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Está dado o apito inicial de mais um Sem Falta, o Sem Falta, neste caso, que vai pôr o apito final à 16ª jornada e também ao ano civil de 2025. Vamos a isso. É o trabalho de Bruno Costa na vitória do Futebol Clube do Porto por 2x0 frente ao Aves. Pedro Henriques, tudo a postos?

Muito boa noite. Vamos embora.

E vamos começar logo ao minuto 21, reclamavam os adeptos do Porto e também alguns elementos do banco e da equipa, um alegado penalti sobre Frold na área do Aves ao minuto 21. Pedro, havia motivo para isso?

Em primeiro lugar, a haver infração, nós sabemos, as infrações são punidas, com exceção dos agarrões, onde tem o início da sua ação. Portanto, tudo que seja cargas, rasteiras, pontapés, empurrões, é sempre onde tem o início da ação. E o início da ação neste lance que foi disputado entre o Frold e o Pedro Lima foi fora da área e, portanto, a ser falta, seria livre direto, neste caso, a favor do Porto, e não pontapé de penalti. De qualquer maneira, no meu ponto de vista, Frold estica a perna, Pedro Lima estica a perna. Certo que Pedro Lima está nas costas, mas ambos esticam a perna na tentativa de disputar a bola com vantagem do Frold, que está na frente. Para mim, há contato, mas não há carga, empurrão ou qualquer outro tipo de infração e por isso eu dou como boa a decisão da equipa de arbitragem em nada ter assinalado, nomeadamente nem livre direto e muito menos, obviamente, pontapé de penalti.

Ao minuto 24, mais ou menos na mesma zona, não no mesmo exato lugar, mas no mesmo retângulo, reclamavam os homens do Porto um alegado penalti cometido por um dos homens do Aves sobre Samu. Resta saber se ficou alguma coisa para marcar, Pedro.

Não, também sem penalti. A câmera detrás da baliza é aquela que mostra a melhor repetição e em que se percebe uma coisa: o Rivas está a correr, em termos defensivos, ou está a recuar e está na direção da sua própria baliza, mantendo sempre a sua trajetória direita. Enquanto que o Samu, como está ligeiramente puxado pra frente e na tentativa de recuar, porque o cruzamento vinha da esquerda e ele precisa de espaço e recuar, é ele que se vai deslocar mais na direção de ir contra o Rivas do que propriamente o Rivas nas suas costas, que, por exemplo, vinha por trás e carregou ou foi contra o Samu. Portanto, é o Samu que vai acabar por recuar e ir contra o Rivas, que tem a posição ganha e não tem que sair do sítio onde está. Portanto, apenas fez corpo firme quando sentiu que o Samu, recuando, foi contra ele. Obviamente, qualquer jogador que está na área adversária em situação de ataque, até os centrais que sobem, sempre que sentem contactos, têm uma tendência normal, natural para a queda, no sentido de tentarem potenciar, tentarem ganhar aquilo que normalmente é o pontapé de penalti. Para mim, boa decisão, sem penalti.

E ao minuto 26, mais uma reclamação, mas agora mudamos de área. Desta feita, um alegado penalti sobre Pedro Lima na área do Porto. Também reclamaram os homens do Aves. Agora, Pedro, o veredito é teu.

Sim, e este é o lance, talvez, quando as palavras do treinador do Aves, que diz que não quer pagar multas de 200 mil, etc.

Era este lance que estava a referir.

