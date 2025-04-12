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Análise de Pedro Henriques, arbitragem conduzida por Hélder Carvalho. O Porto ganhou um gol aos cinco minutos. Primeira incidência, Pedro, minuto 26, amarelo para Roberto.

Sim, agarrou Rodrigo Mora de forma ostensiva, deliberada. Quando assim é, estes agarrões normalmente são punidos, e bem, por serem inconvenientes desportivos com cartão amarelo. Foi correta a decisão.

Ainda na primeira parte, há aqui um lance aos 41 minutos, não há pênalti sobre Rodrigo Mora.

Não, porque a infração é fora. O Fonte realmente chega ali e eu diria, a palavra não é muito bonita, mas atropela. Portanto, vai com tudo, há um choque de corpo, acaba por atropelar no sentido que derruba completamente o Rodrigo Mora à entrada da área. É fora da área, porque o Rodrigo depois cai e fica caído dentro da área e como foi muito no limite, poderíamos estar aqui perante uma situação. O lance, se o árbitro tivesse decidido bem, era de livre direto e de cartão amarelo, porque cortava uma jogada de perigo. Relembrar que o VAR, nessas circunstâncias, não pode atuar, não pode intervir. Por quê? Porque não foi pênalti. Portanto, sendo falta, mas fora da área, livre direto, o protocolo não prevê a intervenção do árbitro. E estou a repetir isto porque, às vezes, quando leio alguns comentários das pessoas em geral, do público em geral, ainda há esta ideia de que o VAR é para intervir em tudo, inclusivamente faltas na entrada da área. Não, não sendo pênalti, o VAR tem que deixar seguir o lance e nunca pode dizer ao árbitro: "Olha, não é pênalti, mas ficou um livre direto." Ele não pode dizer isso. Ele apenas diz ou é pênalti, se fosse, e mandava, nesse caso, ao monitor, ou sendo fora da área, não pode dizer que o árbitro errou porque não marcou livre direto, apenas diz: "Segue o jogo".

Entretanto, marcando minuto 44, não faz pênalti.

Sim, sobre o Kluivert, é aquela situação que até logo no direto ainda fiquei com algumas dúvidas e vi depois no intervalo, que é aquela situação de uma bola parada e uma mão sobre o ombro do Kluivert. Lógico que os jogadores, quando estão em situação defensiva, põem-se sempre a jeitar ou colocar as mãos e os braços em relação aos seus adversários. No meu ponto de vista, e é bom relembrar que as infrações da lei 12, o saltar, o empurrar, o agarrar, o arrastar, tudo isso, o espírito da lei não é se eu tenho um jogador a agarrar o outro que é falta, é se isso tem uma consequência. Ou seja, se derruba, se ele não pode chegar à bola, se ele é impedido de rematar, se remata com dificuldades, ou seja, tem que haver uma causa e tem que haver um efeito. E no meu ponto vista, não obstante a mão estar no ombro, não há qualquer causa-efeito sobre o Kluivert. Ele não é impedido absolutamente nada, ele faz o lance como se não tivesse lá a mão. E, portanto, para mim, boa decisão, sem pênalti.

Também não há pênalti de Fonte, sem braço. Ou seja, há realmente ali um lance.

Há braço.

Há braço, mas não é pênalti. Pronto, é por aí.

Exatamente, é isso mesmo. É o Gulo que remata, e o remate é frontal, e o Fonte tem o seu braço, a bola bate realmente no braço, o braço direito, e o braço está completamente à frente do corpo e está dobrado, como se tivesse o braço encostado ao peito, é exatamente isso. Quer dizer que não há um braço fora do plano do corpo. Quer dizer que se a bola não batesse no braço, bateria no corpo. E isso é muito importante. E o braço ainda por cima junto, encostado, dobrado e à frente do corpo, é logo atenuantes para que não haja motivo para qualquer infração e, portanto, boa decisão, sem pênalti.

Entretanto, a primeira parte já não tem mais nenhum caso. Segunda parte, logo minuto 52, amarelo para o Fonte.

Exatamente. Corta um ataque prometedor, mesmo na entrada da área, uma falta que é feita sobre o Fábio Vieira e muito bem o árbitro mostrar o livre direto e mostrar o respectivo cartão amarelo.

Sem pênalti sobre PP, minuto 57.

Sim, é um lance entre o Kluivert e o PP, na área, obviamente, o caso é pia, é uma carga de ombro em que o PP sai completamente projetado e fica a pedir pontapé de pênalti. Depois, com as repetições, eu relembro que as cargas são possíveis quando são feitas com o ombro contra igual região do corpo. E o que é considerado igual região do corpo? O ombro e a omoplata. Em tempos, também era a parte frontal, a zona mamilar, mas agora isso já foi retirado da lei. Portanto, sempre que eu, com o ombro, carrego o ombro e a omoplata do meu adversário, na disputa de bola, isto é, com a bola numa distância jogável, como era o caso, embora isso também já não esteja na lei, mas antes era considerado até três metros a bola está à distância jogável, porque se for feita com a bola a 10 metros, essa carga, mesmo que seja legal, passa a ser incorreta. Mas de qualquer maneira, é uma carga de ombro pura e dura, simplesmente é mais forte nesse contato e por isso sem motivo para pontapé de pênalti.

