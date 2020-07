"Não foi uma arbitragem isenta de erros. Lance de Mamadu com Plata? Benefício da dúvida"

"No momento do cruzamento de Wendel, Jovane está em posição legal", afirma Jorge Faustino. Mas há dúvidas sobre possível penálti para o Sporting. Arbitragem em Alvalade com nota 6 (em 10).