Exatamente. Para mim, sem penalti, ponto. Porque são lances totalmente diferentes. Eu sei que depois há a tendência, que estamos muito recentes do jogo ontem do Braga e Benfica, para ir fazer comparações. E este é o erro, obviamente, que depois passa essa narrativa, mas compete-me a mim, como especialista e pessoa dentro das leis, dizer o seguinte: em primeiro lugar, os lances nunca são iguais. É impossível, é quase impossível arranjarmos dois lances iguais. E há fatores que, diferenciando um lance para o outro, fazem com que num sejam falta e noutros não sejam. E qual é a grande diferença neste? É que também neste lance a bola é cruzada, é o Martim Fernandes com o Pedro Lima. O Pedro Lima não está parado para recepcionar a bola. O Pedro Lima recua, vai para trás para tentar recepcionar essa bola e o Martim Fernandes, que está nas suas costas, vai pra frente. Portanto, há um movimento contrário de ambos os jogadores, que é diferente de um jogador ter a posse de bola, ter a bola dominada e o adversário, para tentar tirar, choca contra ele, carrega, etc. Aqui não, é uma bola que é cruzada, disponível para os dois jogadores, ninguém está de posse de bola e Pedro Lima recua e Martim Fernandes avança. E obviamente, se eu recuo e o outro avança, o choque que vai ser dado é o peito ou a parte da frente do adversário nas minhas costas, porque eu estou a recuar, estou de costas. Além disso, há outro fator muito importante. Digamos que este choque resulta do movimento contrário de ambos os jogadores. E mais do que isso, o Martim Fernandes consegue cortar ou tocar a bola de cabeça. Portanto, há aqui um fator também diferenciador que é o jogador Martim Fernandes, ao cabecear, corta a bola. E portanto, o contacto também é providenciado por alguém que tenta chegar à bola, cabeceia a bola e obviamente dois corpos no ar, um para trás, outro para frente, acabam por chocar. Para mim, não há carga nas costas sobre o Pedro Lima, para mim não há motivo para pontapé de penalti e é uma boa decisão da equipa de arbitragem em nada ter assinalado.

Pedro, seguimos neste encontro ao minuto 45 mais um, porque na tua opinião ficou um amarelo por mostrar a um homem do Aves.

Sim, na primeira parte a gestão disciplinar do árbitro não foi a mais adequada. Já tinha havido uma situação de agarrão que o árbitro não tinha penalizado no meio-campo, deixando ali já alguns protestos, e depois tem aqui mesmo nos descontos, no minuto 45 mais um e, como vamos ver dois minutos depois, dois lances que acabam por não ser, no meu ponto de vista, bem geridos, talvez os únicos. Aqui o Óscar Pereira estica a perna direita, na disputa da bola com o William Gomes, é junto à linha lateral, não toca na bola e de sola e com os pitões pisa o pé esquerdo de William Gomes. E portanto, um cartão amarelo, porque é uma entrada fora a tempo e negligente, passível de cartão amarelo, e o árbitro não deu. Portanto, assinalou o livre direto, e bem, mas não mostrou o respectivo cartão e para mim havia motivo para cartão amarelo.

E dois minutos depois, aos 45 mais três, na tua opinião Há uma falta da mesma natureza a beneficiar a mesma equipa. Neste caso, mais um amarelo por mostrar ao homem do Aves.

Exatamente. E aqui, como o árbitro já tinha, no meio-campo, por um agarrão do jogador do Aves ao jogador do Futebol Clube do Porto, não tinha mostrado cartão amarelo, eu tentei entender, porque era no meio-campo, não era propriamente uma situação de transição, um jogador em corrida. Era uma situação do jogador que estava com a bola e estava a ser agarrado, mas nem sequer estava em progressão. E como agarrou, ele largou logo, o árbitro assinou a falta e eu entendi essa gestão. Aqui não, já é próximo da área, e quando digo da área, é da área do Aves, é o PP que está no ataque, e o Ponck começa por agarrar com a mão esquerda, o ombro esquerdo do PP, e depois mantém esse agarrão passando para a camisola. Portanto, diríamos que há aqui uma certa persistência em relação a este agarrar a camisola, que ainda por cima é perto da área e pelo local, mas sobretudo pelo complemento desportivo, e ainda por cima com o outro amarelo que ele tinha feito a gestão, se ele aqui tem mostrado cartão amarelo, tinha matado, tinha posto em silêncio, porque as pessoas iriam compreender a gestão que foi feita lá atrás, um último aviso e agora um outro agarrão penalizado. E o árbitro aqui não o fez e, de certa forma, virou um pouquinho o público contra ele, ainda por cima mesmo ao acabar, logo assim deu o apito final. Mas ficou o cartão amarelo por mostrar aqui.

