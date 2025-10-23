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Vamos então para o Sem Falta com Pedro Henriques. Pedro, mais uma vez, muito boa noite.

Muito boa noite.

Vamos então falar, ou vais falar e analisar a equipe de arbitragem da Roménia, liderada pelo Radu Petrescu. Minuto 17, pênalti, o primeiro contra o Porto. O que dizer?

Sim, foi o árbitro que assinalou, sem a ajuda do VAR. O VAR limitou-se a confirmar, a dizer que foi uma boa decisão. É uma situação em que o Bednarek, ao saltar, tem o braço esquerdo, quando toca na bola, paralelo ao solo. E portanto, o que isso significa? Braço afastado do corpo, tal volumetria extra, fora do plano do corpo, braço demasiado afastado e, portanto, aqueles fatores que hoje entram, que é a volumetria e depois se o braço está na posição normal ou natural. Ora um braço completamente levantado, há uma fase que até está com a mão ao nível da cabeça, não é uma posição normal nem natural para o gesto que está a fazer, mas é sobretudo pela questão da volumetria. E sabemos que quando o jogador acaba por tocar, põe-se a jeito e quando toca na bola, neste caso com o braço, fosse com a mão era igual, faz parte daquilo que hoje em dia está consignado na lei 12 para ser punido em termos de mãos. Mãos, entenda-se mãos e braços. E, portanto, uma decisão correta. O pontapé de pênalti foi bem assinalado. O VAR limitou-se, neste caso, a confirmar e depois de ver as imagens, fica muito claro que é pênalti.

Entretanto, amarelo para Mora, minuto 28.

Ele quando cai no chão, primeiro agarra o Callum Odoi e acaba por agarrá-lo e derrubá-lo. Se fosse só isso, eu deduzo que o árbitro não iria mostrar cartão amarelo.

Foi aquela mãozinha marota, não é?

Exatamente. Só que quando ele já está no chão, com a mão esquerda, acaba por tocar na bola para impedir que esta fosse para o outro jogador do Nottingham, que esse sim, poderia sair com velocidade na transição do meio-campo. E, portanto, há um cumprimento desportivo, um jogar de bola só para destruir e parar aquela jogada e, portanto, o árbitro, muito bem, no meu ponto de vista, a mostrar aqui o cartão amarelo.

Minuto 33, para fechar a primeira parte, também um amarelo. Amarelo para Igor Jesus.

Sim, também é um cartão amarelo, que nós estivemos a analisar se não podia até ser algo mais, para mim não. É aquela situação em que nós percebemos que o Igor Jesus, ao saltar para ir à bola, percebe que está ali o Alan Varela, quando sobe e quando vai no ar, claramente afasta o seu braço esquerdo e dá aquele cheirinho, desculpem a expressão, de cotovelo. Não é propriamente aquela cotovelada que armas o braço e acertas no adversário, que isso aí seria vermelho. Eu vou saltar, afasto o braço e vou lá tocar com o cotovelo na nuca, neste caso, do Alan Varela. E, portanto, é uma entrada negligente, passível de cartão amarelo e o árbitro viu e mostrou e o VAR também confirmou, porque se fosse vermelho, teria intervido.

Primeira parte arrumada. A segunda parte, golo anulado ao Porto. Minuto 51.

Sim, agora aqui na segunda parte é quando a equipe de arbitragem, um pouco à semelhança, já vamos falar sobre isso, do que está a acontecer um bocadinho por todo o mundo, em Portugal também, é que os árbitros parece que se esqueceram de arbitrar em terreno de jogo e não haja o São VAR e está tudo complicado. É uma situação de gol que inicialmente é validado. Quem marca o gol é o Bednarek, mas antes, o Kywor, quando cabeceia a bola, o guarda-redes, o Celso, vai acabar por defender e a bola vai sobrar para o Samu, que depois intervém no lance. Vamos dizer que vai fazer ali uma recarga, pelo menos vai intervir no lance. Ora, o que é que conta em relação a esta posição? É perceber se no momento que o Kywor cabeceia, qual é a posição do Samu. E percebemos, e hoje, por acaso, ao contrário de ontem, até mostraram, não foi a tecnologia tridimensional, mas é uma tecnologia de linhas em que mostraram que o Samu estava adiantado em relação ao último adversário, portanto, estava em posição fora de jogo. Dizemos que nestas circunstâncias, um jogador tira vantagem da posição em que se encontra inicialmente, neste caso, quando o seu colega cabeceia, e o momento que conta é o cabeceamento do Kywor. E por isso, o árbitro assistente validou o gol e depois intervém o VAR, e bem, a anular um gol que era em fora de jogo.

Entretanto, outro pênalti. É o minuto 73, é o 2 x 0, é um pênalti do Martim.

