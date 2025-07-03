Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sem falta, fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. Pedro Henriques, muito bem-vindo.

Boa noite.

Muito boa noite. Logo ao segundo minuto, primeiro gol da Espanha, tudo legal.

Sim, aqui a questão era se havia ou não uma posição de fora de jogo. Percebemos que quando a bola é cruzada, há uma jogadora portuguesa, que é a Diana Gomes, que do lado direito da defesa portuguesa, que não subiu com o resto das colegas e acaba por pôr, após o passe da Carmona, a González Rodríguez, que acaba por finalizar em jogo e, por isso, gol legal, que a árbitra assistente muito bem validou e depois que o vídeo árbitro, obviamente, confirmou.

A Espanha volta a marcar aos sete minutos, portanto, 2x0, foi muito rápido. E também aqui parece-me tudo legal.

Sim, é questão de uma vez mais do fora de jogo. A Caldentey cruza, a López é quem finaliza. A questão é que quando se para as imagens no momento do cruzamento da Caldentey, há uma jogadora, que é a número nove, a González, que está em fora de jogo posicional, mas não tenta jogar a bola, não tem qualquer impacto na ação das adversárias. A bola cruza, passa por toda a frente defensiva, inclusivamente pela González, e indo depois para o poste mais longe, onde aparece então o segundo gol da López. E por isso, este fora de jogo posicional é só isso, não tomou parte ativa e por isso mais um gol bem validado à Espanha.

Ainda na primeira parte, quarto gol, também da equipe espanhola, minuto 43, algo a apontar?

É só a questão porque muitas vezes as pessoas ficam um bocadinho confusas quando aparece uma jogadora que não tem ninguém pela frente, encosta a bola pra baliza, quando a bola vem de um cruzamento.

Estás a falar daquela fora de jogo posicional, não é?

Não, neste caso, estou a falar da González Rodríguez. Eu vou dizer que ela marcou o gol, não sei se a bola vem do ferro. Há um cruzamento da esquerda, a bola bate no ferro, sobra pra ela, que sem querer, acaba por fazer o gol. E quando eu digo sem querer, parece que a bola ressalta mais nela do que realmente ela tentou fazer o gol. Isto pra dizer o quê? Para muita gente, às vezes faz confusão como é com as jogadoras. Não tem ninguém pela frente. As pessoas acham que é fora de jogo. Ora, o que conta nesta circunstância é o momento em que há uma bola cruzada, porque depois a bola vai ao poste, ao ferro, e os postes e as traves são elementos neutros do terreno, portanto, não contam pra nada, por assim dizer. E no momento em que há o cruzamento, que vem da esquerda, a González Rodríguez já está atrás da linha da bola. E, portanto, é isso que conta. E uma jogadora quando está, uma jogadora, um jogador, portanto, neste caso, em termos universais, quando está atrás da linha da bola ou em linha com a bola, no momento em que há o cruzamento, nunca está em fora de jogo, independentemente de ter zero pessoas à frente pra depois no remate ou uma. Neste caso, não era o caso, mas de qualquer maneira, pra dizer que não há fora de jogo, porque realmente ela está atrás da linha da bola no momento do cruzamento e a partir daí não interessa quantas pessoas estão à frente dessa jogadora, porque o que conta, efetivamente, é o momento do cruzamento e ela está atrás da linha da bola. E portanto, isso pra dizer que os quatro gols são todos legais, mas eu aqui falei sobretudo do 1x0, 2x0 e do 4x0, porque foram os gols que suscitaram, de alguma maneira, alguma questão relativamente à questão do fora de jogo e foram todos legais.

Segunda parte, cartão amarelo. Cartão amarelo, de resto, é o único cartão amarelo que foi exibido.

Único, exatamente.

De resto, Portugal tem apenas aqui duas faltas na primeira parte. Ainda há pouco ouvimos o Francisco Neto a falar desta questão de Portugal. Ora, cartão amarelo é bem dado para a central Laia Aleixandri.