Minuto 58, o motivo é exatamente este, sem pênalti de Larrazabal.

Exatamente. É o Gulo uma vez mais na jogada, faz um cabeceamento, o Larrazabal está de costas e logo aí o fato dele estar de costas, mesmo que a bola lhe batesse no braço, teria aqui uma grande atenuante, porque ainda por cima era um chamado cabeceamento de perto, bola inesperada, à queima, etc. Mas a bola não bateu sequer no braço, isso nem sequer temos que analisar isso. A bola bateu na omoplata esquerda. E eu relembro que o braço é dividido em duas zonas, chamada zona verde e zona vermelha, e não sou eu que estou a dizer, é mesmo assim que vem nas regras e no livro, e considera-se a zona verde em que nunca é infração, termina a axila, projeta-se a axila para o braço, digamos que dessa projeção para cima. Ou seja, digamos do fim da axila para cima, em relação ao braço, é a zona verde, se a bola tocar lá, nunca há infração. Da axila para baixo, isto projetando para o braço, é sempre considerada zona vermelha, e depois aí vai-se ver se foi deliberado, se foi intencional, se tinha o braço aberto, etc. Neste caso, bateu numa zona que nem sequer é considerada braço, que é na zona da omoplata. É como se batesse no peito ou na cabeça ou outra zona qualquer. Portanto, é uma zona legal e por isso nem sequer há motivo para qualquer análise de infração de mão ou de braço, porque não faz parte sequer dessa parte do corpo.

Minuto 67, amarelo para Zé Pedro.

É uma disputa de bola com o Lelo, Zé Pedro muito duro na maneira como aborda o lance e dá-lhe ali com os pitões e o árbitro considera negligente em mostrar o cartão amarelo.

Foi o jogo dos sem pênaltis.

Exatamente.

Minuto 72, não há pênalti sobre Samu.

Não, o Samu acaba por cair sozinho na área e nós quando dizemos isto pensamos: "Então, mas se ele caiu sozinho, projetou-se, tentou sacar o pênalti." Não, eu acho que esse é lance muito engraçado e para mostrar aos árbitros, sobretudo nos núcleos, quando nós temos as ações às terças e às quintas-feiras. Por quê? Porque é lance típico em que um jogador, sim, acaba por cair, ninguém lhe toca, mas ele cai porque se desequilibra completamente na maneira como tenta fazer a recepção da bola. Portanto, não há pênalti, porque ninguém lhe tocou, ponto número um. Ponto número dois, não há cartão amarelo por simulação, porque ele não tenta cavar o pênalti, ele desequilibra-se na maneira como aborda o lance e perde toda a noção espaço-temporal e daí cair no chão. Portanto, mais importante, sem motivo para pontapé de pênalti.

Muito perto do fim, minuto 78, amarelo para o Martim Fernandes.

É aquela situação que vai atrás do Henrique Pereira e agarra ou puxa, a chamada falta tática para destruir a jogada. Normalmente chamamos falta útil e, portanto, cartão amarelo é o necessário.

E falta aqui o amarelo para Rodrigo Mora. Minuto 81.

Eu penso que é para o Francisco.

Ok. Puseste aqui Rodrigo?

Peço desculpa.

Não, faz mal.

Não, porque isto do Mora e do Moura é exatamente. Vamos deixar o último nome, é para o Francisco.

Para o defesa.

Para o defesa, exatamente, porque dá com os cotovelos na cara do Laarasabal, junto à linha lateral, e deu duas vezes. É um lance em que, curiosamente, no direto passa um pouquinho despercebido e depois a Sport TV faz duas ou três repetições de lances distintos onde aparece esse lance. Há aquele complemento antidesportivo. Eu relembro que as mãos, os braços, cotovelos, tudo o que é cabeça, cara, punidos com livre direto e pelo menos amarelo, e depois se for de força excessiva, na perspectiva de agredir, será cartão vermelho. Não é o caso, mas há aqui este comportamento antidesportivo e, portanto, o Francisco podia ter visto aqui cartão amarelo, que não viu.

Falta a nota. A nota então para Hélder Carvalho.

Nota positiva, nota 7. Obviamente, temos este último lance, mas de resto é tudo de boas decisões. Ele tem vários lances que não sendo de grau de dificuldade elevado, o fato é que, como tu disseste, foi o jogo dos 100 pênaltis, ou seja, 100 com S, não de cem com C. Isto para dizer o quê? Que realmente houve várias decisões que o árbitro teve que tomar e tomou-as bem, sozinho, sem necessidade do vídeo-árbitro. Ou melhor dizendo, o vídeo-árbitro apenas se limitou a confirmar as boas decisões, porque ele teve vários lances de área e foi um jogo muito rico nesse aspecto e que podia o árbitro ter errado, assinado pênaltis errados ou o que fosse. Mas não foi o caso, acertou, fez uma arbitragem que eu considero tranquila, positiva e por isso, com esta arbitragem positiva, em boas decisões de área, dou a nota 7.

Nota 7 para Hélder Carvalho, atribuída pelo Pedro Henriques no "Sem Falta". Pedro, então até amanhã para o Benfica-Arouca.

Exatamente, um grande abraço e até amanhã.

Até amanhã.