Pedro, temos a análise dos lances da segunda parte para fazer e é logo ao minuto 47, o gol de Samu. A única coisa que resta saber é se há alguma irregularidade no processo.

Não, é um gol legal, mas em que o Rodrigo Mora ia estragando a festa, porque o Samu recebe a bola, está de costas, dribla o seu adversário, mete a bola para frente e ele próprio vai buscar. Ele fez a festa toda. Se recepcionou, driblou o adversário, projetou a bola para frente e foi ele próprio buscar a bola. O que é que acontece? Quando o Samu está no drible e toca a bola para frente, neste momento o Rodrigo Mora está em fora de jogo. E o Rodrigo Mora tem a tentação quase de tocar na bola que o Samu tinha colocado para frente, mas no último instante, o Rodrigo Mora parou, puxou o corpo para trás para que deixasse passar o próprio colega que tinha feito, digamos assim, um passe dele para ele próprio. E isto foi muito importante, porque se o Rodrigo Mora toca na bola, era fora de jogo. Se o Rodrigo Mora, mesmo estando em fora de jogo de posição, não tocando a bola, se tivesse tido impacto em algum adversário que por perto tentasse chegar à bola e ficasse impedido por causa da posição do Rodrigo Mora, mesmo não tocando a bola, também poderia ser punido por fora de jogo. Só que, estas duas situações não se verificaram. O Rodrigo Mora não tomou parte ativa no jogo porque não tocou na bola, mas também não tomou parte ativa no jogo impactando em qualquer ação do adversário, impedindo de jogar a bola, alguém, ou de se movimentar ou se deslocar. Portanto, não tem qualquer consequência este fora de jogo posicional, que ele, no último instante, conseguiu racionar e parar o seu movimento. Por isso, gol legal do Futebol Clube do Porto, gol legal do Samu.

Ao minuto 50 temos amarelo para Raul Grau, da equipa do Aves. Resta saber se bem mostrado, Pedro.

Aqui foi o terceiro agarrão. E aqui o árbitro já não podia gerir mais e bem, até mereceu o aplauso do público um bocadinho irônico, porque o Raul Grau acaba por trás, uma vez também mais em relação ao PP, e agarrou e puxou de forma ostensiva e evidente a camisola do PP, e uma vez mais próximo da área. Não só a sanção disciplinar pelo complemento desportivo, do agarrar, que já era o terceiro, como também o local em si justificou claramente este cartão amarelo que foi bem mostrado.

E temos depois, Pedro, nesta segunda parte, ainda um lance a envolver, neste caso, William Gomes do Futebol Clube do Porto. Mais um amarelo desta feita, bem mostrado ou errou aqui o árbitro?

Não, bem mostrado. O William Gomes estica a perna esquerda para tentar jogar a bola, mas está longe da possibilidade de o jogar e acaba por tocar, rasteirar o pé/tornozelo, entre o pé e o tornozelo esquerdo do Pedro Lima. Uma entrada também fora de tempo, já a bola não estava lá, e negligente. Não tem em conta o perigo e as consequências do ato, na maneira como projetou o seu pé. E bem o árbitro mostrar aqui o respetivo cartão amarelo ao minuto 52.

E ao minuto 60, o lance que trouxe o segundo gol do Futebol Clube do Porto, o pênalti que levou ao segundo gol do Futebol Clube do Porto, foi feito sobre Gabri Veiga, na área do Aves, e inicialmente o árbitro até marcou falta atacante, se não estou em erro, Pedro. Mas depois o VAR veio aqui ditar outra coisa.

