, em que se agarram os dois mutuamente. Aliás, depois há alguns ângulos que até mostram que quem agarra mais é até o Lukaku em torno do Enzo Fernández. E para as pessoas perceberem, isto é na área do Chelsea e aquilo que estava aqui em discussão era se o Enzo Fernández tinha agarrado ou derrubado o Lukaku e isso seria pênalti. Os árbitros têm indicações que quando os jogadores utilizam mutuamente os braços é para seguir, mas aqui não só houve esse abraço, mesmo sem o uso mútuo, mas aquilo que é mais evidente até é falta atacante do Lukaku. Mais relevante e importante, não há motivo para apontar pênalti, tudo certo.

Amarelo. João Pedro, isto agora é sempre a vier. Minuto 62.

Exatamente, este é o tal primeiro cartão amarelo que no direto praticamente nos passou despercebido por uma razão muito simples: é que só depois é que foram buscar o lance que ocorreu num salto do João Pedro com o Barrenetxea e ele, João Pedro, com o braço direito, acertou em cheio na cara, rosto do Barrenetxea. É aquelas entradas de um jogador que salta e está mais preocupado em ir com o braço ao rosto do adversário do que propriamente jogar a bola. E portanto, o árbitro muito bem a mostrar cartão amarelo.

Outro cartão amarelo. É logo a seguir. Há aqui mais um cartão amarelo, neste caso, para o Fredrik Aursnes. Minuto 63.

É a chamada falta tática, é aquele lance em que o Moisés Caicedo recupera a bola e está a sair da área em velocidade e o Aursnes faz um "gentake" lateral e varre completamente o seu adversário. A falta em si já é para cartão amarelo. Sendo uma saída em contra-ataque, é daquelas que não deixa dúvidas, é mesmo para matar ali o jogador e para toda a equipe vir para trás, cartão amarelo bem mostrado.

O Mourinho já falou nisto.

E eu também vou falar.

Pronto, já percebi. Pede-se aqui um segundo amarelo para o João Pedro ao minuto 75.

Olha, é a tal questão Estou convicto que se não houvesse nenhum cartão amarelo para este jogador, se calhar estaríamos a falar de forma muito natural do cartão amarelo. Eu hesitei porque estive a ver várias vezes o lance, porque o Otamendi fica-se a queixar da cara, queixo. O que é que acontece? A bola é metida, para nós percebermos, a bola é chutada e pontapeada e vai para o Otamendi, que está em posição defensiva e que vai claramente de frente abordar o lance para cabecear. Há uma imagem que está pelas costas do Otamendi, em que se vê bem a profundidade do campo, e o João Pedro, a bola ainda vem lá no ar e vem atrás dele. Portanto, ele nem sabe onde é que está a bola. E só se vê o João Pedro a correr na direção do Otamendi. E depois, no momento em que vai chocar com o Otamendi, é quando a bola está mesmo a chegar. Aliás, ele, João Pedro, até leva com a bola nas costas, ele nem se apercebe que a bola vem lá. Ele, João Pedro, vai com o braço dobrado, encostado ao corpo, e aqui é que são os atuantes, contra o Otamendi. O braço realmente acertou no peito. Isto é, do cotovelo para baixo, vamos dizer assim, que é antebraço, acertou no peito, mas da parte de cima, do cotovelo para cima, que é a parte do braço, há um toque no queixo. Não é tanto pela entrada em si, que não é aquelas claras evidentes de braço aberto à cara do adversário, mas é exatamente pelo comportamento, que para mim é incorreto, que é de alguém que está-se a desinteressar completamente da bola, que só vê o adversário e está com os olhos postos nele. Portanto, vai com o objetivo de o derrubar. E mesmo que seja um derrube mais básico, que fosse só um empurrão, isto é um comportamento que para mim é antidesportivo. E depois, não querendo estar a fazer analogias, é um jogador que já tinha visto um cartão amarelo, porque numa situação em que está a disputar com o adversário, teve todo um padrão. Eu não vou dar-lhe o amarelo por causa do padrão, porque como já fez lá atrás, agora teve a mesma intenção. Mas claramente que é um jogador que tem este modus operandi, utilização dos braços para de alguma maneira, na disputa de bola, tocar, acertar, derrubar adversários. Eu vou dar como circunstância para segundo cartão amarelo e até por este enquadramento. O árbitro mostrou 10 cartões amarelos. Já tinha mostrado no jogo do Benfica com o Fenerbahçe, ou Fenerbahçe-Benfica, sete amarelos e depois mais dois num jogador. Portanto, no fundo, nove, sendo que dois no mesmo jogador deu a acumulação. Portanto, um árbitro que mostra com alguma relativa facilidade cartões amarelos e que tem um critério muito apertado. Até dentro do critério apertado que ele estava a ter, ele aqui tinha que mostrar o segundo amarelo. Se fosse um árbitro com dois ou três amarelos, não é que a lei mude, não é isso, mas se fosse um árbitro com dois ou três amarelos, num critério mais largo, com outras situações idênticas. O problema é que ele, neste tipo de circunstâncias, puxou o cartão amarelo com muita facilidade e, portanto, não foi coerente nem com o critério que estava a ter no jogo, e nem até com o jogador que tinha tido um comportamento parecido, idêntico, embora mais evidente do tal cartão amarelo ao minuto 62. E por isso eu vou dar segundo cartão amarelo e, portanto, expulsão para o João Pedro, que devia ter acontecido ao minuto 65.

