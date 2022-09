Portugal perde com Espanha nos últimos minutos. "Golo de Espanha é legal. Não há fora de jogo"

Portugal perdeu com Espanha por 1-0 e falha o acesso à final four da Liga das Nações. Na análise à arbitragem, Pedro Henriques destaca o único golo. E "não há penálti" sobre CR7 no início do jogo.