"Fica por assinalar penálti para o Sporting". Pedro Henriques dá nota mínima à arbitragem em Alvalade

Nota 5 (de 0 a 10) para a arbitragem de Nuno Almeida, em Alvalde. Pedro Henriques assinala falta na área do Boavista que ficou por marcar no início da partida. Os dois golos do Sporting são válidos