Exatamente. E ontem tivemos uma situação em que também o árbitro dá pênalti e depois vê-se que é simulação, ainda dá expulsão, e hoje é o contrário, é o árbitro dá a simulação e depois, afinal, é pênalti. É normal os árbitros falharem a não marcação de pênaltis. Agora, assinalarem, por exemplo, pênaltis e depois não ser, é que não é tão normal. Por quê? Porque quando assinalas, tens muita certeza. O normal é quer ter tanta certeza que às vezes falhas e não assinalas o que é. Neste caso concreto, o árbitro começa por dar cartão amarelo a Savona, ao Nicolo Savona, por considerar que teria havido simulação e que o Martim Fernandes não teria feito qualquer infração, mas depois com a repetição. Eu inicialmente até pensei que tinha sido pisão, pois no direto às vezes é complicado perceber, e depois fui ver o lance, porque eles deram dois ângulos e não há pisão. O que há é o Martim Fernandes, ao esticar a sua perna esquerda, toca com o joelho esquerdo no joelho esquerdo também do Savona. E é isso que o faz cair. Ou seja, causa e efeito tem uma consequência e por isso o VAR, bem nesta intervenção, anulou o cartão amarelo ao Savona, considerou e assinalou pontapé de pênalti contra o Futebol do Porto e não deu, e também bem, cartão amarelo ao Martim Fernandes, porque sempre que um jogador comete uma infração, neste caso de pênalti, na tentativa de jogar a bola, e obviamente que ele ao esticar a perna Foi para tentar jogar a bola. Se fosse uma clara oportunidade de golo, o vermelho passava para amarelo, se fosse uma jogada de perigo, o amarelo passa para nada. Portanto, bem o árbitro também nesta circunstância, que é tirar o amarelo ao Savona, penalti contra o Futebol Clube do Porto e não dar cartão amarelo ao Martin Fernandes, porque realmente foi na tentativa de jogar a bola.

Proponho juntar o amarelo do Murilo e do Gabri Veiga, tudo ao minuto 90.

Sim, embora no minuto 90, dois lances distintos, mas tudo a acabar no minuto 90. Primeiro é o Murilo que é advertido porque agarra de forma evidente e ostensiva o Samu quando ele está a tentar fazer uma rotação e, portanto, ao agarrá-lo, puxá-lo, uma rotação à saída já, numa encampa adversária, já no limite do círculo central. E se o Samu não é agarrado, ia com perigo, embora tivesse a 50 metros de distância da baliza, ia com perigo na direção da baliza adversária. E este agarrão foi mesmo para destruir a jogada. Isto em relação ao Murilo. Em relação ao Gabri Veiga, é a tal situação que inicialmente eu nem tinha-me apercebido bem, pois entrei logo a seguir no direto para dizer e confirmar agora que ele é advertido porque o árbitro considera que há uma infração de um colega dele, contra o Futebol Clube do Porto, e vê-se o Gabri Veiga a correr na direção do árbitro para ir protestar. Por isso é que lhe mostra o respetivo cartão amarelo e aqui não há nada a dizer, porque até o gesto foi muito evidente e, portanto, bem a advertência.

Olha, falta a nota, que nota para o Radu Petrescu. Nota seis.

Eu vou dar nota seis, porque repare, nós tivemos três lances muito importantes, que são dois penaltis e um golo anulado. Isto realmente é o fundamental do jogo. E há um penalti que foi o árbitro deu e por isso valorizei um bocadinho mais. Mas depois temos dois lances que podiam ter dado uma vez mais uma arbitragem desastrosa, que é um golo que irias validar em fora de jogo e ias dar uma simulação quando houve um penalti. E aqui foi onde entrou o videoárbitro. Vou dar nota seis, dividindo aqui os méritos e os louros entre a videoarbitragem e o árbitro, e com uma reflexão, que merece esta reflexão, que é a incapacidade cada vez maior que os árbitros e os assistentes estão a ter para ter uma arbitragem positiva, sem que nós tenhamos que estar sistematicamente a falar que foi o VAR que salvou. Ontem foi catastrófico, foi VAR, mais VAR. E hoje também foi 66% de VAR. E portanto, há aqui uma preocupação e estamos a falar de arbitragens internacionais, de árbitros internacionais. Este árbitro é internacional desde 2012, 13 anos de experiência, e há aqui uma preocupação neste conforto que obviamente o VAR dá e ainda bem que existe, mas ao mesmo tempo parece que há aqui uma desresponsabilização e um não assumir decisões corretas por parte dos árbitros. Merece reflexão. Nota seis, porque eu aqui estou mesmo a valorizar as três excelentes decisões da equipa de arbitragem, onde coloco também o VAR à mistura.

Nota seis dada pelo Pedro Henriques para Radu Petrescu, o árbitro que apitou a derrota do Porto em Inglaterra com o Nottingham Forest. É um "Sem Falta" que, como habitualmente, vai ficar também sempre disponível em podcast aqui da Rádio Observador. Pedro, até à próxima. Um grande abraço.

Um abraço. Obrigado.