Sim, o VAR esteve bem nesta sua intervenção e é o mesmo motivo para pontapé de pênalti. Começo pela decisão final. O que o árbitro interpreta? Que o Gabri Veiga teria se apresentado de sola de cima para baixo, e é primeiro essa a sensação que até que dá, e teria feito jogo perigoso. E o Ponck, ao tentar pontapear, como o adversário tinha se apresentado de sola de cima para baixo, tinha feito o jogo perigoso e por isso é que ele pontapeou, o Ponck pontapeou o Gabri Veiga. E esta é a primeira indução e a primeira análise que o árbitro tem em movimento muito rápido. E daí marcar a falta contra, neste caso, o Futebol Clube do Porto. Só que o VAR reverteu, porque depois as repetições do VAR são muito boas e claras. Ou seja, primeiro lugar, ver a posição do Gabri Veiga se estava ou não em fora de jogo. E percebe-se que quando o Samu toca na bola e a bola faz um arco e vai para as costas do Ponck, esse momento é muito importante, é o próprio Ponck que está a pôr em jogo o Gabri Veiga. Não há fora de jogo Gabri Veiga, porque se houvesse fora de jogo, era primeiro e antes o pênalti, neste caso concreto. A seguir, percebe-se claramente que o Gabri Veiga chegou primeiro à bola, tocou com a ponta do pé direito na bola. Este fator é muito importante, ter chegado primeiro e ter tocado na bola. E só depois de ele ter tocado na bola e chegado primeiro é que posteriormente o jogador cabo-verdiano, o Ponck, acaba por pontapear o médio espanhol do Futebol Clube do Porto. E portanto, quem faz a falta não é o Gabri Veiga, mas sim o jogador Ponck, que pontapeia o seu adversário quando este, Gabri Veiga, já tinha tocado na bola. E por isso o pontapé de pênalti bem assinalado, o árbitro não perdeu muito tempo no monitor porque percebeu claramente a jogada e o que aconteceu na realidade. Uma boa decisão, uma boa intervenção do VAR.

E depois tivemos, dos 60 aos 90, meia hora de muita calma na arbitragem, mas com um erro, na tua opinião, mesmo a terminar, Pedro, e o erro tem a ver com o tempo de compensação.

É lógico que compete sempre ao árbitro. Digamos que é discricionário o tempo que o árbitro dá, mas o árbitro é obrigado a dar esse tempo. Mas depois há aqui alguns elementos que são relevantes e importantes. Eu relembro que esta competição específica é determinada por melhores marcadores, gols marcados, fritos para a competição, que é para campeões, para subidas, sobretudo no plano final, na parte final da tabela, às vezes um gol a mais ou dois pode fazer diferença quando as equipes estão todas muito emparelhadas e com prontos. E também há aquela questão, não sendo a mais importante, também é importante, que é os melhores marcadores. Portanto, todos os minutos contam, porque os melhores marcadores também podem fazer gol. Então é uma competição que depende exatamente desse rigor. Ora, o que acontece é que o árbitro dá três minutos e nós tivemos várias incidências, seis paragens para substituições, onde entraram novos jogadores. A 45 segundos cada paragem, que é o que está determinado, só aqui tínhamos quatro minutos e meio, portanto, bem para além dos três minutos. Depois tivemos dois gols, que também entram nas contas por causa das comemorações. Um deles de penal.

Exatamente, por VAR.

O tal onde o VAR teve que rever essa imagem, onde chamou o árbitro para ir ao monitor. E depois ainda tivemos no último minuto, embora menos tempo, um fumo ao nível do relvado, por causa do tal minuto 88 dos parabéns ou da homenagem que foi feita ao Pinto da Costa. Portanto, tivemos muito fumo que fez com que depois o jogo tivesse também algum tempo parado. E obviamente que, no mínimo, estaríamos a falar de seis e não três minutos. E acho que este rigor, uma coisa é a Taça de Portugal, em que uma equipe ganha, a outra está eliminada e chegas ao fim, já uma equipe que está eliminada não tem hipótese, eu compreendo um encurtamento desse tempo. Agora, nesta competição de campeonato, continuo a bater muito por isto, que é dar minutos com mais rigor, porque é importante para a própria competição.

E para fechar este encontro, que fecha também a jornada e ainda fecha o ano, Pedro Henriques, aqui nas Emissões de Esportes da Rádio Observador. Minuto 93, Ponck viu cartão amarelo, estou em crer, na tua opinião, era motivo?

