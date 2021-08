Guarda-redes do Arouca expulso, contra o Benfica. "O futebol não pode ter o guarda-redes expulso nesta situação"

Análise de Pedro Henriques, hoje em dose dupla: do Braga-Sporting e do Benfica-Arouca. Nota negativa para o árbitro do jogo do Benfica, e positiva para Luís Godinho, que arbitrou o Sporting.