FC Porto - Bayer Leverkusen. "Quem arbitrou o jogo foi o VAR"

Neste Sem Falta, Pedro Henriques destaca a intervenção do VAR no jogo do FC Porto com o Bayer Leverkusen (2-0). Destaque para o golo anulado aos dragões, seguido de penálti. Nota 5 (de 0 a 10).