Sim, a Laia Aleixandri acaba por fazer na forma como Portugal estava a atacar o corredor direito. A Laia, portanto, está no corredor esquerdo, conforme estavam a defender. Uma falta sobre a Jéssica Silva. É uma entrada, por si só já é dura, de rasteira, portanto, acaba o rasteirar, mas acima de tudo, enquadrado naquilo que é falta tática, que normalmente as pessoas dizem que falta útil. Qual foi o objetivo? Rasteirar, porque ela, se passa, fica com o corredor direito todo para correr, digamos, isolada. E portanto, para evitar que houvesse essa circunstância, e mesmo sobre a linha do meio-campo, acabo por fazer esta falta, e portanto, ser uma falta tática bem assinalada, dúvida direta e o respectivo cartão amarelo.

Entretanto, lance de área, não há pênalti, na realidade, sobre a Fátima Pinto.

É aquele lance em que a Fátima Pinto fica a queixar-se, e percebe-se o porquê, da cabeça, num cruzamento. Aliás, é decorrente deste pontapé livre que depois a bola acaba por chegar à área e a guarda-redes, a Adriana Nanclares, acaba por sair e com ambos os punhos socar a bola. Ato contínuo, no momento descendente, acaba por acertar com o cotovelo na cabeça da Fátima Pinto, que ainda por cima potencia a consequência de ser aleijado, porque cai relativamente mal no chão e bate também com a cabeça no chão. Aliás, dá-me a ideia que é mais por essa queda no solo propriamente pelo contato do cotovelo. E aqui relembro sempre aquilo que é fundamental pra um guarda-redes, que não quer dizer que o fato de jogar na bola invalide uma eventual falta, mas neste caso concreto, uma guarda-redes que sai e claramente chega primeiro à bola, claramente acerta com os punhos na bola e depois tem que cair, tem que fazer o seu momento descendente. Uma vez que subiu em altura, tem que descer. E é nesse momento da queda ou do momento descendente, porque também a Fátima Pinto chega tarde e vai tentar disputar a bola. Portanto, a própria Fátima também potencia esse possível contato, que acaba por haver esse contato cotovelo na cabeça. Mas, portanto, tudo legal, sem motivo para apontar pênalti. De resto, foi o entendimento da árbitra e foi também o entendimento da vídeo-árbitra.

Tenho aqui uma nota tua para falar de aspetos, de facto.

De forma rápida.

Sim, mas primeiro eu queria saber a tua nota, já agora para despachar esta parte.

Sim.

Se calhar faz mais sentido.

Não, claro que sim. Faz mais sentido, exatamente.

E a Liliana, da B3, da Romênia, que nota dás?

Vou dar nota positiva, nota 7. Teve uma arbitragem claramente positiva, um jogo com poucas faltas, com apenas um cartão amarelo e o cartão amarelo foi bem mostrado. Decisão de área apenas houve uma mais relevante e ela também esteve bem. O videoárbitro austríaco, Jared Gillet, também acaba por validar todas essas circunstâncias, quer dos gols que não foram fora de jogo, quer dessa situação de área, e por isso é uma nota claramente positiva. Os árbitros, entre aspas, não têm culpa dos resultados desnivelados. O que devem fazer sempre nessas circunstâncias é não complicar e aproveitar o grau de intensidade menor que muitas vezes os jogos têm sob o ponto de vista de arbitragem, de discussão, de lance, de faltas, etc. E por isso, acaba por ser uma arbitragem claramente positiva.

Então fala-me desta questão que tu lances aqui, que é aspectos das tecnologias novas no Campeonato da Europa.

