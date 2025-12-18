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Sempre que há futebol, há "Sem Falta", na Rádio Observador, com o Pedro Henriques. Teve trabalho complicado nos Açores nesta eliminatória da Taça, o árbitro João Pinheiro. Tarefa um pouco mais fácil para António Nobre no Porto-Famalicão. Vamos começar, Pedro, pelo golo do Futebol Clube do Porto, que nasce de um erro, de uma infelicidade de um jogador do Famalicão. Acontece ao minuto seis.

Sim, para mim legal, porque o golo foi do William Gomes, mas o Matias Amorim reclamou que tinha sido pressionado pelo Frohlich, pressionado em falta, com contacto físico, uma carga por trás, etc. Mas as repetições mostram que o Frohlich realmente pressiona, mas sem contacto físico e, portanto, o Amorim acaba por escorregar, cai sozinho e o golo do Porto é legal.

Há depois um outro golo do Porto ao minuto 38. Alguma incidência aqui?

Não, é o Gabri que remata, o Gulo que tenta jogar a bola antes da bola depois sobrar para o guarda-redes que anda só para o Frohlich. A dúvida era se o Gulo estaria em fora de jogo ou não naquele momento, ao tentar safar-se à bola. Não estava em fora de jogo, portanto, tudo correto no golo do Futebol Clube do Porto.

Poderia ter existido um penalti para o Porto ao minuto 43?

Sim, este é o lance que, aparentemente, na altura, as pessoas ficaram um bocadinho incrédulas, porque realmente fica a ideia que o PP é tocado de rasteira dentro da área e o árbitro assinala fora, porque assinala falta, e depois a seguir espera-se pelo VAR e o VAR deixa seguir a circunstância. E o que as pessoas pensam? "Mas se a falta existe e é dentro da área de forma clara, porque é que o árbitro, que me assinalou fora e errou nessa decisão, porque é que o VAR não emenda?" Bem, o VAR não emenda porque quando nós depois vemos o lance em várias repetições, e no intervalo do jogo é que passaram boas repetições, o PP não sofre falta. O PP, vamos dizer assim, cava a possibilidade de penalti. É ele que simula, é ele que faz e promove o contacto no jogador do Famalicão. Ora, não sendo penalti, e para mim não é penalti, até à simulação do PP, uma decisão normal seria livre indireto contra o Porto e cartão amarelo para o PP, o VAR, pelo protocolo, não pode intervir. Ou seja, ele não pode intervir por uma simulação, só pode intervir se há penalti, não havendo penalti, ele não pode intervir. Se o árbitro tivesse assinado penalti, tinha que intervir para reverter e mostrar o lance. Como o árbitro assinala livre direto, é o próprio protocolo que tem aqui uma nuance estranha, porque faria sentido ele dizer: "Olha, não é penalti, é simulação, livre indireto, cartão". Não pode. Portanto, o árbitro, como assinalou incorretamente uma falta fora da área, os livres diretos não pode haver intervenção. Como não há penalti, não pode intervir. Eu acho que me fiz esclarecer.

Sim, eu não tinha ficado com essa ideia durante o jogo.

Mais relevante e importante: não há penalti sobre o PP, porque obviamente se houvesse, o VAR cometia aqui um erro grave, porque realmente o contacto que existe do PP com o seu adversário é dentro da área, mas não havendo penalti, obviamente que o protocolo não permite ao VAR intervir. E portanto, mal menor. O que podia ter corrido mal? Era se desse livre direto, eventualmente tivesse surgido o golo. Porque iríamos dizer: "Bem, lá está, o golo surgiu de um livre direto que não existiu, que devia ter sido ao contrário". Como isso não aconteceu, acaba por passar entre os pingos da chuva.

Avançamos então para o minuto 51. Sai um amarelo para Gil Dias.

Sim, minuto 51, o Gil Dias projeta o seu braço esquerdo para trás, acerta com a zona do cotovelo na cara do PP. Para além da infração punida com livre direto, o cartão amarelo bem mostrado.

Minuto 75, sai um amarelo para Bene.

Sim, ao desequilibrar-se, porque ele desequilibra-se porque há um contacto do jogador do Porto e é isso que potencia aquilo que depois se torna um bocadinho feio, é aquele que o pé esquerdo pisa o peito do pé do Vítor Froil, numa entrada muito dura, mesmo no limite do cartão amarelo. Mas ele também pisa porque é desequilibrado e isso projeta mais força no pé. De qualquer maneira, aceito e aceito porque acho que é correta a mostragem do cartão amarelo.

Depois no final do jogo, algumas confusões, é daí que saem amarelos para Bednarek e também para Zabiri, isto para além de alguns cartões também para o banco.

Pronto, em relação ao banco, não tirei aqui, mas em relação aos elementos mais importantes que estavam em campo, o Bednarek tem ali uma atitude inconveniente e desportiva muito incorreta do quarto assistente. Digamos que o quarto assistente até faz uma coisa que também não deve fazer, que é crescer para o Bednarek, provavelmente por alguma provocação, algumas palavras que o Bednarek deu. O Yasir Zabiri é porque, de forma completamente desnecessária, com a bola já perdida, a sair e controlada por Rodri Gomora, empurra, já perto das quatro linhas, o Rodri Gomora para fora do campo. E o Rodri Gomora vai até contra aquela arca das águas, aquelas lixeiras que lá estão, e vira aquilo tudo completamente. Ou seja, podia mesmo ter magoado. Não quer dizer que não se tenha magoado, mas podia ter sido mais grave. E é uma atitude completamente desnecessária e incorreta por parte do Zabiri, que viu bem o cartão amarelo.

Muito bem, fechamos a análise à arbitragem de António Nobre. Falta a nota para o árbitro que liderou esta equipa aqui no Porto-Famalicão.

Eu vou dar nota seis. Acaba por ser uma arbitragem positiva. Efetivamente, é uma arbitragem positiva, porque os golos são todos legais, os quatro golos, e isso é o mais relevante e importante. Tem aquela falha que não teve consequências, no minuto 43, do livre nascer do golo. O mais importante é que ele viu mal a infração. Se tivesse assinado penalti, o VAR teria intervido para reverter, conforme disse. Portanto, mal menor nesse lance, mas é um lance que também acaba por penalizar, porque no fundo o árbitro viu algo que viu incorreto, viu uma infração que não existiu. Felizmente, sem consequência. De qualquer maneira, teve bem, de uma maneira geral. Acertou, não tem impacto no resultado e por isso vou dar nota positiva, nota seis.

Muito bem, está feito mais um "Sem Falta". Pode acompanhar todas as edições com o Pedro Henriques que estão disponíveis no site "O Observador" e também nas plataformas de podcast. Um abraço, Pedro. Boa noite.

Um abraço. Obrigado.