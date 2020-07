Penálti de Uribe: "Imagens do VAR não são claras. Aceita-se a decisão inicial do árbitro"

Jorge Faustino questiona "local do contacto" no penálti favorável ao Tondela. Já o canto que deu o primeiro golo aos dragões merece "benefício da dúvida". Arbitragem em Tondela com nota 6 (em 10).