Aconteceu mais tarde, mas já lá vamos. Minuto 82, não há pênalti de Reece James.

Não, é aquele lance em que o Arsene está na área e cruza, e depois a partir de aí o Otamendi até vai. Olha, fica já na passada, porque isto é quase seguido. O amarelo Otamendi é seguido porque vai protestar com o árbitro por esta circunstância. O Arsene cruza, a bola bate no peito do Reece James, em nenhum momento toca no braço. Mesmo que tocasse no braço, como deu essa sensação, o braço estava dobrado, encostado ao corpo, nunca seria pênalti. Mas neste caso concreto, nem sequer temos isso para analisar. A bola claramente bateu no peito, não bateu no braço e, portanto, não há motivo para apontar pênalti. E o Otamendi, pronto, já está. Até puxa da braceadeira assim, que é braceadeira elástica, a mostrar ao árbitro que é capitão e que isso dá-lhe o privilégio, direito, não é discutir, ir falar com o árbitro. E essa é que pode ter sido a questão. Se calhar devia ter falado com um pouquinho mais de tranquilidade e calma. Se calhar foi isso que o árbitro entendeu, considerou já meio protesto e não conversa, e daí ter mostrado o cartão amarelo. Não me meto nisso no sentido que aceito sempre esses cartões.

Amarelo para Pedro Neto. É o penúltimo lance aqui da análise, minuto 87.

Sobre o Tomás Araújo. Portanto, não há. Na altura ficamos com dúvida se ele não tinha mostrado também amarelo ao Tomás Araújo, porque já vimos a parte final. O Pedro Neto puxou claramente a camisola do Tomás Araújo e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.

Finalmente, a expulsão do João Pedro, que não tinha acontecido ao minuto 75, aconteceu mais tarde, aos 96.

Exato. Estava a ouvir agora a conferência de imprensa, mesmo aqui no direto da Rádio Observador, à bleca de Sport TV, esta questão do treinador estar a dizer que ele vê cartão amarelo, não tocando no Leandro Barreiro, viu o cartão amarelo. Mas bem, porque ele levantou o pé muito alto ao nível da cabeça e faz jogo perigoso. Digamos que impediu que o Leandro Barreiro pudesse ir disputar. Não é preciso acertar e pontapear, porque aí até estaríamos a chegar numa situação de maior gravidade. O fato de levantar acaba por pôr em risco a segurança, o chamado jogo perigoso ativo, em que pões em risco a segurança do teu adversário. E isso, por si só, com solos bem apontados à cabeça do adversário, é circunstância para cartão amarelo, por aquilo que é, no fundo, a maneira como abordas o lance. Eu acho que ele até depois acaba por atingir o Leandro Barreiro, não na cabeça, mas digamos, no momento descendente. E, portanto, esta abordagem é completamente extemporânea, negligente e para mim, bem este segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

Nota final para Daniel Siebert, da Alemanha.

Eu vou dar nota cinco, porque o que é que não joga aqui? Para mim, não joga tantos vermelhos e este árbitro com 10 amarelos e um vermelho, são números pouco normais para aquilo que é a Champions. Manteve a linha do Fenerbahçe-Benfica. As pessoas podem dizer: "Bem, mas os amarelos foram bem mostrados", nem todos foram. E depois, muitas vezes, nós olhamos para o critério que ele leva e vamos dando como positivos os cartões amarelos, muito dentro daquele critério que ele está a utilizar. De qualquer maneira, eu acho que aqui a questão que se coloca é que o João Pedro, que foi expulso, mas podia ter sido mais cedo. É lance que pode dividir opiniões. Há quem considere que se calhar é só falta e não é para segundo cartão amarelo. É lógico que pode ter importância, impacto, porque é uma equipa que fica com menos um 15 minutos antes. Eu tenho sempre dificuldade em fazer esse tipo de ligações. Uma coisa é um pênalti, que também nem sempre pode ser concretizado, ou um gol, ou um fora de jogo, alguma coisa desses lances. Nestas circunstâncias, tenho mais dificuldade em fazer a ligação direta com aquilo que é o resultado. De qualquer maneira, acho que o pecado maior foi a não expulsão do João Pedro ao minuto 65. O mérito é que tivemos alguns lances dentro da área e esses são lances muito impactantes para o jogo e ele aí esteve sempre bem. E, portanto, também é esse mérito que tem. De qualquer maneira, vou dar nota positiva, baixa, porque claramente, do meu ponto de vista, a arbitragem fica afetada por este lance. E só para terminar, para que as pessoas percebam, sempre que se trate de um eventual segundo cartão amarelo, o vídeo ao árbitro não pode interferir, só pode interferir em vermelhos diretos, embora isso já esteja em cima da mesa, já disse isso ontem, em discussão, porventura para a próxima reunião do International Board, fevereiro ou março do ano que vem.

Muito bem, nota cinco dada pelo Pedro Henriques a Daniel Siebert na arbitragem da vitória do Chelsea em Londres, em Stamford Bridge, perante o Benfica por 1x0. Amanhã, Nápoles para o Nápoles-Sporting à mesma hora, às 20h.

Exatamente.

Então até amanhã. Um grande abraço.

Até amanhã. Um abraço. Obrigado.