Sim, eu queria relembrar que a partir de 1 de julho, entrou em vigor uma série de alterações às leis de jogo, a seu tempo iremos falando sobre elas. Algumas delas já tínhamos visto, ou estamos a ver, aliás, desde que começou o Mundial de Clubes. Mas eu queria relembrar, em relação a este Campeonato Europeu Feminino, alguns aspectos. Em primeiro lugar, a questão da videoarbitragem, que já não é novidade, mas que tem esta questão muito interessante, é que os videoárbitros estão no genéricidade de futebol, como nós temos em Portugal, portanto não estão nos estádios, estão naquilo que é a sede da UEFA, em Nyon, é lá que tem o seu centro operacional e é de lá que fazem todo este acompanhamento dos jogos. E nós temos lá um videoárbitro, obviamente não para este jogo, mas temos também um videoárbitro, a seu tempo também teremos a oportunidade de falar da equipa portuguesa, da Catarina Campos, mas para já dizer que também temos um videoárbitro, que é o Tiago Martins, que está também em ação e de resto entrou em ação hoje. Mas sobre isso falaremos depois naquilo que é o nosso programa da Campeã. Relembrar que também temos GLT, a chamada Goal Line Technology, a tecnologia de linha de gol, o que significa que qualquer bola que possa entrar totalmente ou não, não depende do VAR, nem depende do olho humano, depende de uma tecnologia, do mapeamento que existe através dos chips e obviamente que a partir daí, se for gol, nós teremos sempre a certeza tecnológica que é ou que não é. E também a chamada SAOT, que é a tecnologia do fora de jogo semiautomático, porque a bola, além de chip, também tem sensores, o que significa que todos os toques que forem dados na bola, cabeçamento, pé, o que quer que seja, tudo isso, pode ser que tenhamos um dia destes uma dessas situações, aparece um gênero de graficozinho, parece um eletrocardiograma.

É quase uma caixa negra, não é? Dentro da bola, qualquer dia.

Exatamente. É que no fundo, se houver um jogador, uma jogadora, neste caso, que toca a bola, esse toque que é dado na bola é perceptível. E isso vai ser muito útil. Olha, quando foi aquela questão do penalti a dois toques do Atlético de Madrid com o Real Madrid, ficam as dúvidas feitas se haveria dois toques ou não. E esta tecnologia é muito boa porque também tem mais duas coisas misturadas, que é a tecnologia da própria bola, da Kinect Ball, que é uma tecnologia chamada Kinect Ball, dita assim do inglês muito rápido, que ainda por cima tem uma coisa muito interessante, é que estão aliados a dados de posicionamento dos jogadores. Elas têm um gênero de mapeamento também e com o recurso à inteligência artificial, que está também aqui pela primeira vez num campeonato desta grandeza. Isso vai dar decisões mais rápidas e fiáveis. Se houver uma situação de mão, por exemplo, é muito fácil de perceber quando às vezes essa questão não se consegue detetar. Qualquer toque individual que seja dado por um jogador na bola, o videoárbitro vai receber isso em tempo real e sem grandes perdas de tempo, tal como o fora de jogo semiautomático, não há lá colocação de linhas, aquilo é tudo muito rápido. Por quê? Porque o sensor dá o momento do passe, já não temos que ficar ali com o frame pra frente e pra trás pra ver quando é que o jogador realmente passou a bola. Isso é detectado pela bola, automaticamente a tecnologia tridimensional mostra-nos com precisão absoluta e com inteligência artificial à mistura, que está ou não está fora de jogo, por muito pouquinho que seja, estando ou não estando. Não há ali erro praticamente humano que possa aparecer, como aparece muitas vezes nas nossas tecnologias que ainda temos nas nossas competições nacionais. Portanto, é realmente um campeonato todo ele com estas tecnologias que podemos às vezes dizer: "Mas são grandes investimentos." São, mas estamos num campeonato e às vezes há de momento um apuramento, uma passagem, até o campeão pode ser decidido num destes momentos em que a bola entra ou não entra totalmente, em que realmente o momento do passe é determinante pra questão do fora de jogo estar ou não estar. E portanto, estas tecnologias vêm ajudar muito a tomar decisão e vêm reduzir muito o possível erro do árbitro. E era um bocadinho sobre isto, para já, que há mais coisas para dizer noutras oportunidades sobre estas tecnologias que estão a serviço aqui também do Campeonato Europeu Feminino.

Muito bem, Pedro. Pedro Henriques deu a nota 7 à Ioana Demetrescu da Romênia. Pedro, então até daqui a três, quatro dias, se não me falha, é dia 7, Portugal e Itália.

Exato.

Grande abraço pra ti. Fica disponível também este Sem Falta através do podcast da Rádio Observador.