Não viu.

Não viu. Era só falta Ponck. E era motivo para cartão amarelo?

Não, também não era. Portanto, eu coloquei este lance porque o Ponck já tinha cartão amarelo, e se visse este cartão amarelo, era o segundo, era expulso. Mas bem, porque o Samu ficou a se queixar da cabeça, e a primeira impressão que se tem é que o Ponck, ao ter entrado por trás, teria levado o cotovelo à cabeça, à nuca, neste caso, do seu adversário. E estas entradas, quando são de cotovelo, de braço à cabeça, à cara e à nuca dos adversários, são sempre a punir com livre direto e cartão amarelo. Mas depois, razão dada ao árbitro só ter assinado livre direto e não ter mostrado cartão amarelo, percebe-se que ele apresenta-se realmente com o braço à frente, mas dobrado e junto ao corpo, e acaba por mais com o braço dobrado, nada de cotovelo, e sobretudo com o próprio ombro esquerdo carregar na zona da omoplata e das costas o Samu. Portanto, não há nenhuma infração na cabeça. Acredito que o Samu depois na queda possa ter feito algum movimento para escoriação que o tenha colocado com dores ao nível da cabeça, mas não há nenhuma entrada à cabeça. Isso é que é muito importante. E por isso é uma falta normal, no sentido que é falta, obviamente, nas costas do adversário, com uma entrada, sobretudo, de ombro na zona das costas e da omoplata, e um bocadinho de braço, mas sem ser com o braço esticado, nem com cotovelo, nem nada disso. Portanto, bem o árbitro em ter só assinado o livre direto e não ter mostrado cartão amarelo, porque se mostrasse, tinha que expulsar o Ponck, e não era justo neste caso.

E resta saber, nesta vitória do Foco do Porto frente ao Aves por 2 x 0, quanto merece de nota Bruno Costa, o árbitro desta partida.

Eu dou a nota seis, nota positiva. Não dou sete porque digamos que um dos momentos importantes do jogo, que é o pontapé de penalti, é mérito, não é demérito, é de espaço mérito, portanto, é com todo o mérito do VAR. E eu, quando os árbitros tomam decisões importantes de penaltis sem a ajuda do VAR, tento sempre dar mais um pontinho para valorizar essa ação. Dito de outra maneira, se não fosse o VAR, teríamos aqui um caso de jogo que podia ser mais complicado, até para o resultado. O VAR aparece no momento quando foi mais preciso, nesse momento do penalti. A arbitragem, obviamente, foi claramente positiva. Eu destacaria que a gestão disciplinada da primeira parte não foi tão boa, sobretudo com aquelas duas situações em que o árbitro não mostrou cartão amarelo. E também um aspecto que é importante, que é o esforço bastante grande que o árbitro fez para privilegiar o contato físico e deixar jogar. E isto refletiu-se num número que é muito interessante e dos números mais baixos da nossa liga, de certeza até o final do campeonato, é que só houve, há sites que dão 14 faltas, há outros que dão 15. Aquele que eu sigo, que para mim é mais fiável, 15 faltas, e portanto seja 15 ou 14 faltas, é um número extremamente baixo para a nossa liga, e este esforço e este mérito também tem a ver, obviamente, com os jogadores, mas muito com a maneira como o árbitro deixou jogar. Cometeu erros, sim, mas privilegiou o contato físico e isso também é sempre relevante e importante. Uma arbitragem igualmente positiva, em que o VAR se destaca num momento importante ao minuto 60, quando reverte claramente uma falta contra o Porto num penalti a favor do Porto. E esse é o momento decisivo do jogo.

Nota seis para Bruno Costa nesta vitória do Foco do Porto por duas bolas a zero frente ao Aves. Neste caso, Pedro, a mim deixa-me dar o apito final deste ano e desejar-te boas entradas.

Boas entradas também para os nossos observadores ao nível do "Sem Falta", embora amanhã ainda tenhamos campeão e outros espaços de intervenção.

Pedro Henriques, Ziza Louvre. Um abraço.

Um abraço